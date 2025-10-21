Hyperbot（BOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02448 $ 0.02448 $ 0.02448 24H最低价 $ 0.0259 $ 0.0259 $ 0.0259 24H最高价 24H最低价 $ 0.02448$ 0.02448 $ 0.02448 24H最高价 $ 0.0259$ 0.0259 $ 0.0259 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.59% 涨跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） -5.18% 漲跌幅（7D） -5.18%

Hyperbot（BOT）当前实时价格为 $ 0.02546。过去 24 小时内，BOT 的交易价格在 $ 0.02448 至 $ 0.0259 之间波动，市场活跃度显著。BOT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BOT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.59%，过去 24 小时内变动为 +0.47%，过去 7 天内累计变动为 -5.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperbot（BOT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K 完全稀释市值 $ 25.46M$ 25.46M $ 25.46M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Hyperbot 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.77K。BOT 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.46M。