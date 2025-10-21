ChainOpera AI（COAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 5.3603 $ 5.3603 $ 5.3603 24H最低价 $ 8.0027 $ 8.0027 $ 8.0027 24H最高价 24H最低价 $ 5.3603$ 5.3603 $ 5.3603 24H最高价 $ 8.0027$ 8.0027 $ 8.0027 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -4.35% 涨跌幅（1D） -12.53% 漲跌幅（7D） -15.29% 漲跌幅（7D） -15.29%

ChainOpera AI（COAI）当前实时价格为 $ 5.4623。过去 24 小时内，COAI 的交易价格在 $ 5.3603 至 $ 8.0027 之间波动，市场活跃度显著。COAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，COAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.35%，过去 24 小时内变动为 -12.53%，过去 7 天内累计变动为 -15.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ChainOpera AI（COAI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 17.68M$ 17.68M $ 17.68M 完全稀释市值 $ 5.46B$ 5.46B $ 5.46B 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

ChainOpera AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.68M。COAI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.46B。