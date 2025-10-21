Amazon.com xStock（AMZNX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 223.74 $ 223.74 $ 223.74 24H最低价 $ 224.85 $ 224.85 $ 224.85 24H最高价 24H最低价 $ 223.74$ 223.74 $ 223.74 24H最高价 $ 224.85$ 224.85 $ 224.85 历史最高 $ 2,493.957869472173$ 2,493.957869472173 $ 2,493.957869472173 最低价 $ 212.00066285848231$ 212.00066285848231 $ 212.00066285848231 涨跌幅（1H） -0.25% 涨跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） +4.73% 漲跌幅（7D） +4.73%

Amazon.com xStock（AMZNX）当前实时价格为 $ 224.24。过去 24 小时内，AMZNX 的交易价格在 $ 223.74 至 $ 224.85 之间波动，市场活跃度显著。AMZNX 的历史最高价为 $ 2,493.957869472173，历史最低价为 $ 212.00066285848231。

从短期表现来看，AMZNX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.25%，过去 24 小时内变动为 -0.09%，过去 7 天内累计变动为 +4.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amazon.com xStock（AMZNX）市场信息

排名 No.1948 市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 成交量（24H） $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K 完全稀释市值 $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M 流通量 7.07K 7.07K 7.07K 最大供应量 ---- -- 总供应量 10,499.34303406 10,499.34303406 10,499.34303406 所属公链 SOL

Amazon.com xStock 的当前市值为 $ 1.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.63K。AMZNX 的流通量为 7.07K，总供应量是 10499.34303406，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.35M。