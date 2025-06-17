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ASRR实时价格 (ASRR)
今天 ASRR (ASRR) 的当前价格为 0.2509 USD，当前市值为 -- USD。 ASRR 兑换USD的价格实时更新。
ASRR的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 423.07K USD
- ASRR在一天内的涨跌幅是 -3.57%
- 它的流通供应量是-- USD。
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跟踪 ASRR 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.009289
|-3.57%
|30天
|$ +0.1509
|+150.90%
|60天
|$ +0.1509
|+150.90%
|90天
|$ +0.1509
|+150.90%
今天，ASRR 记录了 $ -0.009289 (-3.57%) 的变化，反映了其最新的市场活动。ASRR 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.1509 (+150.90%)，显示了该代币在短期内的表现。ASRR 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，ASRR 的变化为 $ +0.1509 (+150.90%)，从而更广泛地了解其表现。ASRR 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.1509 (+150.90%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 ASRR 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.84%
-3.57%
-17.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Assisterr（ASRR）是一个基于专用 AI 模型和代理网络的项目。
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此外，您还可以：
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如ASRR、比特币或以太坊。 ASRR未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的ASRR价格预测页面。
追踪ASRR的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估ASRR的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的ASRR价格历史页面。
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|1 ASRR 兑换 VND
₫6,602.4335
|1 ASRR 兑换 AUD
A$0.383877
|1 ASRR 兑换 GBP
￡0.183157
|1 ASRR 兑换 EUR
€0.215774
|1 ASRR 兑换 USD
$0.2509
|1 ASRR 兑换 MYR
RM1.063816
|1 ASRR 兑换 TRY
₺9.88546
|1 ASRR 兑换 JPY
¥36.325302
|1 ASRR 兑换 RUB
₽19.693141
|1 ASRR 兑换 INR
₹21.635107
|1 ASRR 兑换 IDR
Rp4,113.114096
|1 ASRR 兑换 KRW
₩342.759508
|1 ASRR 兑换 PHP
₱14.248611
|1 ASRR 兑换 EGP
￡E.12.587653
|1 ASRR 兑换 BRL
R$1.377441
|1 ASRR 兑换 CAD
C$0.338715
|1 ASRR 兑换 BDT
৳30.670016
|1 ASRR 兑换 NGN
₦387.18888
|1 ASRR 兑换 UAH
₴10.424895
|1 ASRR 兑换 VES
Bs25.5918
|1 ASRR 兑换 PKR
Rs71.014736
|1 ASRR 兑换 KZT
₸128.598795
|1 ASRR 兑换 THB
฿8.159268
|1 ASRR 兑换 TWD
NT$7.406568
|1 ASRR 兑换 AED
د.إ0.920803
|1 ASRR 兑换 CHF
Fr0.203229
|1 ASRR 兑换 HKD
HK$1.967056
|1 ASRR 兑换 MAD
.د.م2.285699
|1 ASRR 兑换 MXN
$4.754555
要更深入地了解 ASRR，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
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