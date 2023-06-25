跟單新手指南（交易員）

申請成為交易员的前提：當前不能跟随任何交易員，否則會提示：“當您申請成為交易員時，請確保您沒有任何跟單交易、未平倉頭寸或訂單（市價委託和跟踪委託）且你也沒有跟單其他交易員。
在新的頁面填寫申請資料，需要填寫的内容有：
a. 郵箱（必填）
b. Telegram帳號（選填）
c. 手機號（選填）
d.勾選帶單交易員協議，提交申请資料
1 按鈕的文案展示為： 「交易員申請審核中」
2 點擊按鈕、光標懸浮在按鈕上會出現氣泡提示：「您的申請正在審核中，請留意您的短信/電子郵件，我們會通過短信/電子郵件通知您申請結果。」
3 等待審核過程中與審核通過成為交易員後，都無法再跟隨其他交易員。
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在跟單系統：【管理帶單】-【當前帶單】，點擊，【平倉】，彈窗提示倉位將會以市價全平
當用戶身份為交易員，則在合約交易頁，會出現【當前帶單】功能，有效的帶單將會出現在此
例如
交易員最初的帶單為1000張，跟隨者跟單為100張，後來交易員部分平倉200張，則跟隨者會跟隨平倉數量為：100*(200/1000) = 20張
以下操作可能導致交易員的帶單部分平倉，此時跟隨者對應的跟單，按交易員平倉比例部分平倉：
例如
在帶單管理頁，切換到【歷史帶單】，即可查看歷史帶單信
如不想讓任何跟隨者跟隨，可在【設置】-【關閉允許跟隨】開關：
您可以在帶單管理頁面的 【分润管理】查看分潤詳情
該交易員底下跟隨者當天總盈虧為正數，才會給此交易員分潤；每天0-1點（utc+8）結算前一天的分潤。
您可以在跟單管理頁面的【分潤管理】-【歷史分潤記錄】查看歷史分潤詳情：
用戶跟單與交易員的開倉價、平倉價或是收益率很可能由於深度或是行情變化或是極端行情等因素，產生差異，敬請知悉。