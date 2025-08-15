日前，全球领先的加密货币交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰战场（以下简称 MEXC Win ）！本次大赛不仅是下半年规模最大、参与人数最多的合约团赛，更带来高达 10,000,000 USDT 的巨额总奖池，以及个人最高可赢 2 BTC 的惊人奖励，吸引了全球范围内的交易者角逐。 1.为什么 MEXC Win 合约比赛值得参加？ 在众多加密货币交易比赛中，MEXC Win 以其日前，全球领先的加密货币交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰战场（以下简称 MEXC Win ）！本次大赛不仅是下半年规模最大、参与人数最多的合约团赛，更带来高达 10,000,000 USDT 的巨额总奖池，以及个人最高可赢 2 BTC 的惊人奖励，吸引了全球范围内的交易者角逐。 1.为什么 MEXC Win 合约比赛值得参加？ 在众多加密货币交易比赛中，MEXC Win 以其
MEXC Win 烈焰战场震撼来袭！10,000,000 USDT等您来瓜分

日前，全球领先的加密货币交易平台 MEXC 隆重推出 MEXC Win 烈焰战场（以下简称 MEXC Win ）！本次大赛不仅是下半年规模最大、参与人数最多的合约团赛，更带来高达 10,000,000 USDT 的巨额总奖池，以及个人最高可赢 2 BTC 的惊人奖励，吸引了全球范围内的交易者角逐。

1.为什么 MEXC Win 合约比赛值得参加？


在众多加密货币交易比赛中，MEXC Win 以其庞大的奖池、多重获奖机会、灵活的参赛方式脱颖而出。

  • 奖池规模空前：最高 10,000,000 USDT，总额随参赛人数递增
  • 奖励覆盖面广：团赛、个人赛、早鸟奖励、每日冲关、排行榜多重奖励
  • 参与门槛低：完成报名+合约交易即可争取奖品

简单来说，只要您参赛并进行交易，就可能带走奖励。无论您是团队型交易者还是个人高手，都能在这里找到属于自己的赛道。

2.MEXC Win 比赛时间表


  • 早鸟报名：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 9 日
  • 队长报名：2025 年 8 月 6 日 – 8 月 26 日
  • 队员报名：2025 年 8 月 6 日 – 9 月 2 日
  • 比赛时间：2025 年 8 月 13 日 – 9 月 2 日

3.MEXC Win 奖励规则解析


MEXC Win 本次设置了 5 大等级奖池，根据参赛人数逐步解锁，最高可达 10,000,000 USDT。其中，团赛与个人赛的奖励比例和形式都极具吸引力，

3.1 早鸟奖励——价值 40,000 USDT 合约抵扣券

在早鸟报名阶段报名且交易量大于 50,000 USDT 的前 2,000 名用户，即可瓜分价值 40,000 USDT 的合约抵扣券。

3.2 团赛奖励——总奖池 20% 专属团队奖励

前 10 的战队按照收益率占比瓜分奖池，获胜战队的队长独享该部分奖池的 20%，符合条件且收益率排名前 10 的队员瓜分 30% 的奖池，剩余 50% 的奖池由交易量达标的队员平分。

3.3 个人赛奖励——三重玩法天天有奖


1）转盘日日抽：100% 中奖，瓜分总奖池 25%

每日合约交易量每满 75,000 USDT 可获得 1 次转盘机会，奖品最高 2,025 USDT 合约体验金！每人每天最多可获得 3 次抽奖机会。

2） 每日冲关激励：瓜分总奖池 25%

每个交易日的交易额达到各关卡要求，即可领取最高价值 53 USDT 的合约体验金。

3）榜单争夺战：瓜分总奖池 30%

活动期间，用户在 USDT 本位合约交易对中累计交易额 ≥ 20,000 USDT，将分别根据盈利额和每日交易额进行排名。

  • 每日交易额排名：前 200 名将瓜分总奖池 20% 的合约体验金。
  • 盈利额排名：前 100 名将瓜分总奖池 10% 的 BTC 空投和合约体验金

4.如何参加 MEXC Win 合约争霸赛？


参与这场盛宴非常简单，用户只需登录 MEXC 账户，在首页选择 MEXC Win 活动页面，点击“立即报名”，选择队长或队员身份，即可开启合约交易之旅，累积收益和排名，向着丰厚奖励发起冲击！

5.MEXC Win 参赛技巧 & 获奖策略


  • 抢早鸟：前 2,000 名锁定 40,000 USDT 抵扣券
  • 做队长：额外获得 20% 团队奖金
  • 分散任务：每日交易量分配在抽奖、冲关、排行榜中，最大化收益
  • 冲击榜单：盈利额榜含 BTC 空投，是高价值目标

6.结语


MEXC Win 合约争霸赛，无疑是 2025 年下半年加密货币领域最耀眼的明星赛事。高达 10,000,000 USDT 的奖池，个人最高 2 BTC 的丰厚奖励，配合多重获奖机会，为每一位交易者搭建了一个实现梦想的舞台。无论您是久经沙场的策略大师，还是初出茅庐的新晋高手，只要勇敢参与，就有机会登上排行榜！

立即报名，让您的下一笔交易成为改变命运的契机，开启一场激动人心的财富之旅！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

