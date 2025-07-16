什么是 MEXC 闪兑交易













1.1 即时兑换。用户只需要选择想要交换的币种和数量，系统会基于当前市场的汇率提供即时兑换。兑换几乎是“立刻”完成的，几秒钟内就能完成转换。





1.2 无需挂单或撮合。与传统的交易所方式不同，MEXC 闪兑不需要挂单在交易所的订单簿上等待买家或卖家匹配。用户只需要选择交易对，系统自动为其匹配最佳的兑换路径。





1.3 无交易手续费。用户发起兑换时，只需系统确认交易报价后即可在用户的现货账户立即完成⾃动结算。整个过程不产⽣⼿续费。





1.4 无滑点风险。一些闪兑功能提供的兑换通常是以固定的汇率进行，避免了订单簿交易中可能出现的滑点（价格偏差）。这意味着用户可以准确预见他们能获得的兑换结果。





1.5 简化操作。用户界面直观简单，只需选择币种、数量后即可一键兑换，无需进行复杂的交易配置。





1.6 支持多种资产。MEXC 闪兑功能支持多种主流的加密货币和稳定币之间的转换。









目前 MEXC 闪兑交易已正式上线，我们将通过 Web 端和 App 端进行操作演示。









步骤 1：打开并登录 MEXC 打开并登录 MEXC 官网 首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】。









步骤 2：选择您要进行兑换的币种和数量，我们以使用 USDT 兑换成 MX 为例进行演示。输入 USDT 的数量，点击【预览兑换结果】。





注：您在输入 USDT 或者 MX 的数量后，另一币种代币的数量会实时出现，可随时切换。如果您兑换时余额不足，会出现余额不足提示和提醒充值的按钮。









步骤 3：进入预览页面，此时汇率会有 8 秒的倒计时提示，此刻相当于锁定报价单。点击【兑换】。成功兑换后，您账户中的 USDT 会被扣除，MX 也同时到达现货账户。





如果您在兑换过程中，由于代币之间的汇率变化导致兑换失败，您可以在页面点击【刷新报价】再次进行兑换。













步骤 1：在首页点击【更多】→【功能】→【闪兑】。





步骤 2：选择您要进行兑换的币种和数量，我们以使用 USDT 兑换成 MX 为例进行演示。输入 USDT 的数量，点击【预览兑换结果】。





步骤 3：进入预览页面，此时汇率会有 8 秒的倒计时提示，此刻相当于锁定报价单。点击【兑换】。成功兑换后，您账户中的 USDT 会被扣除，MX 也同时入账至现货账户。





如果您在兑换过程中，由于代币之间的汇率变化导致兑换失败，您可以在页面点击【刷新报价】再次进行兑换。

















步骤 1：打开并登录 MEXC 打开并登录 MEXC 官网 首页，在顶部导航栏【订单】中选择【闪兑订单】。









步骤 2：您可以在闪兑历史页面，查看到近 30 天的闪兑订单详情。您也可以通过时间、币种对订单进行筛选，以便快速找到您要查看的闪兑订单信息。













步骤 1：在闪兑功能页面，点击下方【闪兑订单】即可查看到近 30 天的闪兑订单详情；





步骤 2：点击【筛选】并通过时间、币种对订单进行筛选，以便快速找到您要查看的闪兑订单信息。









目前 MEXC 平台已支持大部分加密货币的闪兑交易，您可以在 Web 端的 现货资产 页面查看当前已经开通支持闪兑交易的币种。MEXC 闪兑功能便捷灵活，无论您想将 USDT 兑换成 BTC、ETH 、MX 或其他加密货币，还是其他加密货币之间的相互兑换，您只需在币种下拉栏中选择对应的加密货币即可，系统将为您提供对应币对的兑换汇率。



