Ultiland 今日价格

Ultiland (ARTX) 今日实时价格为 $ 0.07587，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 ARTX 兑 USD 的汇率为 $ 0.07587 每 ARTX。

Ultiland 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ARTX。过去 24 小时内，ARTX 的交易价格在 $ 0.07558（低点）和 $ 0.07649（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ARTX 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 -14.38%。过去一天，总交易量达到 $ 60.33K。

Ultiland（ARTX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 60.33K$ 60.33K $ 60.33K 完全稀释市值 $ 21.24M$ 21.24M $ 21.24M 流通量 ---- -- 总供应量 280,000,000 280,000,000 280,000,000 所属公链 BSC

Ultiland 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.33K。ARTX 的流通量为 --，总供应量是 280000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.24M。