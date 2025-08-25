什么是保证金？为何会减少？MEXC 合约交易保证金详解





在加密货币合约交易里，保证金是关键概念，与交易者风险管理和仓位控制直接挂钩，影响其入场交易及交易风险把控。













合约保证金（Margin）是交易者在参与加密货币合约交易时，为履行交易义务而需缴纳的资金担保。交易者只需根据合约价格，按一定比率交纳少量资金作为履行合约的财力担保，即可操作高杠杆合约，放大盈利与亏损空间。





MEXC 平台支持 逐仓和全仓 两种不同的保证金模式。









逐仓保证金是指在逐仓模式下，各个仓位单独核算保证金，盈亏互不影响。这意味著每个仓位都有自己的保证金余额，亏损只能由该仓位的保证金来弥补。即便某一仓位爆仓，也不会影响账户中其他仓位或资金。逐仓仓位最大损失就是该逐仓仓位所使用的起始保证金和仓位追加保证金。





这种模式风险控制更强，适合新手用户或策略性操作。例如，交易者同时开设了比特币和以太坊的合约仓位，若比特币仓位出现亏损，不会影响到以太坊仓位的保证金情况，交易者可以更精准地控制每个品种的风险。









全仓保证金是在全仓模式下，用户合约账户里所有的可用资金都视作可用保证金。在全仓保证金模式下，亏损可能对整个账户产生影响。目前，MEXC 支持已持有仓位的逐仓调整到全仓，暂不支持全仓调整到逐仓。





这种模式适合风险承受能力较高、希望利用账户全部资金进行交易以获取更大收益的交易者。比如，交易者对市场走势有较强信心，愿意将账户内所有资金作为保证金，以增加交易的杠杆效应，从而在市场有利变动时获得更高收益。









在合约交易过程中，保证金余额会受到多重因素影响。以下是常见的七种导致仓位保证金减少的原因：









当您新开仓进行合约交易时，您需要提供一定数量的保证金作为交易的保证金要求。这笔保证金会从您的可用保证金中扣除并冻结，确保您有足够的资金来覆盖潜在的亏损风险。一旦您平仓或止损，冻结的保证金将会被释放回您的可用保证金中。





例如，交易者开设了一个价值 10,000 美元的比特币合约仓位，按照 10%的保证金比例，需要缴纳 1,000 美元的保证金，这 1,000 美元就会从可用保证金中扣除并冻结。一旦交易者平仓或止损，冻结的保证金将会被释放回可用保证金中。













合约交易受市场价格波动的影响较大。如果市场价格调整方向和您持仓方向相反，就会导致亏损。













MEXC 平台提供超低 的 合约交易费率。在您进行合约交易时，手续费会从您的可用保证金中扣除。









交易者所支付的资金费用将从可用保证金扣除。当交易者没有足够的可用保证金时，资金费用将从仓位保证金扣除，这时候强平价格将会因资金费用的扣除而越来越接近合理价格，从而增大强平风险。





例如，用户 A 操作了 BTCUSDT 的合约，但由于可用保证金不足，无法支付当期的资金费用，因此系统就会从该用户的仓位保证金中扣除，从而导致仓位保证金减少，同时强平价格也会相应调整，这就加大了仓位被强制平仓的可能性。













例如，交易者的仓位保证金为 1,000 美元，但由于市场价格大幅下跌，保证金降至 500 美元，低于平台规定的维持保证金水平，系统就会自动对该仓位进行强制平仓，交易者将损失部分或全部保证金。









当您将合约账户中的资金划转到其他账户时，合约账户内的可用资金减少，也会使得仓位保证金减少。





例如，交易者将合约账户中的 500 美元划转到现货账户，那么合约账户的可用保证金就会相应减少 500 美元，仓位保证金也会受到影响。









如果您的合约账户中有合约体验金充当保证金，当合约体验金到期后也会导致您的保证金减少。





例如，交易者获得了 50 美元的合约体验金，用于 追加保证金 ，但体验金到期后，这 50 美元将从保证金中扣除，导致仓位保证金减少。













在进行合约交易时，保证金减少往往是因为行情剧烈波动、使用高杠杆、或没有设置止损等风险管理措施不到位所导致。





以下几种方式可以有效帮助用户避免保证金减少的风险：





合理设置止损：每一笔交易都建议设置止损点，一旦行情不利，能及时退出，保护本金安全。

控制杠杆倍数：选择适合自身风险承受能力的杠杆倍数，过高杠杆虽放大收益，但同样会放大风险。

定期补充保证金：关注账户保证金率，在接近预警线时，及时补充资金，降低爆仓概率。

优先使用逐仓模式：逐仓可以将风险锁定在单一仓位，即使亏损也不会影响其他仓位资金。













