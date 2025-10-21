ALKIMI 当前实时价格为 0.0325 USD。跟踪 ALKIMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ALKIMI 价格趋势。ALKIMI 当前实时价格为 0.0325 USD。跟踪 ALKIMI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ALKIMI 价格趋势。

更多关于 ALKIMI

ALKIMI 价格信息

ALKIMI 代币经济

ALKIMI 价格预测

ALKIMI 价格历史

ALKIMI 购买指南

ALKIMI 兑换法币计算

ALKIMI 图标

ALKIMI实时价格 (ALKIMI)

1 ALKIMI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0325
$0.0325$0.0325
-2.13%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:22:32 (UTC+8)

ALKIMI（ALKIMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0304
$ 0.0304$ 0.0304
24H最低价
$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445
24H最高价

$ 0.0304
$ 0.0304$ 0.0304

$ 0.03445
$ 0.03445$ 0.03445

--
----

--
----

0.00%

-2.13%

-15.33%

-15.33%

ALKIMI（ALKIMI）当前实时价格为 $ 0.0325。过去 24 小时内，ALKIMI 的交易价格在 $ 0.0304$ 0.03445 之间波动，市场活跃度显著。ALKIMI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ALKIMI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -2.13%，过去 7 天内累计变动为 -15.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ALKIMI（ALKIMI）市场信息

--
----

$ 8.73K
$ 8.73K$ 8.73K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

ALKIMI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.73K。ALKIMI 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

ALKIMI（ALKIMI）价格历史 USD

跟踪 ALKIMI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0007073-2.13%
30天$ -0.02063-38.83%
60天$ -0.07189-68.87%
90天$ -0.0075-18.75%
ALKIMI 今日价格变化

今天，ALKIMI 记录了 $ -0.0007073 (-2.13%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ALKIMI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.02063 (-38.83%)，显示了该代币在短期内的表现。

ALKIMI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ALKIMI 的变化为 $ -0.07189 (-68.87%)，从而更广泛地了解其表现。

ALKIMI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0075 (-18.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ALKIMI（ALKIMI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ALKIMI 价格历史页面

什么是ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi 将传统广告与 DeFi（AdFi）相结合，创建了一个去中心化协议，使数字广告支出成为可产生收益的资产。该协议基于 Sui 构建，适用于企业级规模，ALKIMI 通过协议费用、质押和流动性提供奖励持有人。

ALKIMI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 ALKIMI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ALKIMI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 ALKIMI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 ALKIMI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

ALKIMI 价格预测 (USD)

ALKIMI（ALKIMI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 ALKIMI（ALKIMI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 ALKIMI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 ALKIMI 价格预测

ALKIMI（ALKIMI）代币经济

了解 ALKIMI（ALKIMI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ALKIMI 代币的完整经济学

如何购买ALKIMI (ALKIMI)

正在寻找如何购买 ALKIMI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买ALKIMI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ALKIMI 兑换为当地货币

