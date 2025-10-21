Clash 当前实时价格为 0.060962 USD。跟踪 CLASH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CLASH 价格趋势。Clash 当前实时价格为 0.060962 USD。跟踪 CLASH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CLASH 价格趋势。

Clash 图标

Clash实时价格 (CLASH)

1 CLASH 兑换为 USD 的实时价格：

$0.060963
$0.060963$0.060963
+0.39%1D
USD
Clash (CLASH) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:23:57 (UTC+8)

Clash（CLASH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.054
$ 0.054$ 0.054
24H最低价
$ 0.073853
$ 0.073853$ 0.073853
24H最高价

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

$ 0.073853
$ 0.073853$ 0.073853

--
----

--
----

+4.14%

+0.39%

+209.67%

+209.67%

Clash（CLASH）当前实时价格为 $ 0.060962。过去 24 小时内，CLASH 的交易价格在 $ 0.054$ 0.073853 之间波动，市场活跃度显著。CLASH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CLASH 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.14%，过去 24 小时内变动为 +0.39%，过去 7 天内累计变动为 +209.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Clash（CLASH）市场信息

--
----

$ 85.64K
$ 85.64K$ 85.64K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Clash 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.64K。CLASH 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Clash（CLASH）价格历史 USD

跟踪 Clash 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023683+0.39%
30天$ +0.057462+1,641.77%
60天$ +0.057462+1,641.77%
90天$ +0.057462+1,641.77%
Clash 今日价格变化

今天，CLASH 记录了 $ +0.00023683 (+0.39%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Clash 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.057462 (+1,641.77%)，显示了该代币在短期内的表现。

Clash 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CLASH 的变化为 $ +0.057462 (+1,641.77%)，从而更广泛地了解其表现。

Clash 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.057462 (+1,641.77%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Clash（CLASH）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Clash 价格历史页面

什么是Clash (CLASH)

Clash在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Clash 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CLASH 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Clash 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Clash 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Clash 价格预测 (USD)

Clash（CLASH）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Clash（CLASH）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Clash 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Clash 价格预测

Clash（CLASH）代币经济

了解 Clash（CLASH）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CLASH 代币的完整经济学

如何购买Clash (CLASH)

正在寻找如何购买 Clash？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Clash。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CLASH 兑换为当地货币

