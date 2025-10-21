AMD 当前实时价格为 255.91 USD。跟踪 AMDON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMDON 价格趋势。AMD 当前实时价格为 255.91 USD。跟踪 AMDON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 AMDON 价格趋势。

AMD 图标

AMD实时价格 (AMDON)

1 AMDON 兑换为 USD 的实时价格：

$255.91
$255.91
+0.18%1D
USD
AMD (AMDON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:50:00 (UTC+8)

AMD（AMDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 253.51
$ 253.51
24H最低价
$ 256.3
$ 256.3
24H最高价

$ 253.51
$ 253.51

$ 256.3
$ 256.3

$ 256.30949447397654
$ 256.30949447397654

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579

0.00%

+0.18%

+11.44%

+11.44%

AMD（AMDON）当前实时价格为 $ 255.91。过去 24 小时内，AMDON 的交易价格在 $ 253.51$ 256.3 之间波动，市场活跃度显著。AMDON 的历史最高价为 $ 256.30949447397654，历史最低价为 $ 149.93556428664579

从短期表现来看，AMDON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.18%，过去 7 天内累计变动为 +11.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AMD（AMDON）市场信息

No.1825

$ 2.07M
$ 2.07M

$ 56.53K
$ 56.53K

$ 2.07M
$ 2.07M

8.10K
8.10K

8,095.81244785
8,095.81244785

ETH

AMD 的当前市值为 $ 2.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.53K。AMDON 的流通量为 8.10K，总供应量是 8095.81244785，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.07M

AMD（AMDON）价格历史 USD

跟踪 AMD 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.4598+0.18%
30天$ +96.86+60.89%
60天$ +155.91+155.91%
90天$ +155.91+155.91%
AMD 今日价格变化

今天，AMDON 记录了 $ +0.4598 (+0.18%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

AMD 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +96.86 (+60.89%)，显示了该代币在短期内的表现。

AMD 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，AMDON 的变化为 $ +155.91 (+155.91%)，从而更广泛地了解其表现。

AMD 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +155.91 (+155.91%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 AMD（AMDON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 AMD 价格历史页面

什么是AMD (AMDON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

AMD在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 AMD 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 AMDON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 AMD 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 AMD 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

AMD 价格预测 (USD)

AMD（AMDON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 AMD（AMDON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 AMD 的长期和短期价格预测。

现在就查看 AMD 价格预测

AMD（AMDON）代币经济

了解 AMD（AMDON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 AMDON 代币的完整经济学

如何购买AMD (AMDON)

正在寻找如何购买 AMD？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买AMD。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

