Whalebit 当前实时价格为 1.783 USD。跟踪 CES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CES 价格趋势。

Whalebit 图标

Whalebit实时价格 (CES)

1 CES 兑换为 USD 的实时价格：

$1.782
$1.782$1.782
+0.33%1D
USD
Whalebit (CES) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:55:02 (UTC+8)

Whalebit（CES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 1.72
$ 1.72$ 1.72
24H最低价
$ 1.87
$ 1.87$ 1.87
24H最高价

$ 1.72
$ 1.72$ 1.72

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

+0.16%

+0.33%

-14.82%

-14.82%

Whalebit（CES）当前实时价格为 $ 1.783。过去 24 小时内，CES 的交易价格在 $ 1.72$ 1.87 之间波动，市场活跃度显著。CES 的历史最高价为 $ 11.68679398493145，历史最低价为 $ 0.08422316231675472

从短期表现来看，CES 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 +0.33%，过去 7 天内累计变动为 -14.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Whalebit（CES）市场信息

No.3770

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 253.56K
$ 253.56K$ 253.56K

$ 753.10M
$ 753.10M$ 753.10M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Whalebit 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 253.56K。CES 的流通量为 0.00，总供应量是 422375579.421211，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 753.10M

Whalebit（CES）价格历史 USD

跟踪 Whalebit 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00586+0.33%
30天$ -0.717-28.68%
60天$ -0.717-28.68%
90天$ -0.717-28.68%
Whalebit 今日价格变化

今天，CES 记录了 $ +0.00586 (+0.33%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Whalebit 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.717 (-28.68%)，显示了该代币在短期内的表现。

Whalebit 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CES 的变化为 $ -0.717 (-28.68%)，从而更广泛地了解其表现。

Whalebit 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.717 (-28.68%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Whalebit（CES）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Whalebit 价格历史页面

什么是Whalebit (CES)

Meta Whale 是一个结合了游戏、赚钱和虚拟现实的生态系统，为用户提供在其元宇宙中玩耍、赚钱和成长的机会。

Whalebit在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Whalebit 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CES 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Whalebit 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Whalebit 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Whalebit 价格预测 (USD)

Whalebit（CES）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Whalebit（CES）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Whalebit 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Whalebit 价格预测

Whalebit（CES）代币经济

了解 Whalebit（CES）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CES 代币的完整经济学

如何购买Whalebit (CES)

正在寻找如何购买 Whalebit？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Whalebit。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CES 兑换为当地货币