1 ALKIMI（ALKIMI） to VND
855.2375
1 ALKIMI（ALKIMI） to AUD
A$0.0494
1 ALKIMI（ALKIMI） to GBP
0.024375
1 ALKIMI（ALKIMI） to EUR
0.027625
1 ALKIMI（ALKIMI） to USD
$0.0325
1 ALKIMI（ALKIMI） to MYR
RM0.13715
1 ALKIMI（ALKIMI） to TRY
1.36435
1 ALKIMI（ALKIMI） to JPY
¥4.9725
1 ALKIMI（ALKIMI） to ARS
ARS$48.362925
1 ALKIMI（ALKIMI） to RUB
2.5857
1 ALKIMI（ALKIMI） to INR
2.854475
1 ALKIMI（ALKIMI） to IDR
Rp541.66645
1 ALKIMI（ALKIMI） to PHP
1.9084
1 ALKIMI（ALKIMI） to EGP
￡E.1.542775
1 ALKIMI（ALKIMI） to BRL
R$0.17485
1 ALKIMI（ALKIMI） to CAD
C$0.0455
1 ALKIMI（ALKIMI） to BDT
3.97735
1 ALKIMI（ALKIMI） to NGN
47.445125
1 ALKIMI（ALKIMI） to COP
$125.9687
1 ALKIMI（ALKIMI） to ZAR
R.0.559
1 ALKIMI（ALKIMI） to UAH
1.365
1 ALKIMI（ALKIMI） to TZS
T.Sh.80.4453
1 ALKIMI（ALKIMI） to VES
Bs6.89
1 ALKIMI（ALKIMI） to CLP
$30.615
1 ALKIMI（ALKIMI） to PKR
Rs9.1832
1 ALKIMI（ALKIMI） to KZT
17.4824
1 ALKIMI（ALKIMI） to THB
฿1.06015
1 ALKIMI（ALKIMI） to TWD
NT$1.0023
1 ALKIMI（ALKIMI） to AED
د.إ0.119275
1 ALKIMI（ALKIMI） to CHF
Fr0.025675
1 ALKIMI（ALKIMI） to HKD
HK$0.2522
1 ALKIMI（ALKIMI） to AMD
֏12.42345
1 ALKIMI（ALKIMI） to MAD
.د.م0.299325
1 ALKIMI（ALKIMI） to MXN
$0.598
1 ALKIMI（ALKIMI） to SAR
ريال0.121875
1 ALKIMI（ALKIMI） to ETB
Br4.96405
1 ALKIMI（ALKIMI） to KES
KSh4.189575
1 ALKIMI（ALKIMI） to JOD
د.أ0.0230425
1 ALKIMI（ALKIMI） to PLN
0.1183
1 ALKIMI（ALKIMI） to RON
лв0.142025
1 ALKIMI（ALKIMI） to SEK
kr0.305175
1 ALKIMI（ALKIMI） to BGN
лв0.0546
1 ALKIMI（ALKIMI） to HUF
Ft10.894975
1 ALKIMI（ALKIMI） to CZK
0.678925
1 ALKIMI（ALKIMI） to KWD
د.ك0.009945
1 ALKIMI（ALKIMI） to ILS
0.1066
1 ALKIMI（ALKIMI） to BOB
Bs0.22425
1 ALKIMI（ALKIMI） to AZN
0.05525
1 ALKIMI（ALKIMI） to TJS
SM0.302575
1 ALKIMI（ALKIMI） to GEL
0.088075
1 ALKIMI（ALKIMI） to AOA
Kz29.734575
1 ALKIMI（ALKIMI） to BHD
.د.ب0.01222
1 ALKIMI（ALKIMI） to BMD
$0.0325
1 ALKIMI（ALKIMI） to DKK
kr0.20865
1 ALKIMI（ALKIMI） to HNL
L0.85215
1 ALKIMI（ALKIMI） to MUR
1.4794
1 ALKIMI（ALKIMI） to NAD
$0.562575
1 ALKIMI（ALKIMI） to NOK
kr0.325
1 ALKIMI（ALKIMI） to NZD
$0.056225
1 ALKIMI（ALKIMI） to PAB
B/.0.0325
1 ALKIMI（ALKIMI） to PGK
K0.138125
1 ALKIMI（ALKIMI） to QAR
ر.ق0.1183
1 ALKIMI（ALKIMI） to RSD
дин.3.278275
1 ALKIMI（ALKIMI） to UZS
soʻm391.566175
1 ALKIMI（ALKIMI） to ALL
L2.700425
1 ALKIMI（ALKIMI） to ANG
ƒ0.058175
1 ALKIMI（ALKIMI） to AWG
ƒ0.058175
1 ALKIMI（ALKIMI） to BBD
$0.065
1 ALKIMI（ALKIMI） to BAM
