Aspecta 当前实时价格为 0.07949 USD。跟踪 ASP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ASP 价格趋势。

Aspecta 图标

Aspecta实时价格 (ASP)

1 ASP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.07949
$0.07949
-2.10%1D
USD
Aspecta (ASP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:23:08 (UTC+8)

Aspecta（ASP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0757
$ 0.0757
24H最低价
$ 0.0857
$ 0.0857
24H最高价

$ 0.0757
$ 0.0757

$ 0.0857
$ 0.0857

--
--

--
--

+0.46%

-2.10%

+4.53%

+4.53%

Aspecta（ASP）当前实时价格为 $ 0.07949。过去 24 小时内，ASP 的交易价格在 $ 0.0757$ 0.0857 之间波动，市场活跃度显著。ASP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ASP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 -2.10%，过去 7 天内累计变动为 +4.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aspecta（ASP）市场信息

--
--

$ 74.06K
$ 74.06K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Aspecta 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.06K。ASP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Aspecta（ASP）价格历史 USD

跟踪 Aspecta 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0017051-2.10%
30天$ -0.05481-40.82%
60天$ -0.05481-40.82%
90天$ -0.12351-60.85%
Aspecta 今日价格变化

今天，ASP 记录了 $ -0.0017051 (-2.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Aspecta 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.05481 (-40.82%)，显示了该代币在短期内的表现。

Aspecta 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ASP 的变化为 $ -0.05481 (-40.82%)，从而更广泛地了解其表现。

Aspecta 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.12351 (-60.85%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Aspecta（ASP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Aspecta 价格历史页面

什么是Aspecta (ASP)

Aspecta在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Aspecta 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ASP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Aspecta 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Aspecta 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Aspecta 价格预测 (USD)

Aspecta（ASP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Aspecta（ASP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Aspecta 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Aspecta 价格预测

Aspecta（ASP）代币经济

了解 Aspecta（ASP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ASP 代币的完整经济学

如何购买Aspecta (ASP)

正在寻找如何购买 Aspecta？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Aspecta。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ASP 兑换为当地货币

