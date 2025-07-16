







闪电网络是建立在比特币之上的可扩展性解决方案，它允许用户快速发送和接收小额比特币，且几乎不收取任何费用。简单来说闪电网络是比特币网络的二层解决方案。





闪电网络将交易环节放在链下进行，只有最终的交易结果放在链上确认，从而提高比特币网络的交易效率，让用户能够以更低的成本、更快的速度完成支付。













比特币自身网络每秒能够执行的交易数量仅为 7 笔左右，现如今日常使用的电子支付每秒可执行交易数量达到上万笔，比特币自身网络的支付体验很差。而闪电网络将交易环节放在链下进行，链上只进行结果确认，这大大提高了交易的速度。









比特币的交易费用属于竞价模式，您需要为您每次的交易支付一定费用，而矿工会根据支付费用的高低选择打包处理，支付费用高的交易会被优先打包处理，支付费用低的就会被放在后面再处理。这种模式不难看出，当比特币网络上发生拥堵，而您又想立即执行自己的交易，就需要支付更高的手续费。历史上比特币网络平均手续费最高时达到 60 美元，而今年由于 Brc20 的热度，平均手续费一度高达 30 多美元。





正是由于比特币自身网络交易速度慢、交易费用高这些问题的存在，想要把比特币作为日常支付手段是一件不划算的事情。而闪电网络的出现改变了这一现状，在闪电网络上， 100 美元的交易费不会超过 1 美分，极大地降低了交易费用，闪电网络使得用比特币作为日常支付变得经济可行。









日常使用支付，都是小额支付居多且次数频繁。近三个月来比特币网络的平均手续费在 2 美元左右，当手续费的价格可能比您自己购买实物支付的价格都高时，肯定不会选择使用比特币来支付，因为这是不划算的。





闪电网络极大降低交易费用，可以让手续费对您购买实物价格的影响忽略不计，降低了比特币交易使用门槛。









闪电网络需要通过支付通道来运行，用户之间建立点对点的支付通道形成闪电网络。





需要进行交易的双方通过将初始交易中的资金发送到多重签名地址来打开彼此之间的支付通道，这个多签地址由双方私钥管理，并需要双方的签名才能创建新交易。





这个多签钱包起到资产记录副本的作用。双方产生的交易都会被记录在副本中。当通道关闭时，副本记录结果全网广播记录到链上，最终馀额将记录在区块链中。





我们通过一个简单的例子来进行说明：





A 和 B 双方想要通过闪电网络交易，双方需要先建立支付通道，将资金放在这个支付通道的钱包中。钱包由 A 和 B 双方私钥共同管理，只有双方确认后才可以打开。





我们前面提到过这个多签钱包起到资产记录副本的作用，A 和 B 之间的交易记录都会被记录在副本中。当 A 和 B 不再进行交易关闭他们之间的支付通道后，A 和 B 之间的最终的交易结果会被传回比特币网络确认。





现在我们把交易 A 和 B 双方稍微复杂一点，引入 C 角色。





依旧是 A 和 B 双方想要通过闪电网络交易，不同的是 A 和 B 之间没有建立闪电网络，但是 C 和 A 以及 C 和 B 之间都有支付通道。





那么此时 A 和 B 之间的交易可以变成 A 到 C 然后再到 B ，C 起到了一个中间人的角色。虽然 A 和 B 之间没有办法直接交易，但是有了 C 这个中间人就不需要 A 和 B 重新再搭建新的支付通道。





交易最终在 A 与 B 之间发生，但是是在 C 的帮助下完成，因此 C 可以设置并收取一定的路由费，帮助 A 和 B 完成交易。









4.1 进入闪电网络有成本，将资金转移到闪电网络这个过程花费比较昂贵。





4.2 流动性问题。如果您的对手交易方在通道中没有馀额，您就没办法收取或支付。现在有专门的闪电网络服务商提供这一服务减少流动性问题，但是这会引发新的潜在的中心化问题。





4.3 容易被黑客攻击。因为支付渠道、钱包和应用程序编程接口都可能遭受到黑客攻击。









尽管闪电网络还存在很多缺陷，但这并不妨碍其快速发展。截至目前为止，闪电网络节点已经超过 16000 个，闪电网络的推广和普及，支付和社交领域做出了极大贡献。





社交项目 Damus 支持了闪电网络支付及打赏功能，数字支付平台 Strike 和 Shopify、Blackhawk Network、NCR 合作建立了比特币支付系统，允许商家在客户使用加密货币付款后快速接收美元；萨尔瓦多承认比特币为本国法币后，在本国推广使用闪电网络。





闪电网络的出现帮助比特币实现日常支付上迈出了重要的一步。对于当前存在的问题，比特币社区开发者们也在积极解决，帮助闪电网络更加完善。