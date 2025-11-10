ChainOpera AI 通过由社区共同创建和协作的 AI 代理网络赋能协作智能。它基于超级 AI 应用程序和全栈 AI 基础架构构建，支持用于设计、分发和使用 AI 代理的创作者经济；在分布式 GPU 上进行以代理为中心的模型训练和推理；以及用于可验证所有权、归属和透明参与的 AI 原生区块链。ChainOpera 通过共享参与机制协调用户、开发者和基础架构提供商，从而改变智能的创建和共享方式，开启开放协作的 AI 新时代。