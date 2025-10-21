AMD（AMDON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 253.51 $ 253.51 $ 253.51 24H最低价 $ 256.3 $ 256.3 $ 256.3 24H最高价 24H最低价 $ 253.51$ 253.51 $ 253.51 24H最高价 $ 256.3$ 256.3 $ 256.3 历史最高 $ 256.30949447397654$ 256.30949447397654 $ 256.30949447397654 最低价 $ 149.93556428664579$ 149.93556428664579 $ 149.93556428664579 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +0.18% 漲跌幅（7D） +11.44% 漲跌幅（7D） +11.44%

AMD（AMDON）当前实时价格为 $ 255.91。过去 24 小时内，AMDON 的交易价格在 $ 253.51 至 $ 256.3 之间波动，市场活跃度显著。AMDON 的历史最高价为 $ 256.30949447397654，历史最低价为 $ 149.93556428664579。

从短期表现来看，AMDON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.18%，过去 7 天内累计变动为 +11.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AMD（AMDON）市场信息

排名 No.1825 市值 $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M 成交量（24H） $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K 完全稀释市值 $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M 流通量 8.10K 8.10K 8.10K 总供应量 8,095.81244785 8,095.81244785 8,095.81244785 所属公链 ETH

AMD 的当前市值为 $ 2.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.53K。AMDON 的流通量为 8.10K，总供应量是 8095.81244785，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.07M。