美国三大加密法案齐发，XRP 单日暴涨 18% 价格再创新高！

2025 年 7 月，美国国会一次性通过三项关键加密法案，成为近期全球加密市场最具爆发力的催化剂。在这一政策利好下，Ripple 旗下加密资产 XRP 单日暴涨 18%，突破 2018 年以来的历史高点，成为本轮行情中的一大亮点。这三项法案不仅重塑了美国加密监管框架，更深远地影响了市场对稳定币、央行数字货币（CBDC）及主要加密资产的未来预期，释放出美国联邦层面对加密资产态度转向“明确化、商品化、去中心化”的强烈信号。

1.三大法案出台：美联邦明确监管分工，释放政策红利


美国此次通过三项关键加密法案，不仅展现出联邦政府对行业发展的重新定位，也为困扰市场多年的监管不确定性画下阶段性句点。与过去“模糊模糊再监管”的态度不同，这一轮立法动作瞄准了最核心的三大痛点：监管归属、稳定币合法性、以及 CBDC 权力边界。三项法案各自针对不同领域精准施策，共同构筑出一个更清晰、更开放、更具市场导向的监管框架。

1.1 CLARITY 法案：厘清 SEC 与 CFTC 监管界限


CLARITY 法案》首次通过“明线测试”（bright-line test），为判定加密资产是证券还是商品提供清晰标准。如果某一资产满足“去中心化”标准，即可视为商品，交由商品期货交易委员会（CFTC）监管。这对 Ripple 长期争取将 XRP 从 SEC 管辖范围中“解放”出来，无疑是一大利好。此举也为其他具有公链特征的加密资产（如 ETHSOL）提供政策支持，市场整体信心显著回升。

1.2 GENIUS 法案：稳定币发行合规化，XRP 生态受益


GENIUS 法案》为稳定币特别设定了监管框架，确立了银行级托管、公开储备审计等合规标准。在 Ripple 支持下发行的 RLUSD 稳定币率先进入美国银行系统试点阶段，XRP 成为连接法币与链上支付的重要桥梁之一。这一进展不仅刺激了 XRP 的使用预期，也提升了其在跨境支付和稳定币发行生态中的地位。

1.3 反 CBDC 监控国家法案：限制数字美元，强化市场对去中心化资产信心


反 CBDC 监控国家法案则禁止美联储在缺乏国会授权的前提下推出面向公众的央行数字货币（CBDC），标志着美国对“政府监控型数字货币”持保守立场。这给市场传递出一个明确信号：美国政策更倾向于鼓励私营部门主导的、去中心化的加密资产生态。XRP 在隐私保护、国际汇兑、快速结算等方面的优势再次获得强化。

2.市场反应：XRP 单日飙升 18%，创七年新高


政策利好落地后，XRP 成为市场最直接受益者：据 MEXC 数据显示， XRP 24小时内涨幅达18%，价格一度突破 3.60 USDT，创下自 2018 年 1 月以来的历史新高。其成交量暴增，链上活跃地址与钱包数明显上升，成为 24 小时内涨幅居前的主流资产之一。

与此同时，Ripple 创始团队也在高点出现了资金转移行为。据链上数据显示，Chris Larsen 于 7 月中旬分别向 Coinbase 转入总价值超过 2600 万美元的 XRP，显示项目方已开始部分兑现。虽然这引发部分市场担忧，但总体来看，这属于预期内的“逢高套现”行为，未影响整体上涨趋势。

3.ETF 叙事再燃：XRP 现货 ETF 呼声高涨


比特币以太坊现货 ETF 相继通过后，市场将目光投向下一个潜力资产。XRP 正在成为呼声最高的候选之一：

ProShares等金融公司已推出基于 XRP 期货的 ETF 产品，Truth Social 也将其纳入旗下“加密蓝筹ETF篮子”。继比特币与以太坊现货 ETF 之后，XRP 作为潜在的下一个ETF标的呼声日渐高涨。若政策环境继续宽松，XRP 现货 ETF 的推出或将成为下一阶段的爆点。

随着法规逐步完善、市场关注度上升，XRP 现货 ETF 的推出已进入舆论与政策准备阶段。若能落地，将为 XRP 带来结构性增量资金与机构入场新通道。

4.Ripple 生态扩展：稳定币、跨境支付齐头并进


Ripple 在生态建设方面亦频频发力，进一步增强了市场对 XRP 的信心：

首先，Ripple 发行的稳定币 RLUSD 已率先在美国与日本进入试点阶段，不仅支持银行级兑付，还可实现链上即时支付，构建起连接传统金融系统与区块链网络的桥梁。在 RLUSD 的支付与清算过程中，XRP 作为中间资产提供了高效、低成本的清算路径，进一步巩固了其在支付生态中的枢纽地位。

其次，Ripple 正加速拓展亚洲市场，与日本金融巨头 SBI Holdings 展开深度合作，在本地推动 XRP 与稳定币的兑换试点。这一合作进一步提升了 XRP 在亚太地区，特别是日本等合规市场中的支付接受度与场景覆盖。

与此同时，Ripple 也积极参与全球央行关于 CBDC 技术标准的讨论。在保持技术兼容性的同时，Ripple 坚持推动区块链资产的私有性、可组合性与开放性，力求在全球数字货币浪潮中走出一条差异化、去中心化的发展路径。

从稳定币落地到支付通道建设，再到政策话语权的争取，Ripple 正逐步构建以 XRP 为核心的全球金融基础设施网络，为其长期价值提供坚实支撑。

5.结语：XRP 重回舞台中央，市场结构迎来变局


本轮 XRP 暴涨不仅是价格现象，更是政策、生态与市场情绪三重因素共振的结果。美国三项法案通过，标志着全球最大经济体开始正视并支持去中心化加密资产的发展，这将成为加密市场真正意义上的“监管拐点”。XRP 作为技术成熟、应用明确、合规推进积极的资产，率先享受红利。后续若现货 ETF 推出、稳定币合规化落地，再叠加宏观流动性改善，其市场表现有望再上一层台阶。

可见，XRP 正在从过去“合规阴霾”中走出，逐步建立“政策友好 + 应用落地 + 市场主流”的新形象。而这，或许才是它真正的“二次崛起”。

对于希望第一时间把握这一轮市场机会的用户而言，选择合适的平台至关重要。MEXC 作为全球领先的加密资产交易平台，不仅支持 XRP 的现货与合约交易，还提供跟单、网格交易等多种投资工具，助力不同类型的投资者在波动中把握节奏、稳健进场。

当下，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现"省更多、交易更多、赚更多"的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

