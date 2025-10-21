Whalebit（CES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 24H最低价 $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 24H最高价 24H最低价 $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 24H最高价 $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 历史最高 $ 11.68679398493145$ 11.68679398493145 $ 11.68679398493145 最低价 $ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472 $ 0.08422316231675472 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） -14.82% 漲跌幅（7D） -14.82%

Whalebit（CES）当前实时价格为 $ 1.783。过去 24 小时内，CES 的交易价格在 $ 1.72 至 $ 1.87 之间波动，市场活跃度显著。CES 的历史最高价为 $ 11.68679398493145，历史最低价为 $ 0.08422316231675472。

从短期表现来看，CES 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 +0.33%，过去 7 天内累计变动为 -14.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Whalebit（CES）市场信息

排名 No.3770 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 253.56K$ 253.56K $ 253.56K 完全稀释市值 $ 753.10M$ 753.10M $ 753.10M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 总供应量 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 流通率 0.00% 所属公链 MATIC

Whalebit 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 253.56K。CES 的流通量为 0.00，总供应量是 422375579.421211，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 753.10M。