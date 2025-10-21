ChainOpera AI 当前实时价格为 5.4623 USD。跟踪 COAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COAI 价格趋势。ChainOpera AI 当前实时价格为 5.4623 USD。跟踪 COAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COAI 价格趋势。

更多关于 COAI

COAI 价格信息

COAI 白皮书

COAI 币种官网

COAI 代币经济

COAI 价格预测

COAI 价格历史

COAI 购买指南

COAI 兑换法币计算

COAI 现货

COAI U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI实时价格 (COAI)

1 COAI 兑换为 USD 的实时价格：

$5.4581
$5.4581$5.4581
-12.53%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:36:03 (UTC+8)

ChainOpera AI（COAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 5.3603
$ 5.3603$ 5.3603
24H最低价
$ 8.0027
$ 8.0027$ 8.0027
24H最高价

$ 5.3603
$ 5.3603$ 5.3603

$ 8.0027
$ 8.0027$ 8.0027

--
----

--
----

-4.35%

-12.53%

-15.29%

-15.29%

ChainOpera AI（COAI）当前实时价格为 $ 5.4623。过去 24 小时内，COAI 的交易价格在 $ 5.3603$ 8.0027 之间波动，市场活跃度显著。COAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，COAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.35%，过去 24 小时内变动为 -12.53%，过去 7 天内累计变动为 -15.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ChainOpera AI（COAI）市场信息

--
----

$ 17.68M
$ 17.68M$ 17.68M

$ 5.46B
$ 5.46B$ 5.46B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ChainOpera AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.68M。COAI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.46B

ChainOpera AI（COAI）价格历史 USD

跟踪 ChainOpera AI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.781868-12.53%
30天$ +5.2763+2,836.72%
60天$ +5.3823+6,727.87%
90天$ +5.3823+6,727.87%
ChainOpera AI 今日价格变化

今天，COAI 记录了 $ -0.781868 (-12.53%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ChainOpera AI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +5.2763 (+2,836.72%)，显示了该代币在短期内的表现。

ChainOpera AI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COAI 的变化为 $ +5.3823 (+6,727.87%)，从而更广泛地了解其表现。

ChainOpera AI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +5.3823 (+6,727.87%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ChainOpera AI（COAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ChainOpera AI 价格历史页面

什么是ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI 通过由社区共同创建和协作的 AI 代理网络赋能协作智能。它基于超级 AI 应用程序和全栈 AI 基础架构构建，支持用于设计、分发和使用 AI 代理的创作者经济；在分布式 GPU 上进行以代理为中心的模型训练和推理；以及用于可验证所有权、归属和透明参与的 AI 原生区块链。ChainOpera 通过共享参与机制协调用户、开发者和基础架构提供商，从而改变智能的创建和共享方式，开启开放协作的 AI 新时代。

ChainOpera AI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 ChainOpera AI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 COAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 ChainOpera AI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 ChainOpera AI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

ChainOpera AI 价格预测 (USD)

ChainOpera AI（COAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 ChainOpera AI（COAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 ChainOpera AI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 ChainOpera AI 价格预测

ChainOpera AI（COAI）代币经济

了解 ChainOpera AI（COAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 COAI 代币的完整经济学

如何购买ChainOpera AI (COAI)

正在寻找如何购买 ChainOpera AI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买ChainOpera AI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

