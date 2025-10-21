Aster 当前实时价格为 1.1569 USD。跟踪 ASTER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ASTER 价格趋势。Aster 当前实时价格为 1.1569 USD。跟踪 ASTER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ASTER 价格趋势。

Aster实时价格 (ASTER)

1 ASTER 兑换为 USD 的实时价格：

-0.55%1D
USD
Aster (ASTER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:51:29 (UTC+8)

Aster（ASTER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

+2.25%

-0.54%

-4.27%

-4.27%

Aster（ASTER）当前实时价格为 $ 1.1569。过去 24 小时内，ASTER 的交易价格在 $ 1.1196$ 1.22 之间波动，市场活跃度显著。ASTER 的历史最高价为 $ 2.419058923870731，历史最低价为 $ 0.08438718204444161

从短期表现来看，ASTER 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.25%，过去 24 小时内变动为 -0.54%，过去 7 天内累计变动为 -4.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aster（ASTER）市场信息

No.42

25.22%

0.06%

BSC

Aster 的当前市值为 $ 2.33B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.18M。ASTER 的流通量为 2.02B，总供应量是 8000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.26B

Aster（ASTER）价格历史 USD

跟踪 Aster 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.006397-0.54%
30天$ -0.8924-43.55%
60天$ +0.8569+285.63%
90天$ +0.8569+285.63%
Aster 今日价格变化

今天，ASTER 记录了 $ -0.006397 (-0.54%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Aster 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.8924 (-43.55%)，显示了该代币在短期内的表现。

Aster 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ASTER 的变化为 $ +0.8569 (+285.63%)，从而更广泛地了解其表现。

Aster 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.8569 (+285.63%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Aster（ASTER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Aster 价格历史页面

什么是Aster (ASTER)

Aster 是一个面向所有人的新一代去中心化永续合约交易所。在 2024 年底 Astherus 与 APX Finance 合并后，这个全新的身份不仅仅是名称的改变。我们正在彻底革新人们在去中心化世界中交易永续合约和运用资产的方式。

Aster在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Aster 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ASTER 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Aster 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Aster 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Aster 价格预测 (USD)

Aster（ASTER）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Aster（ASTER）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Aster 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Aster 价格预测

Aster（ASTER）代币经济

了解 Aster（ASTER）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ASTER 代币的完整经济学

如何购买Aster (ASTER)

正在寻找如何购买 Aster？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Aster。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ASTER 兑换为当地货币

Aster资源

要更深入地了解 Aster，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Aster网站
区块查询

人们还问：关于Aster的其他问题

Aster（ASTER）今日价格是多少？
ASTER 实时价格为 1.1569 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ASTER 兑 USD 的价格是多少？
当前 ASTER 兑 USD 的价格为 $ 1.1569。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Aster 的市值是多少？
ASTER 的市值为 $ 2.33B USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ASTER 的流通供应量是多少？
ASTER 的流通供应量为 2.02B USD
ASTER 的历史最高价（ATH）是多少？
ASTER 的历史最高价是 2.419058923870731 USD
ASTER 的历史最低价（ATL）是多少？
ASTER 的历史最低价是 0.08438718204444161 USD
ASTER 的交易量是多少？
ASTER 的 24 小时实时交易量为 $ 27.18M USD
ASTER 今年会涨吗？
ASTER 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ASTER 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:51:29 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ASTER 兑 USD 计算器

数量

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.1569 USD

交易 ASTER

ASTER/USDC
$1.1694
$1.1694$1.1694
+0.05%
ASTER/USDT
$1.1567
$1.1567$1.1567
-0.51%

