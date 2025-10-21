Cisco Systems（CSCOON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 70.42 24H最低价 $ 73 24H最高价 历史最高 $ 71.61371977719382 最低价 $ 66.14352617950215 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.43% 漲跌幅（7D） +2.29%

Cisco Systems（CSCOON）当前实时价格为 $ 72.68。过去 24 小时内，CSCOON 的交易价格在 $ 70.42 至 $ 73 之间波动，市场活跃度显著。CSCOON 的历史最高价为 $ 71.61371977719382，历史最低价为 $ 66.14352617950215。

从短期表现来看，CSCOON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.43%，过去 7 天内累计变动为 +2.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cisco Systems（CSCOON）市场信息

排名 No.1898 市值 $ 1.81M 成交量（24H） $ 56.88K 完全稀释市值 $ 1.81M 流通量 24.86K 总供应量 24,859.7636023 所属公链 ETH

Cisco Systems 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.88K。CSCOON 的流通量为 24.86K，总供应量是 24859.7636023，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.81M。