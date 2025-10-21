ASML Holding NV（ASMLON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1,030.64 $ 1,030.64 $ 1,030.64 24H最低价 $ 1,045.1 $ 1,045.1 $ 1,045.1 24H最高价 24H最低价 $ 1,030.64$ 1,030.64 $ 1,030.64 24H最高价 $ 1,045.1$ 1,045.1 $ 1,045.1 历史最高 $ 1,056.340099301194$ 1,056.340099301194 $ 1,056.340099301194 最低价 $ 732.0144981577465$ 732.0144981577465 $ 732.0144981577465 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） -0.03% 漲跌幅（7D） -1.39% 漲跌幅（7D） -1.39%

ASML Holding NV（ASMLON）当前实时价格为 $ 1,030.97。过去 24 小时内，ASMLON 的交易价格在 $ 1,030.64 至 $ 1,045.1 之间波动，市场活跃度显著。ASMLON 的历史最高价为 $ 1,056.340099301194，历史最低价为 $ 732.0144981577465。

从短期表现来看，ASMLON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -0.03%，过去 7 天内累计变动为 -1.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ASML Holding NV（ASMLON）市场信息

排名 No.1960 市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 成交量（24H） $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K 完全稀释市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 流通量 1.49K 1.49K 1.49K 总供应量 1,488.94574442 1,488.94574442 1,488.94574442 所属公链 ETH

ASML Holding NV 的当前市值为 $ 1.54M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.11K。ASMLON 的流通量为 1.49K，总供应量是 1488.94574442，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.54M。