什么是 Mango Network？全方位了解下一代模块化区块链





区块链技术自诞生以来，一直面临着性能、安全与去中心化三难困境难题。传统单一虚拟机的架构常常在扩展性与互操作性上受限，而多链并存又带来了资产与流动性割裂。Mango Network 从底层协议设计、跨链通信、开发者工具链等多方面入手，通过模块化与多虚拟机支持，实现了高性能、低成本与一体化的用户体验，为下一代 Web3 基础设施提供了新的范式。









Mango Network 是一条支持 EVM 与 MoveVM 多虚拟机的 Layer 1 公链，通过自研的 OPStack 与 OP-Mango 跨虚拟机通信协议，实现不同虚拟机之间的数据与合约调用互通，核心目标是构建一个“交易型全链基础设施网络”，为开发者和用户提供一站式、高性能、跨链互操作的 Web3 体验。

Mango Network 采用 Rust 与 Move 语言编写，具备资源导向编程与形式化验证特性，可在高并发场景下支持超 45,000 TPS（部分官方宣称可达 297,450 TPS），并通过模块化架构将执行、共识、数据可用性与争议解决等核心功能拆分为独立模块，开发者可按需优化各环节性能与安全。









Multi-VM 支持：同时兼容主流 EVM 与高安全性的 MoveVM，用户与开发者无需感知底层差异，即可在任意虚拟机上部署与调用合约。





OPStack 技术：沿袭 Optimism Stack 的模块化愿景，将执行、共识、数据可用性等核心组件拆分，提升定制化与灵活性，并通过 OP-Mango 协议在不同 VM 之间无缝通讯。









极致吞吐：官方宣称网络最高可达 297,450 TPS，真实场景下可稳定提供超 45,000 TPS，并实现亚秒级交易确认，满足高频 DeFi 与游戏应用需求。





资源导向编程：采用 Move 语言开发，原生支持资源类型与形式化验证，有效防范智能合约中的重入攻击与资产双重花费。





模块化安全：核心职能拆分为独立模块，减少单一攻击面，且支持零知识证明（ZK）、分布式存储等高级功能扩展，增强隐私与抗审查能力









2024 年 12 月 31 日，Mango Network 测试网（Devnet）正式上线，标志着项目进入公开验证与开发者生态建设阶段。





用户可参与测试网交互任务，包括与官方平台的互动，体验 Mango Swap、Mango Bridge 和 Plugin Wallet 等生态应用，以及与 BeingDex App 客户端的交互，以深入了解 Mango Network 的功能和性能。









Mango Swap：去中心化代币交换，支持 MGO、USDT、MAI 等主流资产互换。

Mango Bridge：跨链资产桥接，覆盖 BTC、ETH、BNB 等多链网络，用户可领取测试代币完成多链互通验证。

Being DEX：基于订单簿的全链挂单撮合交易平台，支持链上挂单、K 线图表等高级功能，与 Uniswap V3 模式形成互补。









官方提供测试水龙头（Faucet）、SDK、示例合约与完整文档，支持在本地部署完整 Devnet 环境，便于调试智能合约与 dApp 开发。





Mango Network 在测试网上线后数据表现亮眼，钱包下载量高达 50 多万次，网络交互超 1.2 亿。













在 Mango Network 测试网上线后，Mango Network 推出了为期 45 天的测试网激励空投（Odyssey）活动，用户完成注册钱包、社交账号绑定、代币交换、跨链桥接、DEX 交易及移动端交互等任务，即可累积空投积分，积分越高，未来 MGO 代币分发越多。





根据官方信息披露，MGO 代币总量的 10 % 将被空投用于测试网和主网活动。









截至 2025 年 2 月 14 日，Mango Network 完成 1,350 万美元 B 轮融资，领投方为 KuCoin Ventures，跟投机构包括 CatcherVC、Tido Capital、Connectico Capital、Becker Ventures、Ainfra Ventures、T Fund 与 Mobile Capital 等。

本轮融资资金将主要用于主网安全审计与部署、代币生成事件（TGE）准备、生态激励与社区建设，助力项目按计划上线主网并开展大规模生态联动。



