Crepe实时价格 (CREPE1)

1 CREPE1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000054171
-8.55%1D
USD
Crepe (CREPE1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:34 (UTC+8)

Crepe（CREPE1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000048006
24H最低价
$ 0.000065808
24H最高价

$ 0.000048006
$ 0.000065808
--
--
-6.27%

-8.55%

-9.50%

-9.50%

Crepe（CREPE1）当前实时价格为 $ 0.000054171。过去 24 小时内，CREPE1 的交易价格在 $ 0.000048006$ 0.000065808 之间波动，市场活跃度显著。CREPE1 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CREPE1 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.27%，过去 24 小时内变动为 -8.55%，过去 7 天内累计变动为 -9.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crepe（CREPE1）市场信息

$ 137.25K
$ 137.25K$ 137.25K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

BSC

Crepe 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 137.25K。CREPE1 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Crepe（CREPE1）价格历史 USD

跟踪 Crepe 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000506465-8.55%
30天$ +0.000032498+149.94%
60天$ +0.000044972+488.87%
90天$ +0.000050171+1,254.27%
Crepe 今日价格变化

今天，CREPE1 记录了 $ -0.00000506465 (-8.55%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Crepe 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.000032498 (+149.94%)，显示了该代币在短期内的表现。

Crepe 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CREPE1 的变化为 $ +0.000044972 (+488.87%)，从而更广泛地了解其表现。

Crepe 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000050171 (+1,254.27%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Crepe（CREPE1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Crepe 价格历史页面

什么是Crepe (CREPE1)

CREPE1 是基于 BSC 的项目，特点是每个都有一个金色头像，叙事对标 CAKE。

Crepe在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Crepe 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CREPE1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Crepe 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Crepe 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Crepe 价格预测 (USD)

Crepe（CREPE1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Crepe（CREPE1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Crepe 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Crepe 价格预测

Crepe（CREPE1）代币经济

了解 Crepe（CREPE1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CREPE1 代币的完整经济学

如何购买Crepe (CREPE1)

正在寻找如何购买 Crepe？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Crepe。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CREPE1 兑换为当地货币