COAI 兑换为当地货币

1 ChainOpera AI（COAI） to VND
143,740.4245
1 ChainOpera AI（COAI） to AUD
A$8.302696
1 ChainOpera AI（COAI） to GBP
4.096725
1 ChainOpera AI（COAI） to EUR
4.642955
1 ChainOpera AI（COAI） to USD
$5.4623
1 ChainOpera AI（COAI） to MYR
RM23.050906
1 ChainOpera AI（COAI） to TRY
229.471223
1 ChainOpera AI（COAI） to JPY
¥835.7319
1 ChainOpera AI（COAI） to ARS
ARS$8,128.394007
1 ChainOpera AI（COAI） to RUB
434.635211
1 ChainOpera AI（COAI） to INR
479.753809
1 ChainOpera AI（COAI） to IDR
Rp91,038.296918
1 ChainOpera AI（COAI） to PHP
320.746256
1 ChainOpera AI（COAI） to EGP
￡E.259.404627
1 ChainOpera AI（COAI） to BRL
R$29.387174
1 ChainOpera AI（COAI） to CAD
C$7.592597
1 ChainOpera AI（COAI） to BDT
668.476274
1 ChainOpera AI（COAI） to NGN
7,974.138655
1 ChainOpera AI（COAI） to COP
$21,171.656308
1 ChainOpera AI（COAI） to ZAR
R.93.95156
1 ChainOpera AI（COAI） to UAH
229.4166
1 ChainOpera AI（COAI） to TZS
T.Sh.13,520.503452
1 ChainOpera AI（COAI） to VES
Bs1,158.0076
1 ChainOpera AI（COAI） to CLP
$5,145.4866
1 ChainOpera AI（COAI） to PKR
Rs1,543.427488
1 ChainOpera AI（COAI） to KZT
2,938.280416
1 ChainOpera AI（COAI） to THB
฿178.289472
1 ChainOpera AI（COAI） to TWD
NT$168.457332
1 ChainOpera AI（COAI） to AED
د.إ20.046641
1 ChainOpera AI（COAI） to CHF
Fr4.315217
1 ChainOpera AI（COAI） to HKD
HK$42.387448
1 ChainOpera AI（COAI） to AMD
֏2,088.018798
1 ChainOpera AI（COAI） to MAD
.د.م50.307783
1 ChainOpera AI（COAI） to MXN
$100.50632
1 ChainOpera AI（COAI） to SAR
ريال20.483625
1 ChainOpera AI（COAI） to ETB
Br834.311702
1 ChainOpera AI（COAI） to KES
KSh704.145093
1 ChainOpera AI（COAI） to JOD
د.أ3.8727707
1 ChainOpera AI（COAI） to PLN
19.882772
1 ChainOpera AI（COAI） to RON
лв23.870251
1 ChainOpera AI（COAI） to SEK
kr51.236374
1 ChainOpera AI（COAI） to BGN
лв9.176664
1 ChainOpera AI（COAI） to HUF
Ft1,831.126829
1 ChainOpera AI（COAI） to CZK
114.107447
1 ChainOpera AI（COAI） to KWD
د.ك1.6714638
1 ChainOpera AI（COAI） to ILS
17.916344
1 ChainOpera AI（COAI） to BOB
Bs37.68987
1 ChainOpera AI（COAI） to AZN
9.28591
1 ChainOpera AI（COAI） to TJS
SM50.854013
1 ChainOpera AI（COAI） to GEL
14.802833
1 ChainOpera AI（COAI） to AOA
Kz4,997.512893
1 ChainOpera AI（COAI） to BHD
.د.ب2.0538248
1 ChainOpera AI（COAI） to BMD
$5.4623
1 ChainOpera AI（COAI） to DKK
kr35.067966
1 ChainOpera AI（COAI） to HNL
L143.221506
1 ChainOpera AI（COAI） to MUR
248.643896
1 ChainOpera AI（COAI） to NAD
$94.552413
1 ChainOpera AI（COAI） to NOK
kr54.623
1 ChainOpera AI（COAI） to NZD
$9.449779
1 ChainOpera AI（COAI） to PAB
B/.5.4623
1 ChainOpera AI（COAI） to PGK
K23.214775
1 ChainOpera AI（COAI） to QAR
ر.ق19.882772
1 ChainOpera AI（COAI） to RSD
дин.550.982201
1 ChainOpera AI（COAI） to UZS
soʻm65,810.828237
1 ChainOpera AI（COAI） to ALL
L453.862507
1 ChainOpera AI（COAI） to ANG
ƒ9.777517
1 ChainOpera AI（COAI） to AWG
ƒ9.777517
1 ChainOpera AI（COAI） to BBD
$10.9246
1 ChainOpera AI（COAI） to BAM
KM9.176664
1 ChainOpera AI（COAI） to BIF
Fr16,108.3227
1 ChainOpera AI（COAI） to BND
$7.046367
1 ChainOpera AI（COAI） to BSD
$5.4623
1 ChainOpera AI（COAI） to JMD
$874.896591
1 ChainOpera AI（COAI） to KHR
22,025.359175
1 ChainOpera AI（COAI） to KMF
Fr2,316.0152
1 ChainOpera AI（COAI） to LAK
118,745.649799
1 ChainOpera AI（COAI） to LKR
රු1,656.71559
1 ChainOpera AI（COAI） to MDL
L93.241461
1 ChainOpera AI（COAI） to MGA
Ar24,716.252024
1 ChainOpera AI（COAI） to MOP
P43.643777
1 ChainOpera AI（COAI） to MVR
83.57319
1 ChainOpera AI（COAI） to MWK
MK9,466.71213
1 ChainOpera AI（COAI） to MZN
MT349.04097
1 ChainOpera AI（COAI） to NPR
रु765.978329
1 ChainOpera AI（COAI） to PYG
38,738.6316
1 ChainOpera AI（COAI） to RWF
Fr7,914.8727
1 ChainOpera AI（COAI） to SBD
$45.009352
1 ChainOpera AI（COAI） to SCR
75.92597
1 ChainOpera AI（COAI） to SRD
$217.017179
1 ChainOpera AI（COAI） to SVC
$47.685879
1 ChainOpera AI（COAI） to SZL
L94.552413
1 ChainOpera AI（COAI） to TMT
m19.172673
1 ChainOpera AI（COAI） to TND
د.ت16.0209259
1 ChainOpera AI（COAI） to TTD
$37.034394
1 ChainOpera AI（COAI） to UGX
Sh18,965.1056
1 ChainOpera AI（COAI） to XAF
Fr3,080.7372
1 ChainOpera AI（COAI） to XCD
$14.74821
1 ChainOpera AI（COAI） to XOF
Fr3,080.7372
1 ChainOpera AI（COAI） to XPF
Fr557.1546
1 ChainOpera AI（COAI） to BWP
P77.892398
1 ChainOpera AI（COAI） to BZD
$10.9246
1 ChainOpera AI（COAI） to CVE
$518.481516
1 ChainOpera AI（COAI） to DJF
Fr966.8271
1 ChainOpera AI（COAI） to DOP
$349.5872
1 ChainOpera AI（COAI） to DZD
د.ج710.918345
1 ChainOpera AI（COAI） to FJD
$12.399421
1 ChainOpera AI（COAI） to GNF
Fr47,494.6985
1 ChainOpera AI（COAI） to GTQ
Q41.786595
1 ChainOpera AI（COAI） to GYD
$1,141.511454
1 ChainOpera AI（COAI） to ISK
kr666.4006

