在加密货币交易中，稳定币通常作为交易对，帮助交易者更便捷地进行交易操作。稳定币因其价格相对稳定的特性，用户还可以利用它进行借贷、质押和提供流动性等 DeFi 操作。稳定币为市场带来了更多流动性，使交易和投资活动更加活跃，这种流动性有助于加密市场的健康发展，并吸引更多参与者。

稳定币发展至今，大体上可以分为以法币为抵押的稳定币（如 USDT 和 USDC）、以加密货币作为抵押的稳定币（如 DAI）、算法稳定币(如 FEI 和 UST）三类，USDe 的出现为稳定币的发展带来了新的变化。

1. 什么是 Ethena USDe


USDe 是由 Ethena Labs 推出的新兴合成美元稳定币，旨在为 DeFi 领域提供创新的解决方案，克服传统稳定币对中心化机构和可扩展性问题的依赖。USDe 通过组合对冲策略和铸造与赎回机制与美元保持 1:1 挂钩。用户可以通过存入以太坊或质押代币作为抵押品，同时在中心化交易所做空永续合约来铸造 USDe。

根据 CoinGecko 最新数据显示，目前 USDe 市值在稳定币市场已上升至第四，排在 USDT、USDC 和 USDS 之后。


2. Ethena 运行原理


铸造：用户向中间商（如 Lido）发出铸造申请，中间商收到用户的资产后向协议发出铸造申请，Ethena 协议根据收到的资产价值开立等值的 ETH 或者 BTC 空头头寸，然后将空头头寸等值的 USDe 发送给中间商，中间商发送给用户，完成铸造。

赎回：用户向中间商发出赎回申请，中间商收到用户的 USDe 后，向协议发出赎回申请，Ethena 协议根据收到的 USDe 数量，关闭对应价值的空头头寸，然后将对应的抵押资产发送给中间商，中间商发送给用户，完成赎回。

USDe 的核心稳定机制是 Delta 对冲策略。该策略通过在衍生品市场建立与以太坊抵押品等值的对冲头寸，抵御加密市场的价格波动。这一设计旨在保持合成美元 USDe 与美元的稳定挂钩。对冲头寸的调整完全自动化，能够实时响应市场变化，从而保证稳定性。


3. USDe 的特点


稳定机制：USDe 通过 Delta 对冲策略和铸造赎回机制保持与美元 1:1 挂钩，确保其价值在市场波动中保持稳定，从而降低用户风险。

去中心化：USDe 运行在去中心化平台上，没有单一实体控制其发行或赎回流程，用户不必依赖中心化发行者，这种结构有助于提高安全性并减少审查或干预的可能性。

收益生成：用户可以通过锁定 USDe 获得额外收入，收益来源于以太坊的质押以及衍生品市场的价差，提升了对用户的吸引力。

可扩展性：USDe 依托以太坊网络，利用现有的 DeFi 协议和基础设施，实现高扩展性和高效性，从而便于更广泛的采用和多平台的集成。

透明度与可验证性：用户可以在链上随时验证抵押品和交易记录。这种透明度增强了用户对 USDe 的信任，确保资产支持的真实性。

4. USDe 的风险


监管挑战：Ethena 面临与许多 DeFi 项目类似的监管审查，合成稳定币 USDe 的发行可能会受到不同司法管辖区监管框架影响。

托管并非完全去中心化：Ethena 协议的资金是由第三方机构托管，如果 Ethena 使用的 OES（Off-Exchange Settlement） 托管方式失败，则会存在托管风险。

资金费率风险：合约资金费率为负时，用户收益率可能会面临亏损问题，从而使 USDe 面临风险。

5. 如何购买 USDe


目前 MEXC 平台已经正式上线 USDE 代币，并开启多个 USDE 交易对。我们以 USDE/USDT 为例进行展示：

打开 MEXC App，在顶部搜索栏中输入“USDE”，选择 USDE/USDT 现货交易，在 K 线页面点击【买入】，选择委托方式、下单数量等信息，点击【买入 USDE】完成购买。


此外，MEXC 现已支持 TON 网络上的 USDE 充值提现，助力用户高效便捷完成资金操作。

如果您的现货账户持有不低于 0.1 USDE，无需手动登记、质押或锁仓，平台将依据每日快照记录的最低持仓量及年利率自动计算收益，日收益最高可享 8% 年利率的理财收益

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