1 Crepe（CREPE1） to VND
1.425509865
1 Crepe（CREPE1） to AUD
A$0.00008233992
1 Crepe（CREPE1） to GBP
0.00004062825
1 Crepe（CREPE1） to EUR
0.00004604535
1 Crepe（CREPE1） to USD
$0.000054171
1 Crepe（CREPE1） to MYR
RM0.00022860162
1 Crepe（CREPE1） to TRY
0.00227572371
1 Crepe（CREPE1） to JPY
¥0.008288163
1 Crepe（CREPE1） to ARS
ARS$0.08061132339
1 Crepe（CREPE1） to RUB
0.00431146989
1 Crepe（CREPE1） to INR
0.00475783893
1 Crepe（CREPE1） to IDR
Rp0.90284963886
1 Crepe（CREPE1） to PHP
0.00318092112
1 Crepe（CREPE1） to EGP
￡E.0.00257258079
1 Crepe（CREPE1） to BRL
R$0.00029143998
1 Crepe（CREPE1） to CAD
C$0.00007529769
1 Crepe（CREPE1） to BDT
0.00662944698
1 Crepe（CREPE1） to NGN
0.07908153435
1 Crepe（CREPE1） to COP
$0.20996462916
1 Crepe（CREPE1） to ZAR
R.0.0009317412
1 Crepe（CREPE1） to UAH
0.002275182
1 Crepe（CREPE1） to TZS
T.Sh.0.13408622604
1 Crepe（CREPE1） to VES
Bs0.011484252
1 Crepe（CREPE1） to CLP
$0.051029082
1 Crepe（CREPE1） to PKR
Rs0.01530655776
1 Crepe（CREPE1） to KZT
0.02913966432
1 Crepe（CREPE1） to THB
฿0.00176814144
1 Crepe（CREPE1） to TWD
NT$0.00167063364
1 Crepe（CREPE1） to AED
د.إ0.00019880757
1 Crepe（CREPE1） to CHF
Fr0.00004279509
1 Crepe（CREPE1） to HKD
HK$0.00042036696
1 Crepe（CREPE1） to AMD
֏0.02070740646
1 Crepe（CREPE1） to MAD
.د.م0.00049891491
1 Crepe（CREPE1） to MXN
$0.0009967464
1 Crepe（CREPE1） to SAR
ريال0.00020314125
1 Crepe（CREPE1） to ETB
Br0.00827407854
1 Crepe（CREPE1） to KES
KSh0.00698318361
1 Crepe（CREPE1） to JOD
د.أ0.000038407239
1 Crepe（CREPE1） to PLN
0.00019718244
1 Crepe（CREPE1） to RON
лв0.00023672727
1 Crepe（CREPE1） to SEK
kr0.00050866569
1 Crepe（CREPE1） to BGN
лв0.00009100728
1 Crepe（CREPE1） to HUF
Ft0.01815974433
1 Crepe（CREPE1） to CZK
0.00113163219
1 Crepe（CREPE1） to KWD
د.ك0.000016576326
1 Crepe（CREPE1） to ILS
0.00017768088
1 Crepe（CREPE1） to BOB
Bs0.0003737799
1 Crepe（CREPE1） to AZN
0.0000920907
1 Crepe（CREPE1） to TJS
SM0.00050433201
1 Crepe（CREPE1） to GEL
0.00014680341
1 Crepe（CREPE1） to AOA
Kz0.04956158961
1 Crepe（CREPE1） to BHD
.د.ب0.000020368296
1 Crepe（CREPE1） to BMD
$0.000054171
1 Crepe（CREPE1） to DKK
kr0.00034777782
1 Crepe（CREPE1） to HNL
L0.00142036362
1 Crepe（CREPE1） to MUR
0.00246586392
1 Crepe（CREPE1） to NAD
$0.00093770001
1 Crepe（CREPE1） to NOK
kr0.00054171
1 Crepe（CREPE1） to NZD
$0.00009371583
1 Crepe（CREPE1） to PAB
B/.0.000054171
1 Crepe（CREPE1） to PGK
K0.00023022675
1 Crepe（CREPE1） to QAR
ر.ق0.00019718244
1 Crepe（CREPE1） to RSD
дин.0.00546422877
1 Crepe（CREPE1） to UZS
soʻm0.65266250049
1 Crepe（CREPE1） to ALL
L0.00450106839
1 Crepe（CREPE1） to ANG
ƒ0.00009696609
1 Crepe（CREPE1） to AWG
ƒ0.00009696609
1 Crepe（CREPE1） to BBD
$0.000108342
1 Crepe（CREPE1） to BAM
KM0.00009100728
1 Crepe（CREPE1） to BIF
Fr0.159750279
1 Crepe（CREPE1） to BND
$0.00006988059
1 Crepe（CREPE1） to BSD
$0.000054171
1 Crepe（CREPE1） to JMD
$0.00867656907
1 Crepe（CREPE1） to KHR
0.21843101475
1 Crepe（CREPE1） to KMF
Fr0.022968504
1 Crepe（CREPE1） to LAK
1.17763041123
1 Crepe（CREPE1） to LKR
රු0.0164300643
1 Crepe（CREPE1） to MDL
L0.00092469897
1 Crepe（CREPE1） to MGA
Ar0.24511727448
1 Crepe（CREPE1） to MOP
P0.00043282629
1 Crepe（CREPE1） to MVR
0.0008288163
1 Crepe（CREPE1） to MWK
MK0.0938837601
1 Crepe（CREPE1） to MZN
MT0.0034615269
1 Crepe（CREPE1） to NPR
रु0.00759639933
1 Crepe（CREPE1） to PYG
0.384180732
1 Crepe（CREPE1） to RWF
Fr0.078493779
1 Crepe（CREPE1） to SBD
$0.00044636904
1 Crepe（CREPE1） to SCR
0.0007529769
1 Crepe（CREPE1） to SRD
$0.00215221383
1 Crepe（CREPE1） to SVC
$0.00047291283
1 Crepe（CREPE1） to SZL
L0.00093770001
1 Crepe（CREPE1） to TMT
m0.00019014021
1 Crepe（CREPE1） to TND
د.ت0.000158883543
1 Crepe（CREPE1） to TTD
$0.00036727938
1 Crepe（CREPE1） to UGX
Sh0.188081712
1 Crepe（CREPE1） to XAF
Fr0.030552444
1 Crepe（CREPE1） to XCD
$0.0001462617
1 Crepe（CREPE1） to XOF
Fr0.030552444
1 Crepe（CREPE1） to XPF
Fr0.005525442
1 Crepe（CREPE1） to BWP
P0.00077247846
1 Crepe（CREPE1） to BZD
$0.000108342
1 Crepe（CREPE1） to CVE
$0.00514191132
1 Crepe（CREPE1） to DJF
Fr0.009588267
1 Crepe（CREPE1） to DOP
$0.003466944
1 Crepe（CREPE1） to DZD
د.ج0.00705035565
1 Crepe（CREPE1） to FJD
$0.00012296817
1 Crepe（CREPE1） to GNF
Fr0.471016845
1 Crepe（CREPE1） to GTQ
Q0.00041440815
1 Crepe（CREPE1） to GYD
$0.01132065558
1 Crepe（CREPE1） to ISK
kr0.006608862

人们还问：关于Crepe的其他问题

Crepe（CREPE1）今日价格是多少？
CREPE1 实时价格为 0.000054171 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CREPE1 兑 USD 的价格是多少？
当前 CREPE1 兑 USD 的价格为 $ 0.000054171。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Crepe 的市值是多少？
CREPE1 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CREPE1 的流通供应量是多少？
CREPE1 的流通供应量为 -- USD
CREPE1 的历史最高价（ATH）是多少？
CREPE1 的历史最高价是 -- USD
CREPE1 的历史最低价（ATL）是多少？
CREPE1 的历史最低价是 -- USD
CREPE1 的交易量是多少？
CREPE1 的 24 小时实时交易量为 $ 137.25K USD
CREPE1 今年会涨吗？
CREPE1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CREPE1 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:34 (UTC+8)

Crepe（CREPE1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CREPE1 兑 USD 计算器

数量

CREPE1
CREPE1
USD
USD

1 CREPE1 = 0.000054171 USD

交易 CREPE1

CREPE1/USDT
$0.000054171
$0.000054171$0.000054171
-8.54%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

