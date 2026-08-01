2026 今日价格

2026 (2026) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 2026 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 2026。

2026 目前市值在 $ 36,967 排名第 #-，流通供应量为 999.24M 2026。过去 24 小时内，2026 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00165419，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，2026 在过去一小时内波动了 -0.64%，过去7 天内波动了 -25.56%。过去一天，总交易量达到 --。

2026（2026）市场信息

市值 $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.97K$ 36.97K $ 36.97K 流通量 999.24M 999.24M 999.24M 总供应量 999,242,666.158442 999,242,666.158442 999,242,666.158442

2026 的当前市值为 $ 36.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。2026 的流通量为 999.24M，总供应量是 999242666.158442，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.97K。