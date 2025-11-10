BOOST，品牌与创作者互动的未来，建立在 Alphabot 奠定的基础之上，如今正在全球范围内扩展。随着 Pulse 的推出，我们的 InfoFi + Action Layer 平台能够将关注转化为真正的用户增长，我们正在将真实的互动与可衡量的采用联系起来。Boost 以变革性的方式将全球最大的品牌、热门创作者及其社群联系在一起。Alphabot 已在 Web3 平台上证明了其规模优势，拥有超过 700 万注册用户，并已分发 15.6 亿美元的奖励。如今，由 BOOST 提供支持的 Boost 生态系统将更进一步，赋能数十亿用户、品牌和创作者，并为社交和链上互动树立全新标杆。