Alibaba（BABAON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 174.79 $ 174.79 $ 174.79 24H最低价 $ 177.61 $ 177.61 $ 177.61 24H最高价 24H最低价 $ 174.79$ 174.79 $ 174.79 24H最高价 $ 177.61$ 177.61 $ 177.61 历史最高 $ 192.1874154822472$ 192.1874154822472 $ 192.1874154822472 最低价 $ 130.22737422531634$ 130.22737422531634 $ 130.22737422531634 涨跌幅（1H） -0.18% 涨跌幅（1D） -0.77% 漲跌幅（7D） +4.91% 漲跌幅（7D） +4.91%

Alibaba（BABAON）当前实时价格为 $ 174.95。过去 24 小时内，BABAON 的交易价格在 $ 174.79 至 $ 177.61 之间波动，市场活跃度显著。BABAON 的历史最高价为 $ 192.1874154822472，历史最低价为 $ 130.22737422531634。

从短期表现来看，BABAON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.18%，过去 24 小时内变动为 -0.77%，过去 7 天内累计变动为 +4.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alibaba（BABAON）市场信息

排名 No.2019 市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 53.07K$ 53.07K $ 53.07K 完全稀释市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 流通量 7.84K 7.84K 7.84K 总供应量 7,836.73966227 7,836.73966227 7,836.73966227 所属公链 ETH

Alibaba 的当前市值为 $ 1.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.07K。BABAON 的流通量为 7.84K，总供应量是 7836.73966227，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.37M。