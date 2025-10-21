Boba Cat（BOBACAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002738 $ 0.002738 $ 0.002738 24H最低价 $ 0.002971 $ 0.002971 $ 0.002971 24H最高价 24H最低价 $ 0.002738$ 0.002738 $ 0.002738 24H最高价 $ 0.002971$ 0.002971 $ 0.002971 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +2.09% 涨跌幅（1D） +2.16% 漲跌幅（7D） -10.10% 漲跌幅（7D） -10.10%

Boba Cat（BOBACAT）当前实时价格为 $ 0.002876。过去 24 小时内，BOBACAT 的交易价格在 $ 0.002738 至 $ 0.002971 之间波动，市场活跃度显著。BOBACAT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BOBACAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.09%，过去 24 小时内变动为 +2.16%，过去 7 天内累计变动为 -10.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Boba Cat（BOBACAT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ETH

Boba Cat 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.09K。BOBACAT 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。