ChainOpera AI资源

要更深入地了解 ChainOpera AI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ChainOpera AI网站
区块查询

人们还问：关于ChainOpera AI的其他问题

ChainOpera AI（COAI）今日价格是多少？
COAI 实时价格为 5.4623 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 COAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 COAI 兑 USD 的价格为 $ 5.4623。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
ChainOpera AI 的市值是多少？
COAI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
COAI 的流通供应量是多少？
COAI 的流通供应量为 -- USD
COAI 的历史最高价（ATH）是多少？
COAI 的历史最高价是 -- USD
COAI 的历史最低价（ATL）是多少？
COAI 的历史最低价是 -- USD
COAI 的交易量是多少？
COAI 的 24 小时实时交易量为 $ 17.68M USD
COAI 今年会涨吗？
COAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 COAI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:36:03 (UTC+8)

ChainOpera AI（COAI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

COAI 兑 USD 计算器

数量

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 5.4623 USD

交易 COAI

COAI/USDT
$5.4581
$5.4581$5.4581
-12.53%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,424.60
$114,424.60$114,424.60

+0.64%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,144.60
$4,144.60$4,144.60

+1.70%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03733
$0.03733$0.03733

-6.44%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4581
$5.4581$5.4581

-12.53%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.22%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,144.60
$4,144.60$4,144.60

+1.70%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,424.60
$114,424.60$114,424.60

+0.64%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.12
$199.12$199.12

-0.22%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6423
$2.6423$2.6423

+0.06%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20411
$0.20411$0.20411

+0.52%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0184
$0.0184$0.0184

-69.33%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014739
$0.000000000000000000014739$0.000000000000000000014739

+1,862.58%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003207
$0.0003207$0.0003207

+60.91%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%