1 Aspecta（ASP） to VND
2,091.77935
1 Aspecta（ASP） to AUD
A$0.1208248
1 Aspecta（ASP） to GBP
0.0596175
1 Aspecta（ASP） to EUR
0.0675665
1 Aspecta（ASP） to USD
$0.07949
1 Aspecta（ASP） to MYR
RM0.3354478
1 Aspecta（ASP） to TRY
3.3369902
1 Aspecta（ASP） to JPY
¥12.16197
1 Aspecta（ASP） to ARS
ARS$118.2882741
1 Aspecta（ASP） to RUB
6.3242244
1 Aspecta（ASP） to INR
6.9816067
1 Aspecta（ASP） to IDR
Rp1,324.8328034
1 Aspecta（ASP） to PHP
4.6676528
1 Aspecta（ASP） to EGP
￡E.3.7733903
1 Aspecta（ASP） to BRL
R$0.4276562
1 Aspecta（ASP） to CAD
C$0.111286
1 Aspecta（ASP） to BDT
9.7279862
1 Aspecta（ASP） to NGN
116.0434765
1 Aspecta（ASP） to COP
$308.1000604
1 Aspecta（ASP） to ZAR
R.1.367228
1 Aspecta（ASP） to UAH
3.33858
1 Aspecta（ASP） to TZS
T.Sh.196.7568276
1 Aspecta（ASP） to VES
Bs16.85188
1 Aspecta（ASP） to CLP
$74.87958
1 Aspecta（ASP） to PKR
Rs22.4606944
1 Aspecta（ASP） to KZT
42.7592608
1 Aspecta（ASP） to THB
฿2.5929638
1 Aspecta（ASP） to TWD
NT$2.4514716
1 Aspecta（ASP） to AED
د.إ0.2917283
1 Aspecta（ASP） to CHF
Fr0.0627971
1 Aspecta（ASP） to HKD
HK$0.6168424
1 Aspecta（ASP） to AMD
֏30.3858474
1 Aspecta（ASP） to MAD
.د.م0.7321029
1 Aspecta（ASP） to MXN
$1.462616
1 Aspecta（ASP） to SAR
ريال0.2980875
1 Aspecta（ASP） to ETB
Br12.1413026
1 Aspecta（ASP） to KES
KSh10.2470559
1 Aspecta（ASP） to JOD
د.أ0.05635841
1 Aspecta（ASP） to PLN
0.2893436
1 Aspecta（ASP） to RON
лв0.3473713
1 Aspecta（ASP） to SEK
kr0.7464111
1 Aspecta（ASP） to BGN
лв0.1335432
1 Aspecta（ASP） to HUF
Ft26.6474327
1 Aspecta（ASP） to CZK
1.6605461
1 Aspecta（ASP） to KWD
د.ك0.02432394
1 Aspecta（ASP） to ILS
0.2607272
1 Aspecta（ASP） to BOB
Bs0.548481
1 Aspecta（ASP） to AZN
0.135133
1 Aspecta（ASP） to TJS
SM0.7400519
1 Aspecta（ASP） to GEL
0.2154179
1 Aspecta（ASP） to AOA
Kz72.7261959
1 Aspecta（ASP） to BHD
.د.ب0.02988824
1 Aspecta（ASP） to BMD
$0.07949
1 Aspecta（ASP） to DKK
kr0.5103258
1 Aspecta（ASP） to HNL
L2.0842278
1 Aspecta（ASP） to MUR
3.6183848
1 Aspecta（ASP） to NAD
$1.3759719
1 Aspecta（ASP） to NOK
kr0.7949
1 Aspecta（ASP） to NZD
$0.1375177
1 Aspecta（ASP） to PAB
B/.0.07949
1 Aspecta（ASP） to PGK
K0.3378325
1 Aspecta（ASP） to QAR
ر.ق0.2893436
1 Aspecta（ASP） to RSD
дин.8.0181563
1 Aspecta（ASP） to UZS
soʻm957.7106231
1 Aspecta（ASP） to ALL
L6.6048241
1 Aspecta（ASP） to ANG
ƒ0.1422871
1 Aspecta（ASP） to AWG
ƒ0.1422871
1 Aspecta（ASP） to BBD
$0.15898
1 Aspecta（ASP） to BAM
KM0.1335432
1 Aspecta（ASP） to BIF
Fr234.41601
1 Aspecta（ASP） to BND
$0.1025421
1 Aspecta（ASP） to BSD
$0.07949
1 Aspecta（ASP） to JMD
$12.7319133
1 Aspecta（ASP） to KHR
320.5235525
1 Aspecta（ASP） to KMF
Fr33.70376
1 Aspecta（ASP） to LAK
1,728.0434437
1 Aspecta（ASP） to LKR
රු24.109317
1 Aspecta（ASP） to MDL
L1.3568943
1 Aspecta（ASP） to MGA
Ar359.6827112
1 Aspecta（ASP） to MOP
P0.6351251
1 Aspecta（ASP） to MVR
1.216197
1 Aspecta（ASP） to MWK
MK137.764119
1 Aspecta（ASP） to MZN
MT5.079411
1 Aspecta（ASP） to NPR
रु11.1468827
1 Aspecta（ASP） to PYG
563.74308
1 Aspecta（ASP） to RWF
Fr115.18101
1 Aspecta（ASP） to SBD
$0.6549976
1 Aspecta（ASP） to SCR
1.104911
1 Aspecta（ASP） to SRD
$3.1581377
1 Aspecta（ASP） to SVC
$0.6939477
1 Aspecta（ASP） to SZL
L1.3759719
1 Aspecta（ASP） to TMT
m0.2790099
1 Aspecta（ASP） to TND
د.ت0.23314417
1 Aspecta（ASP） to TTD
$0.5389422
1 Aspecta（ASP） to UGX
Sh275.98928
1 Aspecta（ASP） to XAF
Fr44.83236
1 Aspecta（ASP） to XCD
$0.214623
1 Aspecta（ASP） to XOF
Fr44.83236
1 Aspecta（ASP） to XPF
Fr8.10798
1 Aspecta（ASP） to BWP
P1.1335274
1 Aspecta（ASP） to BZD
$0.15898
1 Aspecta（ASP） to CVE
$7.5451908
1 Aspecta（ASP） to DJF
Fr14.06973
1 Aspecta（ASP） to DOP
$5.08736
1 Aspecta（ASP） to DZD
د.ج10.3456235
1 Aspecta（ASP） to FJD
$0.1804423
1 Aspecta（ASP） to GNF
Fr691.16555
1 Aspecta（ASP） to GTQ
Q0.6080985
1 Aspecta（ASP） to GYD
$16.6118202
1 Aspecta（ASP） to ISK
kr9.69778

Aspecta资源

要更深入地了解 Aspecta，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Aspecta的其他问题

Aspecta（ASP）今日价格是多少？
ASP 实时价格为 0.07949 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ASP 兑 USD 的价格是多少？
当前 ASP 兑 USD 的价格为 $ 0.07949。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Aspecta 的市值是多少？
ASP 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ASP 的流通供应量是多少？
ASP 的流通供应量为 -- USD
ASP 的历史最高价（ATH）是多少？
ASP 的历史最高价是 -- USD
ASP 的历史最低价（ATL）是多少？
ASP 的历史最低价是 -- USD
ASP 的交易量是多少？
ASP 的 24 小时实时交易量为 $ 74.06K USD
ASP 今年会涨吗？
ASP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ASP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:23:08 (UTC+8)

Aspecta（ASP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ASP 兑 USD 计算器

数量

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.07949 USD

交易 ASP

ASP/USDT
$0.07949
$0.07949
-2.08%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,350.48

$4,131.22

$0.03741

$5.4869

$199.14

$4,131.22

$114,350.48

$199.14

$2.6354

$0.20400

$0.00000

$0.00000

$0.0162

$0.000000000000100

$0.010560

$0.000000000000000000016000

$0.000000000000020

$0.0003131

$0.0540

$0.0000000000000000000083