1 Whalebit（CES） to VND
46,919.645
1 Whalebit（CES） to AUD
A$2.71016
1 Whalebit（CES） to GBP
1.33725
1 Whalebit（CES） to EUR
1.51555
1 Whalebit（CES） to USD
$1.783
1 Whalebit（CES） to MYR
RM7.52426
1 Whalebit（CES） to TRY
74.90383
1 Whalebit（CES） to JPY
¥272.799
1 Whalebit（CES） to ARS
ARS$2,653.26447
1 Whalebit（CES） to RUB
141.90897
1 Whalebit（CES） to INR
156.60089
1 Whalebit（CES） to IDR
Rp29,716.65478
1 Whalebit（CES） to PHP
104.69776
1 Whalebit（CES） to EGP
￡E.84.67467
1 Whalebit（CES） to BRL
R$9.59254
1 Whalebit（CES） to CAD
C$2.47837
1 Whalebit（CES） to BDT
218.15005
1 Whalebit（CES） to NGN
2,599.11476
1 Whalebit（CES） to COP
$6,910.83668
1 Whalebit（CES） to ZAR
R.30.63194
1 Whalebit（CES） to UAH
74.86817
1 Whalebit（CES） to TZS
T.Sh.4,402.45879
1 Whalebit（CES） to VES
Bs377.996
1 Whalebit（CES） to CLP
$1,681.369
1 Whalebit（CES） to PKR
Rs504.37504
1 Whalebit（CES） to KZT
958.59429
1 Whalebit（CES） to THB
฿58.17929
1 Whalebit（CES） to TWD
NT$54.98772
1 Whalebit（CES） to AED
د.إ6.54361
1 Whalebit（CES） to CHF
Fr1.40857
1 Whalebit（CES） to HKD
HK$13.83608
1 Whalebit（CES） to AMD
֏681.05251
1 Whalebit（CES） to MAD
.د.م16.42143
1 Whalebit（CES） to MXN
$32.8072
1 Whalebit（CES） to SAR
ريال6.68625
1 Whalebit（CES） to ETB
Br272.53155
1 Whalebit（CES） to KES
KSh229.63257
1 Whalebit（CES） to JOD
د.أ1.264147
1 Whalebit（CES） to PLN
6.49012
1 Whalebit（CES） to RON
лв7.79171
1 Whalebit（CES） to SEK
kr16.72454
1 Whalebit（CES） to BGN
лв2.99544
1 Whalebit（CES） to HUF
Ft597.91122
1 Whalebit（CES） to CZK
37.24687
1 Whalebit（CES） to KWD
د.ك0.545598
1 Whalebit（CES） to ILS
5.84824
1 Whalebit（CES） to BOB
Bs12.28487
1 Whalebit（CES） to AZN
3.0311
1 Whalebit（CES） to TJS
SM16.59973
1 Whalebit（CES） to GEL
4.83193
1 Whalebit（CES） to AOA
Kz1,631.28453
1 Whalebit（CES） to BHD
.د.ب0.670408
1 Whalebit（CES） to BMD
$1.783
1 Whalebit（CES） to DKK
kr11.44686
1 Whalebit（CES） to HNL
L46.76809
1 Whalebit（CES） to MUR
81.16216
1 Whalebit（CES） to NAD
$30.88156
1 Whalebit（CES） to NOK
kr17.81217
1 Whalebit（CES） to NZD
$3.08459
1 Whalebit（CES） to PAB
B/.1.783
1 Whalebit（CES） to PGK
K7.59558
1 Whalebit（CES） to QAR
ر.ق6.49012
1 Whalebit（CES） to RSD
дин.179.74423
1 Whalebit（CES） to UZS
soʻm21,481.92277
1 Whalebit（CES） to ALL
L148.14947
1 Whalebit（CES） to ANG
ƒ3.19157
1 Whalebit（CES） to AWG
ƒ3.19157
1 Whalebit（CES） to BBD
$3.566
1 Whalebit（CES） to BAM
KM2.99544
1 Whalebit（CES） to BIF
Fr5,243.803
1 Whalebit（CES） to BND
$2.30007
1 Whalebit（CES） to BSD
$1.783
1 Whalebit（CES） to JMD
$285.49396
1 Whalebit（CES） to KHR
7,160.63498
1 Whalebit（CES） to KMF
Fr755.992
1 Whalebit（CES） to LAK
38,760.86879
1 Whalebit（CES） to LKR
රු540.62343
1 Whalebit（CES） to MDL
L30.47147
1 Whalebit（CES） to MGA
Ar8,031.5235
1 Whalebit（CES） to MOP
P14.24617
1 Whalebit（CES） to MVR
27.2799
1 Whalebit（CES） to MWK
MK3,084.7683
1 Whalebit（CES） to MZN
MT113.9337
1 Whalebit（CES） to NPR
रु249.95877
1 Whalebit（CES） to PYG
12,555.886
1 Whalebit（CES） to RWF
Fr2,583.567
1 Whalebit（CES） to SBD
$14.69192
1 Whalebit（CES） to SCR
24.71238
1 Whalebit（CES） to SRD
$70.83859
1 Whalebit（CES） to SVC
$15.56559
1 Whalebit（CES） to SZL
L30.88156
1 Whalebit（CES） to TMT
m6.25833
1 Whalebit（CES） to TND
د.ت5.231322
1 Whalebit（CES） to TTD
$12.07091
1 Whalebit（CES） to UGX
Sh6,190.576
1 Whalebit（CES） to XAF
Fr1,005.612
1 Whalebit（CES） to XCD
$4.8141
1 Whalebit（CES） to XOF
Fr1,005.612
1 Whalebit（CES） to XPF
Fr181.866
1 Whalebit（CES） to BWP
P25.40775
1 Whalebit（CES） to BZD
$3.566
1 Whalebit（CES） to CVE
$169.04623
1 Whalebit（CES） to DJF
Fr315.591
1 Whalebit（CES） to DOP
$114.05851
1 Whalebit（CES） to DZD
د.ج232.03962
1 Whalebit（CES） to FJD
$4.04741
1 Whalebit（CES） to GNF
Fr15,503.185
1 Whalebit（CES） to GTQ
Q13.62212
1 Whalebit（CES） to GYD
$372.45087
1 Whalebit（CES） to ISK
kr217.526

要更深入地了解 Whalebit，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Whalebit网站
区块查询

人们还问：关于Whalebit的其他问题

Whalebit（CES）今日价格是多少？
CES 实时价格为 1.783 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CES 兑 USD 的价格是多少？
当前 CES 兑 USD 的价格为 $ 1.783。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Whalebit 的市值是多少？
CES 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CES 的流通供应量是多少？
CES 的流通供应量为 0.00 USD
CES 的历史最高价（ATH）是多少？
CES 的历史最高价是 11.68679398493145 USD
CES 的历史最低价（ATL）是多少？
CES 的历史最低价是 0.08422316231675472 USD
CES 的交易量是多少？
CES 的 24 小时实时交易量为 $ 253.56K USD
CES 今年会涨吗？
CES 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CES 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:55:02 (UTC+8)

Whalebit（CES）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

