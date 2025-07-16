MEXC Alpha 榜单是 MEXC DEX+ 的优质资产专区，涵盖由 MEXC 专家团队筛选、具备市场热度与增长潜力的资产。这些项目有望在未来登录 MEXC 现货或合约市场。无论是 Web 端还是 App 端，用户都可轻松查阅，这些由 MEXC 专家团队根据社群热度、市场趋势及成长潜力严格筛选的精选币种。 1. MEXC Alpha 榜单核心亮点 多链热门代币精选：从 Solana、BSC 等MEXC Alpha 榜单是 MEXC DEX+ 的优质资产专区，涵盖由 MEXC 专家团队筛选、具备市场热度与增长潜力的资产。这些项目有望在未来登录 MEXC 现货或合约市场。无论是 Web 端还是 App 端，用户都可轻松查阅，这些由 MEXC 专家团队根据社群热度、市场趋势及成长潜力严格筛选的精选币种。 1. MEXC Alpha 榜单核心亮点 多链热门代币精选：从 Solana、BSC 等
什么是 MEXC Alpha 榜单？

MEXC Alpha 榜单是 MEXC DEX+ 的优质资产专区，涵盖由 MEXC 专家团队筛选、具备市场热度与增长潜力的资产。这些项目有望在未来登录 MEXC 现货或合约市场。无论是 Web 端还是 App 端，用户都可轻松查阅，这些由 MEXC 专家团队根据社群热度、市场趋势及成长潜力严格筛选的精选币种。

1. MEXC Alpha 榜单核心亮点


多链热门代币精选：从 Solana、BSC 等多链生态中 10,000+ 热门代币中严选优质项目，涵盖 DeFi、Meme 币及新兴项目，紧跟市场趋势与社区关注度。

专家精选推荐：MEXC 专业团队基于市场数据与行业趋势精选高潜力项目，助您发现下一匹黑马。

抢先进场机会：提前布局有望登录 MEXC 现货或合约市场的币种，抢占领先优势。

极速交易体验：无需 Web3 钱包或私钥管理，资产转入 DEX+ 账户即可无缝链上交易。自动滑点优化 + MEV 保护，确保最佳价格与交易效率。

多端支持，随时交易：MEXC Alpha 支持 APP & WEB 端，随时随地轻松访问并下单，把握每一个市场机会！

2. 如何查找 MEXC Alpha 榜单


我们以 Web 端为例进行展示，App 端方式和 Web 端类似。

打开并登录 MEXC 官网，点击顶部导航栏中的【DEX+】按钮切换至 DEX+ 网页，选择【Alpha 榜单】即可。


3. MEXC Alpha 榜单常见问题


3.1 MEXC Alpha 榜单上的精选代币如何选出？


MEXC Alpha 榜单依托 MEXC 专业团队对行业专业知识与前沿洞察，基于市场数据与行业趋势，甄选出符合关键加密趋势、社区高度关注且吸引力持续上升的优质代币。

3.2 MEXC Alpha 榜单与 MEXC 交易平台上币是否有任何关联？


部分 Alpha 榜单代币有机会登陆 MEXC 现货或合约市场，但不构成上市保证。

3.3 MEXC Alpha 榜单上的代币是否有 MEXC 官方背书？


MEXC 不对在 MEXC Alpha 榜单上线的代币提供官方背书。

3.4 我可以为 MEXC Alpha 榜单推荐代币吗？


目前 MEXC 暂不接受用户推荐的代币。MEXC 团队将持续关注市场动态和社区反馈，确保推出更加多元化的代币。

3.5 MEXC Alpha 榜单上的代币更新节奏如何？


平台将根据市场热点时时更新 MEXC Alpha 榜单名单。

3.6 MEXC Alpha 榜单和明日之星榜单有什么关联吗？


没有太直接的关系，但 MEXC Alpha 榜单上的项目，通常有较大机会被放入明日之星榜单进行活动。

3.7 MEXC Alpha 榜单上线项目数量有上限吗？

没有上限，平台会根据项目质量和市场需求，灵活调整榜单收录的项目数量。

3.8 我在 MEXC Alpha 榜单购买代币时遇到问题该怎么办？

如果您在 MEXC Alpha 榜单上购买代币时遇到任何问题，请立即联系 MEXC 客服并说明您的情况。他们将协助您核实并解决相关问题。

MEXC Alpha 榜单为用户提供了一个探索创新项目的独特窗口，这些项目不仅备受社区关注、热度持续攀升，并与 Web3 生态关键趋势相符。用户不仅可以深入了解项目的详细信息，还能通过便捷的快速购买功能，轻松获取潜力代币，抢先发掘那些有望引领区块链技术未来发展的新兴力量。

如果您想进一步了解 MEXC DEX+，您可以阅读《如何使用 MEXC DEX+》和《MEXC DEX+ 常见问题与回答》获取更多详细信息。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

