Crepe（CREPE1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000048006 $ 0.000048006 $ 0.000048006 24H最低价 $ 0.000065808 $ 0.000065808 $ 0.000065808 24H最高价 24H最低价 $ 0.000048006$ 0.000048006 $ 0.000048006 24H最高价 $ 0.000065808$ 0.000065808 $ 0.000065808 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -6.27% 涨跌幅（1D） -8.55% 漲跌幅（7D） -9.50% 漲跌幅（7D） -9.50%

Crepe（CREPE1）当前实时价格为 $ 0.000054171。过去 24 小时内，CREPE1 的交易价格在 $ 0.000048006 至 $ 0.000065808 之间波动，市场活跃度显著。CREPE1 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，CREPE1 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.27%，过去 24 小时内变动为 -8.55%，过去 7 天内累计变动为 -9.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crepe（CREPE1）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 137.25K$ 137.25K $ 137.25K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

Crepe 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 137.25K。CREPE1 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。