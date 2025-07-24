美国三大加密法案齐发，XRP 单日暴涨 18% 价格再创新高！

2025 年 7 月，美国国会一次性通过三项关键加密法案，成为近期全球加密市场最具爆发力的催化剂。在这一政策利好下，Ripple 旗下加密资产 XRP 单日暴涨 18%，突破 2018 年以来的历史高点，成为本轮行情中的一大亮点。这三项法案不仅重塑了美国加密监管框架，更深远地影响了市场对稳定币、央行数字货币（CBDC）及主要加密资产的未来预期，释放出美国联邦层面对加密资产态度转向“明确化、商品化、去中心化”的强烈信号。









美国此次通过三项关键加密法案，不仅展现出联邦政府对行业发展的重新定位，也为困扰市场多年的监管不确定性画下阶段性句点。与过去“模糊模糊再监管”的态度不同，这一轮立法动作瞄准了最核心的三大痛点：监管归属、稳定币合法性、以及 CBDC 权力边界。三项法案各自针对不同领域精准施策，共同构筑出一个更清晰、更开放、更具市场导向的监管框架。

















GENIUS 法案 》为稳定币特别设定了监管框架，确立了银行级托管、公开储备审计等合规标准。在 Ripple 支持下发行的 RLUSD 稳定币率先进入美国银行系统试点阶段，XRP 成为连接法币与链上支付的重要桥梁之一。这一进展不仅刺激了 XRP 的使用预期，也提升了其在跨境支付和稳定币发行生态中的地位。

















政策利好落地后， XRP 成为市场最直接受益者：据 MEXC 数据显示， XRP 24小时内涨幅达18%，价格一度突破 3.60 USDT，创下自 2018 年 1 月以来的历史新高。其成交量暴增，链上活跃地址与钱包数明显上升，成为 24 小时内涨幅居前的主流资产之一。





与此同时，Ripple 创始团队也在高点出现了资金转移行为。据链上数据显示，Chris Larsen 于 7 月中旬分别向 Coinbase 转入总价值超过 2600 万美元的 XRP，显示项目方已开始部分兑现。虽然这引发部分市场担忧，但总体来看，这属于预期内的“逢高套现”行为，未影响整体上涨趋势。









比特币和 以太坊 现货 ETF 相继通过后，市场将目光投向下一个潜力资产。XRP 正在成为呼声最高的候选之一：





ProShares等金融公司已推出基于 XRP 期货的 ETF 产品，Truth Social 也将其纳入旗下“加密蓝筹ETF篮子”。继比特币与 以太坊现货 ETF 之后，XRP 作为潜在的下一个ETF标的呼声日渐高涨。若政策环境继续宽松，XRP 现货 ETF 的推出或将成为下一阶段的爆点。





随着法规逐步完善、市场关注度上升，XRP 现货 ETF 的推出已进入舆论与政策准备阶段。若能落地，将为 XRP 带来结构性增量资金与机构入场新通道。













首先，Ripple 发行的稳定币 RLUSD 已率先在美国与日本进入试点阶段，不仅支持银行级兑付，还可实现链上即时支付，构建起连接传统金融系统与区块链网络的桥梁。在 RLUSD 的支付与清算过程中，XRP 作为中间资产提供了高效、低成本的清算路径，进一步巩固了其在支付生态中的枢纽地位。





其次，Ripple 正加速拓展亚洲市场，与日本金融巨头 SBI Holdings 展开深度合作，在本地推动 XRP 与稳定币的兑换试点。这一合作进一步提升了 XRP 在亚太地区，特别是日本等合规市场中的支付接受度与场景覆盖。





与此同时，Ripple 也积极参与全球央行关于 CBDC 技术标准的讨论。在保持技术兼容性的同时，Ripple 坚持推动区块链资产的私有性、可组合性与开放性，力求在全球数字货币浪潮中走出一条差异化、去中心化的发展路径。





从稳定币落地到支付通道建设，再到政策话语权的争取，Ripple 正逐步构建以 XRP 为核心的全球金融基础设施网络，为其长期价值提供坚实支撑。









本轮 XRP 暴涨不仅是价格现象，更是政策、生态与市场情绪三重因素共振的结果。美国三项法案通过，标志着全球最大经济体开始正视并支持去中心化加密资产的发展，这将成为加密市场真正意义上的“监管拐点”。XRP 作为技术成熟、应用明确、合规推进积极的资产，率先享受红利。后续若现货 ETF 推出、稳定币合规化落地，再叠加宏观流动性改善，其市场表现有望再上一层台阶。





可见，XRP 正在从过去“合规阴霾”中走出，逐步建立“政策友好 + 应用落地 + 市场主流”的新形象。而这，或许才是它真正的“二次崛起”。





