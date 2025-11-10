Bitsolara 是一个基于 Telegram 的 Web3 平台，在 TON 区块链上运行，并在 Solana 上构建代币基础设施。Bitsolara 旨在将去中心化金融和 GameFi 功能直接带给 Telegram 用户，将社交互动与无缝的 Web3 体验融为一体。该平台包含小程序、任务和质押机制，旨在提升用户参与度和代币实用性。Bitsolara 专注于用户友好的入门体验和游戏化的盈利机会，重新定义了社区在熟悉的消息传递环境中与 DeFi 互动的方式。