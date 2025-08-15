MEXC Win 烈焰战场震撼来袭！10,000,000 USDT等您来瓜分

MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰战场（以下简称 MEXC Win ）！本次大赛不仅是下半年规模最大、参与人数最多的合约团赛，更带来高达 10,000,000 USDT 的巨额总奖池，以及个人最高可赢 2 BTC 的惊人奖励，吸引了全球范围内的交易者角逐。 日前，全球领先的加密货币交易平台隆重推出！本次大赛不仅是下半年规模最大、参与人数最多的合约团赛，更带来高达的巨额总奖池，以及的惊人奖励，吸引了全球范围内的交易者角逐。













在众多加密货币交易比赛中，MEXC Win 以其庞大的奖池、多重获奖机会、灵活的参赛方式脱颖而出。





奖池规模空前 ：最高 10,000,000 USDT，总额随参赛人数递增

奖励覆盖面广 ：团赛、个人赛、早鸟奖励、每日冲关、排行榜多重奖励

参与门槛低：完成报名+合约交易即可争取奖品





简单来说，只要您参赛并进行交易，就可能带走奖励。无论您是团队型交易者还是个人高手，都能在这里找到属于自己的赛道。









早鸟报名 ：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 9 日

队长报名 ：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 26 日

队员报名 ：2025 年 8 月 6 日 – 9 月 2 日

比赛时间：2025 年 8 月 13 日 – 9 月 2 日









MEXC Win 本次设置了 5 大等级奖池，根据参赛人数逐步解锁，最高可达 10,000,000 USDT。其中，团赛与个人赛的奖励比例和形式都极具吸引力，





在早鸟报名阶段报名且交易量大于 50,000 USDT 的前 2,000 名用户，即可瓜分价值 40,000 USDT 的合约抵扣券。





前 10 的战队按照收益率占比瓜分奖池，获胜战队的队长独享该部分奖池的 20%，符合条件且收益率排名前 10 的队员瓜分 30% 的奖池，剩余 50% 的奖池由交易量达标的队员平分。









1）转盘日日抽：100% 中奖，瓜分总奖池 25%





每日合约交易量每满 75,000 USDT 可获得 1 次转盘机会，奖品最高 2,025 USDT 合约体验金！每人每天最多可获得 3 次抽奖机会。





2） 每日冲关激励：瓜分总奖池 25%





每个交易日的交易额达到各关卡要求，即可领取最高价值 53 USDT 的合约体验金。





3）榜单争夺战：瓜分总奖池 30%





活动期间，用户在 USDT 本位合约交易对中累计交易额 ≥ 20,000 USDT，将分别根据盈利额和每日交易额进行排名。





每日交易额排名： 前 200 名将瓜分总奖池 20% 的合约体验金。

盈利额排名：前 100 名将瓜分总奖池 10% 的 BTC 空投和合约体验金。





参与这场盛宴非常简单，用户只需登录 MEXC 账户，在首页选择 MEXC Win 活动页面，点击“立即报名”，选择队长或队员身份，即可开启合约交易之旅，累积收益和排名，向着丰厚奖励发起冲击！













抢早鸟 ：前 2,000 名锁定 40,000 USDT 抵扣券

做队长 ：额外获得 20% 团队奖金

分散任务 ：每日交易量分配在抽奖、冲关、排行榜中，最大化收益

冲击榜单：盈利额榜含 BTC 空投，是高价值目标









MEXC Win 合约争霸赛，无疑是 2025 年下半年加密货币领域最耀眼的明星赛事。高达 10,000,000 USDT 的奖池，个人最高 2 BTC 的丰厚奖励，配合多重获奖机会，为每一位交易者搭建了一个实现梦想的舞台。无论您是久经沙场的策略大师，还是初出茅庐的新晋高手，只要勇敢参与，就有机会登上排行榜！





立即报名，让您的下一笔交易成为改变命运的契机，开启一场激动人心的财富之旅！









