BANX Network 今日价格

BANX Network (BXE) 今日实时价格为 $ 0,002857，过去 24 小时内变化了 0,07%。当前 BXE 兑 USD 的汇率为 $ 0,002857 每 BXE。

BANX Network 目前市值在 $ 859.44K 排名第 #1951，流通供应量为 300.82M BXE。过去 24 小时内，BXE 的交易价格在 $ 0,002838（低点）和 $ 0,002998（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,08160942694188883，而历史最低价为 $ 0,00292516138755197。

短期表现方面，BXE 在过去一小时内波动了 +%0,07，过去7 天内波动了 +%2,25。过去一天，总交易量达到 $ 10.77K。

BANX Network（BXE）市场信息

排名 No.1951 市值 $ 859.44K$ 859.44K $ 859.44K 成交量（24H） $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K 完全稀释市值 $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M 流通量 300.82M 300.82M 300.82M 最大供应量 500.000.000 500.000.000 500.000.000 总供应量 490.000.000 490.000.000 490.000.000 流通率 %60,16 所属公链 XRP

BANX Network 的当前市值为 $ 859.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.77K。BXE 的流通量为 300.82M，总供应量是 490000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,43M。