Aster（ASTER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.1196 $ 1.1196 $ 1.1196 24H最低价 $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24H最高价 24H最低价 $ 1.1196$ 1.1196 $ 1.1196 24H最高价 $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 历史最高 $ 2.419058923870731$ 2.419058923870731 $ 2.419058923870731 最低价 $ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161 $ 0.08438718204444161 涨跌幅（1H） +2.25% 涨跌幅（1D） -0.54% 漲跌幅（7D） -4.27% 漲跌幅（7D） -4.27%

Aster（ASTER）当前实时价格为 $ 1.1569。过去 24 小时内，ASTER 的交易价格在 $ 1.1196 至 $ 1.22 之间波动，市场活跃度显著。ASTER 的历史最高价为 $ 2.419058923870731，历史最低价为 $ 0.08438718204444161。

从短期表现来看，ASTER 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.25%，过去 24 小时内变动为 -0.54%，过去 7 天内累计变动为 -4.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aster（ASTER）市场信息

排名 No.42 市值 $ 2.33B$ 2.33B $ 2.33B 成交量（24H） $ 27.18M$ 27.18M $ 27.18M 完全稀释市值 $ 9.26B$ 9.26B $ 9.26B 流通量 2.02B 2.02B 2.02B 最大供应量 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 总供应量 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 流通率 25.22% 市场占有率 0.06% 所属公链 BSC

Aster 的当前市值为 $ 2.33B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.18M。ASTER 的流通量为 2.02B，总供应量是 8000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.26B。