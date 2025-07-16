成为MEXC跟单交易员的条件

MEXC跟单交易系统，为专业交易员和普通跟随者提供简单、专业的交易功能。跟随者只需简单地跟随专业交易员，交易员发起带单，系统以交易员相同策略为其跟随者下单，交易员相应地可以获取跟随者的部分利润！









在申请成为交易员之前，您应该满足如下条件：





①拥有成熟专业的交易策略

无论您是趋势交易者，或者是短线交易者，都应该有自己专业成熟的交易策略。具体来讲，您的交易风格是激进还是保守，您如何判断市场趋势，您是采用交易指标还是综合量价分析，如何设置进场点、加仓点、减仓点和出场点。这些都应该形成完整且可复制的交易策略。





②拥有优秀的交易记录

交易纪录是交易员战绩的直观反应，可以体现出一个交易员的真实水平。您的订单胜率、资产收益率、累计盈利数、单笔盈亏数等都在交易记录中明确记载。成为MEXC跟单交易员后，这些数据都将向公众披露，成为跟随者选择交易员的重要依据。





③进行严格的交易风险管理

加密货币具有流动性强、波动性高等特点，行情变化较为剧烈，可能在短时间内暴涨或者暴跌。面对市场行情突然波动，成熟交易员应该有良好风险管理策略，灵活的止损止盈出场点。如果没有严格的交易风险管理，很可能在面对黑天鹅时，产生重大回撤甚至爆仓。





④熟悉MEXC的使命、愿景和价值观

2022年11月，MEXC全新升级，将品牌色从「森林绿」升级为「大海蓝」。「大海蓝」象征MEXC的全新愿景和价值观——安全专业、开放包容、探索希望。

安全专业：MEXC在安全审计、￥风控机制、资金安全等方面首屈一指。

开放包容：团队和用户遍布170多个国家和地区，共同创造更多的可能性。

探索希望：作为加密世界领航者，探索Web3各大赛道龙头资产。





⑤熟悉MEXC的品牌价值

MEXC2018年成立以来，以发掘优质项目，快速上线新项目为优势，成为加密货币交易所的新星。经过五年发展，MEXC已为全球超过1000万用户提供服务。快速成长的同时，MEXC一直坚持「客户第一，为你而变」的服务理念，为客户带来极致的交易体验。





⑥熟悉MEXC产品性能

MEXC产品功能丰富，业务线全面，活动种类多样，提供包括：币币交易、合约交易、MEXC Savings（提供活期和定期的灵活赚币方式）、Launchpad、阳光普照和M-Day等在内的产品和服务。跟单交易员应该熟悉MEXC产品、灵活使用MEXC产品功能，并积极主动推广MEXC交易平台！





⑦与MEXC共同成长

加密货币市场变化迅速，新概念层出不穷，MEXC有著极强的学习能力，可以敏锐捕捉市场热点，这也构成MEXC的重要竞争力。我们希望跟单交易员也能有极强的学习和适应能力，能够紧跟市场趋势，抓住交易行情，与MEXC共同学习成长！



