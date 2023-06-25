跟單新手指南（交易員）

























申請成為交易员的前提：當前不能跟随任何交易員，否則會提示：“當您申請成為交易員時，請確保您沒有任何跟單交易、未平倉頭寸或訂單（市價委託和跟踪委託）且你也沒有跟單其他交易員。













在新的頁面填寫申請資料，需要填寫的内容有：





a. 郵箱（必填）





如果用户MEXC帳號绑定過郵箱，則不用另外輸入郵箱（用户如果需要修改郵箱，則需要聯繫客服在後台修改）





如果用户MEXC帳號没有绑定過郵箱，則必须輸入邮箱，作爲接收審核等重要信息的聯繫方





b. Telegram帳號（選填）





c. 手機號（選填）





d.勾選帶單交易員協議，提交申请資料













通常最多需要1~2天就會有審核结果發送到您註冊MEXC使用的郵箱





等待審核的過程中，用戶進入跟單首頁，展示內容如下：





1 按鈕的文案展示為： 「交易員申請審核中」





2 點擊按鈕、光標懸浮在按鈕上會出現氣泡提示：「您的申請正在審核中，請留意您的短信/電子郵件，我們會通過短信/電子郵件通知您申請結果。」





3 等待審核過程中與審核通過成為交易員後，都無法再跟隨其他交易員。

















U本位永續合約





持倉模式：雙向持倉





開倉類型：逐倉模式





部分支持帶單合約幣對如下：





BTC_USDT ETH_USDT WAVES_USDT ADA_USDT SOL_USDT AVAX_USDT LINK_USDT FTM_USDT TRX_USDT SHIB_USDT AXS_USDT XRP_USDT MANA_USDT DOT_USDT LTC_USDT BNB_USDT DOGE_USDT MATIC_USDT UNI_USDT ETC_USDT OKB_USDT NEAR_USDT ATOM_USDT FLOW_USDT BCH_USDT ALGO_USDT VET_USDT APE_USDT ICP_USDT XTZ_USDT SAND_USDT THETA_USDT EGLD_USDT AAVE_USDT EOS_USDT BSV_USDT MKR_USDT HNT_USDT ZEC_USDT RUNE_USDT CHZ_USDT KLAY_USDT LDO_USDT CRV_USDT HT_USDT BAT_USDT ENJ_USDT ZIL_USDT XLM_USDT LUNC_USDT LUNA_USDT OP_USDT CEL_USDT USTC_USDT APT_USDT GALA_USDT BONK_USDT OCEAN_USDT RLC_USDT ETHW_USDT MASK_USDT















最大槓桿倍數：一般5~125倍不等，根據不同的交易對，跟單最大槓桿允許的最大槓桿倍數不盡相同





交易員可在『跟單首頁-我的帶單-有效帶單條件』查看所有帶單交易對，以及允許的最大槓桿倍數、最小開倉金額。





新上線可支持帶單的交易對，將會以公告等形式通知。













在跟單系統：【管理帶單】-【當前帶單】，點擊，【平倉】，彈窗提示倉位將會以市價全平





跟單系統：【交易員】-【當前帶單】









點擊【平倉】，彈窗提示倉位將會以市價全平













當用戶身份為交易員，則在合約交易頁，會出現【當前帶單】功能，有效的帶單將會出現在此





【合約交易頁】-【當前帶單】









點擊【平倉】，彈窗提示倉位將會以市價全平









點擊【帶單認定條件】，則會彈窗提示相應的帶單認定條件













交易員發生部分平倉時，跟隨者對應的跟單也會，按交易員平倉比例部分平倉





例如





交易員最初的帶單為1000張，跟隨者跟單為100張，後來交易員部分平倉200張，則跟隨者會跟隨平倉數量為：100*(200/1000) = 20張





以下操作可能導致交易員的帶單部分平倉，此時跟隨者對應的跟單，按交易員平倉比例部分平倉：





交易員將倉位部分平倉





倉位部分強平





系統將倉位減倉





例如





交易員的初始帶單：BTC_USDT 20X 多 0.5BTC，假設倉位剛好也是一個訂單行成的，此時發生部分平倉後，帶單的情況變為：BTC_USDT 20X 多 0.4BTC，部分平倉時，平掉了0.1BTC





對應的，跟隨者初始跟單：BTC_USDT 20X 多 0.05BTC，交易員的帶單發生部分平倉時，這個跟單會按照比例跟隨平倉，即平倉數量 = 0.05*(0.1/0.5) = 0.01BTC









在帶單管理頁，切換到【歷史帶單】，即可查看歷史帶單信













點擊，【我的跟隨者】：可查看當前跟隨者列表、查看跟隨者跟隨者時間、跟單賬戶權益，以及操作欄可排除跟隨者跟隨者（暫時讓此跟隨者取消跟隨）





如不想讓任何跟隨者跟隨，可在【設置】-【關閉允許跟隨】開關：





操作欄按鈕可點擊(藍色)時，可點擊操作排除跟隨者，即暫時讓此跟隨者變成未跟隨的狀態；





如果此跟隨者有交易員名下的跟單持倉，或者跟隨者跟單賬戶權益大於單筆最小跟單金額時，則按鈕置灰不可點擊排除跟隨者













您可以在帶單管理頁面的 【分润管理】查看分潤詳情









該交易員底下跟隨者當天總盈虧為正數，才會給此交易員分潤；每天0-1點（utc+8）結算前一天的分潤。









您可以在跟單管理頁面的【分潤管理】-【歷史分潤記錄】查看歷史分潤詳情：





點擊【詳情】，彈窗可查看分潤細節









您可以在跟單首頁，點擊【關注列表】查看關注的交易員信息





















用戶跟單與交易員的開倉價、平倉價或是收益率很可能由於深度或是行情變化或是極端行情等因素，產生差異，敬請知悉。