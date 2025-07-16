Vitalik提出的「d/acc」概念到底是什么？

「d/acc」概念再一次走近大家的视野。





近日，以太坊的联合创始人Vitalik Buterin高度赞誉了以太坊域名服务（ENS）作为该平台上最为耀眼的非金融类应用成就。8月19日中午12时，他突破性地铸造了一个全新的ENS域名——dacc.eth，此举迅速吸引了加密社区的广泛关注。紧接着，他预告于8月22日在某知名平台的音频空间里深入探讨其提出的“d/acc”（防御性加速主义）概念，进一步激发了市场的好奇与期待。













其实，早在去年11月，Vitalik就已经公开谈及了「d/acc」。





「d/acc」是Vitalik Buterin在反思现有技术发展路径和应对未来挑战时提出的一种技术哲学。「d/acc」是一个缩写，其中“d”代表多重含义，包括防御（Defense）、去中心化（Decentralization）、民主（Democracy）和差异（Differential）。这些词语共同构成了d/acc的核心概念，即在不同领域加速技术发展，以防御可能产生的攻击和风险，同时促进去中心化、民主和差异化的发展。









防御优先：d/acc强调在技术发展过程中应优先考虑防御性和安全性。这包括开发个人防御工具、提高数据的安全性和不可篡改性、以及利用区块链技术实现去中心化和个人隐私保护等。





去中心化：d/acc倡导技术的去中心化发展，避免权力过度集中和垄断。通过分散式技术和开放透明的决策过程，可以降低技术被少数人控制并用于危害人类的风险。





民主参与：d/acc鼓励更多人参与技术的发展和决策过程，实现民主治理。这有助于确保技术的应用能够真正反映社会的需求和利益，促进人类福祉的全面提升。





差异化发展：d/acc认为技术的发展应该是多样化的，而不是单一路径的。通过鼓励差异化发展，可以激发更多的创新思维和解决方案，应对不同领域的挑战和需求。









e/acc是“有效加速”（Effective Accelerationism）的缩写，主张利用技术创新和资本主义的力量来推动社会变革，甚至是颠覆现有的社会秩序。





e/acc对人工智能技术特别感兴趣，认为人工智能是促进社会加速发展的最有效方式之一。e/acc在硅谷科技圈中颇受关注，一些知名人士如A16Z的创始人Marc Andreessen和YC孵化器的CEO Garry Tan等都在他们的社交媒体账号中加入了“e/acc”标签。





与e/acc相比，d/acc在态度上更加谨慎和负责任。





e/acc强调技术进步的巨大好处，并渴望加速这种趋势以更快带来这些好处。然而，Vitalik Buterin认为，e/acc的倡导者过于激进，忽略了技术进步可能带来的风险和挑战。相比之下，d/acc更加注重防御和安全性，主张在技术发展过程中采取更加谨慎和负责任的态度，确保技术的应用能够促进人类福祉，而不是成为统治和压迫的工具。









MEXC交易所构建的ETH生态展现出了显著的深度与广度，它覆盖了多个核心领域，例如现货、期货、质押、合约等等，不仅彰显了平台对以太坊生态的深入整合，也体现了对用户多元化需求的全面满足。





MEXC平台精心上线了多元化的ETH交易对，包括但不限于USDT/ETH、ETH/BTC、MX/ETH等，覆盖了广泛的市场需求与交易偏好；同时，该平台还深度挖掘并上线了以太坊生态中一系列至关重要的代币，如UNI（Uniswap）、AAVE（Aave）、COMP（Compound）等，这些代币代表了去中心化金融（DeFi）、去中心化交易所（DEX）及借贷协议等领域的先锋力量，为用户提供了更多元化的投资选择与资产增值机会。值得一提的是，MEXC为用户提供了低手续费率。









MEXC平台精心打造了一项针对ETH的理财服务，用户只需将ETH进行质押，即可享受由此带来的稳定收益，轻松实现资产增值。









得益于其广泛的用户基础和活跃的交易市场，卓越的合约流动性已经成为MEXC平台的一大亮点。因此，对于在市场波动中游刃有余、擅长捕捉交易机会的资深用户而言，MEXC平台的合约能确保用户能够高效、顺畅地执行交易策略，从而在市场的起伏中精准捕捉利润。





ETH生态的繁荣，无疑为加密货币市场的参与者提供了更加丰富、便捷且高效的投资与交易体验。