1 Clash（CLASH） to VND
1,604.21503
1 Clash（CLASH） to AUD
A$0.09266224
1 Clash（CLASH） to GBP
0.0457215
1 Clash（CLASH） to EUR
0.0518177
1 Clash（CLASH） to USD
$0.060962
1 Clash（CLASH） to MYR
RM0.25725964
1 Clash（CLASH） to TRY
2.55918476
1 Clash（CLASH） to JPY
¥9.327186
1 Clash（CLASH） to ARS
ARS$90.71694258
1 Clash（CLASH） to RUB
4.85196558
1 Clash（CLASH） to INR
5.35429246
1 Clash（CLASH） to IDR
Rp1,016.03292692
1 Clash（CLASH） to PHP
3.57968864
1 Clash（CLASH） to EGP
￡E.2.89508538
1 Clash（CLASH） to BRL
R$0.32797556
1 Clash（CLASH） to CAD
C$0.08473718
1 Clash（CLASH） to BDT
7.46052956
1 Clash（CLASH） to NGN
88.9953757
1 Clash（CLASH） to COP
$236.28627352
1 Clash（CLASH） to ZAR
R.1.0485464
1 Clash（CLASH） to UAH
2.560404
1 Clash（CLASH） to TZS
T.Sh.150.89558088
1 Clash（CLASH） to VES
Bs12.923944
1 Clash（CLASH） to CLP
$57.426204
1 Clash（CLASH） to PKR
Rs17.22542272
1 Clash（CLASH） to KZT
32.79267904
1 Clash（CLASH） to THB
฿1.98858044
1 Clash（CLASH） to TWD
NT$1.88006808
1 Clash（CLASH） to AED
د.إ0.22373054
1 Clash（CLASH） to CHF
Fr0.04815998
1 Clash（CLASH） to HKD
HK$0.47306512
1 Clash（CLASH） to AMD
֏23.30333412
1 Clash（CLASH） to MAD
.د.م0.56146002
1 Clash（CLASH） to MXN
$1.1217008
1 Clash（CLASH） to SAR
ريال0.2286075
1 Clash（CLASH） to ETB
Br9.31133588
1 Clash（CLASH） to KES
KSh7.85861142
1 Clash（CLASH） to JOD
د.أ0.043222058
1 Clash（CLASH） to PLN
0.22190168
1 Clash（CLASH） to RON
лв0.26640394
1 Clash（CLASH） to SEK
kr0.57243318
1 Clash（CLASH） to BGN
лв0.10241616
1 Clash（CLASH） to HUF
Ft20.43629126
1 Clash（CLASH） to CZK
1.27349618
1 Clash（CLASH） to KWD
د.ك0.018654372
1 Clash（CLASH） to ILS
0.19995536
1 Clash（CLASH） to BOB
Bs0.4206378
1 Clash（CLASH） to AZN
0.1036354
1 Clash（CLASH） to TJS
SM0.56755622
1 Clash（CLASH） to GEL
0.16520702
1 Clash（CLASH） to AOA
Kz55.77474342
1 Clash（CLASH） to BHD
.د.ب0.022921712
1 Clash（CLASH） to BMD
$0.060962
1 Clash（CLASH） to DKK
kr0.39137604
1 Clash（CLASH） to HNL
L1.59842364
1 Clash（CLASH） to MUR
2.77499024
1 Clash（CLASH） to NAD
$1.05525222
1 Clash（CLASH） to NOK
kr0.60962
1 Clash（CLASH） to NZD
$0.10546426
1 Clash（CLASH） to PAB
B/.0.060962
1 Clash（CLASH） to PGK
K0.2590885
1 Clash（CLASH） to QAR
ر.ق0.22190168
1 Clash（CLASH） to RSD
дин.6.14923694
1 Clash（CLASH） to UZS
soʻm734.48175878
1 Clash（CLASH） to ALL
L5.06533258
1 Clash（CLASH） to ANG
ƒ0.10912198
1 Clash（CLASH） to AWG
ƒ0.10912198
1 Clash（CLASH） to BBD
$0.121924
1 Clash（CLASH） to BAM
KM0.10241616
1 Clash（CLASH） to BIF
Fr179.776938
1 Clash（CLASH） to BND
$0.07864098
1 Clash（CLASH） to BSD
$0.060962
1 Clash（CLASH） to JMD
$9.76428354
1 Clash（CLASH） to KHR
245.8140245
1 Clash（CLASH） to KMF
Fr25.847888
1 Clash（CLASH） to LAK
1,325.26084306
1 Clash（CLASH） to LKR
රු18.4897746
1 Clash（CLASH） to MDL
L1.04062134
1 Clash（CLASH） to MGA
Ar275.84573456
1 Clash（CLASH） to MOP
P0.48708638
1 Clash（CLASH） to MVR
0.9327186
1 Clash（CLASH） to MWK
MK105.6532422
1 Clash（CLASH） to MZN
MT3.8954718
1 Clash（CLASH） to NPR
रु8.54870126
1 Clash（CLASH） to PYG
432.342504
1 Clash（CLASH） to RWF
Fr88.333938
1 Clash（CLASH） to SBD
$0.50232688
1 Clash（CLASH） to SCR
0.8473718
1 Clash（CLASH） to SRD
$2.42202026
1 Clash（CLASH） to SVC
$0.53219826
1 Clash（CLASH） to SZL
L1.05525222
1 Clash（CLASH） to TMT
m0.21397662
1 Clash（CLASH） to TND
د.ت0.178801546
1 Clash（CLASH） to TTD
$0.41332236
1 Clash（CLASH） to UGX
Sh211.660064
1 Clash（CLASH） to XAF
Fr34.382568
1 Clash（CLASH） to XCD
$0.1645974
1 Clash（CLASH） to XOF
Fr34.382568
1 Clash（CLASH） to XPF
Fr6.218124
1 Clash（CLASH） to BWP
P0.86931812
1 Clash（CLASH） to BZD
$0.121924
1 Clash（CLASH） to CVE
$5.78651304
1 Clash（CLASH） to DJF
Fr10.790274
1 Clash（CLASH） to DOP
$3.901568
1 Clash（CLASH） to DZD
د.ج7.9342043
1 Clash（CLASH） to FJD
$0.13838374
1 Clash（CLASH） to GNF
Fr530.06459
1 Clash（CLASH） to GTQ
Q0.4663593
1 Clash（CLASH） to GYD
$12.73983876
1 Clash（CLASH） to ISK
kr7.437364

要更深入地了解 Clash，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Clash的其他问题

Clash（CLASH）今日价格是多少？
CLASH 实时价格为 0.060962 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CLASH 兑 USD 的价格是多少？
当前 CLASH 兑 USD 的价格为 $ 0.060962。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Clash 的市值是多少？
CLASH 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CLASH 的流通供应量是多少？
CLASH 的流通供应量为 -- USD
CLASH 的历史最高价（ATH）是多少？
CLASH 的历史最高价是 -- USD
CLASH 的历史最低价（ATL）是多少？
CLASH 的历史最低价是 -- USD
CLASH 的交易量是多少？
CLASH 的 24 小时实时交易量为 $ 85.64K USD
CLASH 今年会涨吗？
CLASH 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CLASH 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:23:57 (UTC+8)

Clash（CLASH）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CLASH 兑 USD 计算器

数量

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0.060962 USD

交易 CLASH

CLASH/USDT
$0.060963
$0.060963$0.060963
+0.39%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