KM0.0546
1 ALKIMI（ALKIMI） to BIF
Fr95.8425
1 ALKIMI（ALKIMI） to BND
$0.041925
1 ALKIMI（ALKIMI） to BSD
$0.0325
1 ALKIMI（ALKIMI） to JMD
$5.205525
1 ALKIMI（ALKIMI） to KHR
131.048125
1 ALKIMI（ALKIMI） to KMF
Fr13.78
1 ALKIMI（ALKIMI） to LAK
706.521725
1 ALKIMI（ALKIMI） to LKR
රු9.85725
1 ALKIMI（ALKIMI） to MDL
L0.554775
1 ALKIMI（ALKIMI） to MGA
Ar147.0586
1 ALKIMI（ALKIMI） to MOP
P0.259675
1 ALKIMI（ALKIMI） to MVR
0.49725
1 ALKIMI（ALKIMI） to MWK
MK56.32575
1 ALKIMI（ALKIMI） to MZN
MT2.07675
1 ALKIMI（ALKIMI） to NPR
रु4.557475
1 ALKIMI（ALKIMI） to PYG
230.49
1 ALKIMI（ALKIMI） to RWF
Fr47.0925
1 ALKIMI（ALKIMI） to SBD
$0.2678
1 ALKIMI（ALKIMI） to SCR
0.45175
1 ALKIMI（ALKIMI） to SRD
$1.291225
1 ALKIMI（ALKIMI） to SVC
$0.283725
1 ALKIMI（ALKIMI） to SZL
L0.562575
1 ALKIMI（ALKIMI） to TMT
m0.114075
1 ALKIMI（ALKIMI） to TND
د.ت0.0953225
1 ALKIMI（ALKIMI） to TTD
$0.22035
1 ALKIMI（ALKIMI） to UGX
Sh112.84
1 ALKIMI（ALKIMI） to XAF
Fr18.33
1 ALKIMI（ALKIMI） to XCD
$0.08775
1 ALKIMI（ALKIMI） to XOF
Fr18.33
1 ALKIMI（ALKIMI） to XPF
Fr3.315
1 ALKIMI（ALKIMI） to BWP
P0.46345
1 ALKIMI（ALKIMI） to BZD
$0.065
1 ALKIMI（ALKIMI） to CVE
$3.0849
1 ALKIMI（ALKIMI） to DJF
Fr5.7525
1 ALKIMI（ALKIMI） to DOP
$2.08
1 ALKIMI（ALKIMI） to DZD
د.ج4.229875
1 ALKIMI（ALKIMI） to FJD
$0.073775
1 ALKIMI（ALKIMI） to GNF
Fr282.5875
1 ALKIMI（ALKIMI） to GTQ
Q0.248625
1 ALKIMI（ALKIMI） to GYD
$6.79185
1 ALKIMI（ALKIMI） to ISK
kr3.965

ALKIMI资源

要更深入地了解 ALKIMI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于ALKIMI的其他问题

ALKIMI（ALKIMI）今日价格是多少？
ALKIMI 实时价格为 0.0325 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ALKIMI 兑 USD 的价格是多少？
当前 ALKIMI 兑 USD 的价格为 $ 0.0325。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
ALKIMI 的市值是多少？
ALKIMI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ALKIMI 的流通供应量是多少？
ALKIMI 的流通供应量为 -- USD
ALKIMI 的历史最高价（ATH）是多少？
ALKIMI 的历史最高价是 -- USD
ALKIMI 的历史最低价（ATL）是多少？
ALKIMI 的历史最低价是 -- USD
ALKIMI 的交易量是多少？
ALKIMI 的 24 小时实时交易量为 $ 8.73K USD
ALKIMI 今年会涨吗？
ALKIMI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ALKIMI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:22:32 (UTC+8)

ALKIMI（ALKIMI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ALKIMI 兑 USD 计算器

数量

ALKIMI
ALKIMI
USD
USD

1 ALKIMI = 0.0325 USD

交易 ALKIMI

ALKIMI/USDT
$0.0325
$0.0325$0.0325
-2.13%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