AMDON 兑换为当地货币

1 AMD（AMDON） to VND
6,734,271.65
1 AMD（AMDON） to AUD
A$388.9832
1 AMD（AMDON） to GBP
191.9325
1 AMD（AMDON） to EUR
217.5235
1 AMD（AMDON） to USD
$255.91
1 AMD（AMDON） to MYR
RM1,079.9402
1 AMD（AMDON） to TRY
10,750.7791
1 AMD（AMDON） to JPY
¥39,154.23
1 AMD（AMDON） to ARS
ARS$380,817.1119
1 AMD（AMDON） to RUB
20,367.8769
1 AMD（AMDON） to INR
22,476.5753
1 AMD（AMDON） to IDR
Rp4,265,164.9606
1 AMD（AMDON） to PHP
15,027.0352
1 AMD（AMDON） to EGP
￡E.12,153.1659
1 AMD（AMDON） to BRL
R$1,376.7958
1 AMD（AMDON） to CAD
C$355.7149
1 AMD（AMDON） to BDT
31,310.5885
1 AMD（AMDON） to NGN
373,045.1252
1 AMD（AMDON） to COP
$991,896.9236
1 AMD（AMDON） to ZAR
R.4,396.5338
1 AMD（AMDON） to UAH
10,745.6609
1 AMD（AMDON） to TZS
T.Sh.631,875.0583
1 AMD（AMDON） to VES
Bs54,252.92
1 AMD（AMDON） to CLP
$241,323.13
1 AMD（AMDON） to PKR
Rs72,391.8208
1 AMD（AMDON） to KZT
137,584.8933
1 AMD（AMDON） to THB
฿8,350.3433
1 AMD（AMDON） to TWD
NT$7,892.2644
1 AMD（AMDON） to AED
د.إ939.1897
1 AMD（AMDON） to CHF
Fr202.1689
1 AMD（AMDON） to HKD
HK$1,985.8616
1 AMD（AMDON） to AMD
֏97,749.9427
1 AMD（AMDON） to MAD
.د.م2,356.9311
1 AMD（AMDON） to MXN
$4,708.744
1 AMD（AMDON） to SAR
ريال959.6625
1 AMD（AMDON） to ETB
Br39,115.8435
1 AMD（AMDON） to KES
KSh32,958.6489
1 AMD（AMDON） to JOD
د.أ181.44019
1 AMD（AMDON） to PLN
931.5124
1 AMD（AMDON） to RON
лв1,118.3267
1 AMD（AMDON） to SEK
kr2,400.4358
1 AMD（AMDON） to BGN
лв429.9288
1 AMD（AMDON） to HUF
Ft85,816.8594
1 AMD（AMDON） to CZK
5,345.9599
1 AMD（AMDON） to KWD
د.ك78.30846
1 AMD（AMDON） to ILS
839.3848
1 AMD（AMDON） to BOB
Bs1,763.2199
1 AMD（AMDON） to AZN
435.047
1 AMD（AMDON） to TJS
SM2,382.5221
1 AMD（AMDON） to GEL
693.5161
1 AMD（AMDON） to AOA
Kz234,134.6181
1 AMD（AMDON） to BHD
.د.ب96.22216
1 AMD（AMDON） to BMD
$255.91
1 AMD（AMDON） to DKK
kr1,642.9422
1 AMD（AMDON） to HNL
L6,712.5193
1 AMD（AMDON） to MUR
11,649.0232
1 AMD（AMDON） to NAD
$4,432.3612
1 AMD（AMDON） to NOK
kr2,556.5409
1 AMD（AMDON） to NZD
$442.7243
1 AMD（AMDON） to PAB
B/.255.91
1 AMD（AMDON） to PGK
K1,090.1766
1 AMD（AMDON） to QAR
ر.ق931.5124
1 AMD（AMDON） to RSD
дин.25,798.2871
1 AMD（AMDON） to UZS
soʻm3,083,252.3029
1 AMD（AMDON） to ALL
L21,263.5619
1 AMD（AMDON） to ANG
ƒ458.0789
1 AMD（AMDON） to AWG
ƒ458.0789
1 AMD（AMDON） to BBD
$511.82
1 AMD（AMDON） to BAM
KM429.9288
1 AMD（AMDON） to BIF
Fr752,631.31
1 AMD（AMDON） to BND
$330.1239
1 AMD（AMDON） to BSD
$255.91
1 AMD（AMDON） to JMD
$40,976.3092
1 AMD（AMDON） to KHR
1,027,749.9146
1 AMD（AMDON） to KMF
Fr108,505.84
1 AMD（AMDON） to LAK
5,563,260.7583
1 AMD（AMDON） to LKR
රු77,594.4711
1 AMD（AMDON） to MDL
L4,373.5019
1 AMD（AMDON） to MGA
Ar1,152,746.595
1 AMD（AMDON） to MOP
P2,044.7209
1 AMD（AMDON） to MVR
3,915.423
1 AMD（AMDON） to MWK
MK442,749.891
1 AMD（AMDON） to MZN
MT16,352.649
1 AMD（AMDON） to NPR
रु35,876.0229
1 AMD（AMDON） to PYG
1,802,118.22
1 AMD（AMDON） to RWF
Fr370,813.59
1 AMD（AMDON） to SBD
$2,108.6984
1 AMD（AMDON） to SCR
3,546.9126
1 AMD（AMDON） to SRD
$10,167.3043
1 AMD（AMDON） to SVC
$2,234.0943
1 AMD（AMDON） to SZL
L4,432.3612
1 AMD（AMDON） to TMT
m898.2441
1 AMD（AMDON） to TND
د.ت750.83994
1 AMD（AMDON） to TTD
$1,732.5107
1 AMD（AMDON） to UGX
Sh888,519.52
1 AMD（AMDON） to XAF
Fr144,333.24
1 AMD（AMDON） to XCD
$690.957
1 AMD（AMDON） to XOF
Fr144,333.24
1 AMD（AMDON） to XPF
Fr26,102.82
1 AMD（AMDON） to BWP
P3,646.7175
1 AMD（AMDON） to BZD
$511.82
1 AMD（AMDON） to CVE
$24,262.8271
1 AMD（AMDON） to DJF
Fr45,296.07
1 AMD（AMDON） to DOP
$16,370.5627
1 AMD（AMDON） to DZD
د.ج33,304.1274
1 AMD（AMDON） to FJD
$580.9157
1 AMD（AMDON） to GNF
Fr2,225,137.45
1 AMD（AMDON） to GTQ
Q1,955.1524
1 AMD（AMDON） to GYD
$53,457.0399
1 AMD（AMDON） to ISK
kr31,221.02

AMD资源

要更深入地了解 AMD，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方AMD网站
区块查询

人们还问：关于AMD的其他问题

AMD（AMDON）今日价格是多少？
AMDON 实时价格为 255.91 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 AMDON 兑 USD 的价格是多少？
当前 AMDON 兑 USD 的价格为 $ 255.91。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
AMD 的市值是多少？
AMDON 的市值为 $ 2.07M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
AMDON 的流通供应量是多少？
AMDON 的流通供应量为 8.10K USD
AMDON 的历史最高价（ATH）是多少？
AMDON 的历史最高价是 256.30949447397654 USD
AMDON 的历史最低价（ATL）是多少？
AMDON 的历史最低价是 149.93556428664579 USD
AMDON 的交易量是多少？
AMDON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.53K USD
AMDON 今年会涨吗？
AMDON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 AMDON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:50:00 (UTC+8)

AMD（AMDON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

AMDON 兑 USD 计算器

数量

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 255.91 USD

交易 AMDON

AMDON/USDT
$255.91
$255.91
+0.17%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

