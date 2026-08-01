AGA 今日价格

AGA (AGA) 今日实时价格为 $ 0.03945737，过去 24 小时内变化了 0.87%。当前 AGA 兑 USD 的汇率为 $ 0.03945737 每 AGA。

AGA 目前市值在 $ 177,558 排名第 #-，流通供应量为 4.50M AGA。过去 24 小时内，AGA 的交易价格在 $ 0.03898917（低点）和 $ 0.03945737（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.4，而历史最低价为 $ 0.00751913。

短期表现方面，AGA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.09%。过去一天，总交易量达到 $ 1.13。

AGA（AGA）市场信息

市值 $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K 成交量（24H） $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 完全稀释市值 $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K 流通量 4.50M 4.50M 4.50M 总供应量 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

AGA 的当前市值为 $ 177.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.13。AGA 的流通量为 4.50M，总供应量是 4500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 177.56K。