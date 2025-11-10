AKEDO 是一個 Vibe Coding 遊戲和內容創建引擎及 Launchpad，它利用 AI 代理將開發效率提升至傳統 LLM 解決方案的 100 倍。 AKEDO 平台為協議和遊戲開發者提供多種收入來源，每個人都可以創建遊戲合集並一鍵發布合集代幣。