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BANX Network 当前实时价格为 0,002857 USD。BXE 市值为 859.442,737143 USD。追踪Malaysia的 BXE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！BANX Network 当前实时价格为 0,002857 USD。BXE 市值为 859.442,737143 USD。追踪Malaysia的 BXE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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BANX Network实时价格 (BXE)

1 BXE 兑换为 USD 的实时价格：

$0,002857
$0,002857$0,002857
+0.07%1D
USD
BANX Network (BXE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 01:45:53 (UTC+8)

BANX Network 今日价格

BANX Network (BXE) 今日实时价格为 $ 0,002857，过去 24 小时内变化了 0,07%。当前 BXE 兑 USD 的汇率为 $ 0,002857 每 BXE。

BANX Network 目前市值在 $ 859.44K 排名第 #1951，流通供应量为 300.82M BXE。过去 24 小时内，BXE 的交易价格在 $ 0,002838（低点）和 $ 0,002998（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,08160942694188883，而历史最低价为 $ 0,00292516138755197

短期表现方面，BXE 在过去一小时内波动了 +%0,07，过去7 天内波动了 +%2,25。过去一天，总交易量达到 $ 10.77K

BANX Network（BXE）市场信息

No.1951

$ 859.44K
$ 859.44K$ 859.44K

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

$ 1,43M
$ 1,43M$ 1,43M

300.82M
300.82M 300.82M

500.000.000
500.000.000 500.000.000

490.000.000
490.000.000 490.000.000

%60,16

XRP

BANX Network 的当前市值为 $ 859.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.77K。BXE 的流通量为 300.82M，总供应量是 490000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,43M

BANX Network 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,002838
$ 0,002838$ 0,002838
24H最低价
$ 0,002998
$ 0,002998$ 0,002998
24H最高价

$ 0,002838
$ 0,002838$ 0,002838

$ 0,002998
$ 0,002998$ 0,002998

$ 0,08160942694188883
$ 0,08160942694188883$ 0,08160942694188883

$ 0,00292516138755197
$ 0,00292516138755197$ 0,00292516138755197

+%0,07

+%0,07

+%2,25

+%2,25

BANX Network（BXE）价格历史 USD

跟踪 BANX Network 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0,000002+%0,07
30天$ +0,000045+%1,60
60天$ -0,000189-%6,21
90天$ -0,006623-%69,87
BANX Network 今日价格变化

今天，BXE 记录了 $ +0,000002 (+%0,07) 的变化，反映了其最新的市场活动。

BANX Network 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0,000045 (+%1,60)，显示了该代币在短期内的表现。

BANX Network 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BXE 的变化为 $ -0,000189 (-%6,21)，从而更广泛地了解其表现。

BANX Network 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,006623 (-%69,87)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 BANX Network（BXE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 BANX Network 价格历史页面

BANX Network 分析

本分析利用人工智能模型评估 BANX Network 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 BANX Network 的价格？

BXE代币的价格受多个关键因素的影响：

供需关系：交易量和代币流通量会直接影响价格波动。

市场情绪：整体加密货币市场的走势以及投资者的信心都会对BXE的估值产生影响。

实用价值与采用程度：实际应用场景及平台的普及程度会推动需求增长。

为什么人们想知道 BANX Network 今天的价格？

人们希望了解今天的BXE价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合价值、识别市场趋势、把握买卖时机、评估投资表现，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。

BANX Network 的价格预测

BANX Network（BXE）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，BXE 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 %0,00
BANX Network (BXE) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，BANX Network 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BANX Network 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 BANX Network 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 BXE 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 BANX Network

准备好开始使用 BANX Network 了吗？在 MEXC 购买 BXE 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 BANX Network 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 BANX Network (BXE) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，BANX Network 将立即存入您的钱包。
BANX Network (BXE) 购买教程

BANX Network 能做什么？

拥有 BANX Network 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 BANX Network (BXE) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是BANX Network (BXE)

Banx Network 是一个建立在 XRP Ledger 上的去中心化媒体平台，由 BXE 代币驱动，支持公民新闻和链上所有权。

BANX Network资源

要更深入地了解 BANX Network，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方BANX Network网站
区块查询

类别 :

Decentralized Finance (DeFi)XRP Ledger Ecosystem

人们还问：关于BANX Network的其他问题

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BANX Network（BXE）重要行业更新

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探索有关 BANX Network 的更多信息

BXEUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 BXE。在 MEXC 上探索 BXEUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 BANX Network (BXE) 市场

探索现货和合约市场，查看 BANX Network 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BXE/USDT
$0,002859
$0,002859$0,002859
+%0,14
3.73M (USDT)

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$0,2379
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+%2,60

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TOFU Story

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$0,0002805
$0,0002805$0,0002805

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$1,7300
$1,7300$1,7300

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Tutorial

Tutorial

TUT

$0,043164
$0,043164$0,043164

+%9,03

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0,3531
$0,3531$0,3531

+%6,54

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Talus

US

$0,02237
$0,02237$0,02237

+%4,67

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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