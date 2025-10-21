DoubleZero（2Z）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.2371 24H最高价 $ 0.256 历史最高 $ 0.7501993077269953 最低价 $ 0.16313724047872777 涨跌幅（1H） +1.73% 涨跌幅（1D） -0.03% 漲跌幅（7D） +5.59%

DoubleZero（2Z）当前实时价格为 $ 0.2527。过去 24 小时内，2Z 的交易价格在 $ 0.2371 至 $ 0.256 之间波动，市场活跃度显著。2Z 的历史最高价为 $ 0.7501993077269953，历史最低价为 $ 0.16313724047872777。

从短期表现来看，2Z 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.73%，过去 24 小时内变动为 -0.03%，过去 7 天内累计变动为 +5.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DoubleZero（2Z）市场信息

排名 No.79 市值 $ 877.23M 成交量（24H） $ 613.02K 完全稀释市值 $ 2.53B 流通量 3.47B 最大供应量 10,000,000,000 总供应量 9,999,994,119.7 流通率 34.71% 市场占有率 0.02% 所属公链 SOL

DoubleZero 的当前市值为 $ 877.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 613.02K。2Z 的流通量为 3.47B，总供应量是 9999994119.7，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.53B。