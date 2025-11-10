Aster 是一个面向所有人的新一代去中心化永续合约交易所。在 2024 年底 Astherus 与 APX Finance 合并后，这个全新的身份不仅仅是名称的改变。我们正在彻底革新人们在去中心化世界中交易永续合约和运用资产的方式。