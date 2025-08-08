Sei 接入原生 USDC 与 CCTP V2 ，加速进入主流稳定币生态













Sei Network 是一条基于 Cosmos SDK 的新一代 Layer 1 公链，由 Sei Labs 团队于 2021 年启动研发，并于 2023 年正式上线主网。Sei 从创立之初即吸引了包括 Jump Crypto、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等顶级机构的战略投资，风头强劲。





Sei 的核心定位非常明确：专注于构建高频交易、低延迟的 DeFi 基础设施，尤其适配于去中心化交易所（DEX）、链上订单簿（CLOB）、NFT 市集、GameFi 等应用场景，是为“高频交易透明化与资本高效使用”量身打造的链条。













Sei 最大技术亮点是称为 Twin‑Turbo 共识的优化方案。该机制在 Cosmos Tendermint 的基础上引入两大创新：智能区块传播与乐观并行执行。以上优化使得最终确认时间可缩短至约 380–400 毫秒，远超 Ethereum（需分钟级别）和传统 Tendermint（秒级）。









自 Sei V2 升级以来，引入了 并行化 EVM，不仅让 Sei 与 Ethereum 生态工具（Solidity、Remix、Hardhat 等）兼容，也可并行执行多个交易，提高 TPS 与吞吐效率。在内网测试中，Sei Giga 项目单测吞吐能力突破每秒数十万 TPS，最终确认延迟依然低于 400 ms，体现极致性能潜力。









与大多数依赖 AMM 的链不同，Sei 在协议层级原生支持订单簿系统与撮合引擎，使 DEX 可实现链上 CLOB（Central Limit Order Book）功能。这提供了更精准定价、高资本效率和更低交易滑点，同时可通过频繁批量竞价（frequent batch auction）机制降低欺诈与抢跑风险。









作为 Cosmos 生态的一员，Sei 支持 IBC 跨链通信 和 CosmWasm 智能合约，鼓励 Rust 生态开发者在 Sei 上构建可跨链迁移的应用，使其与其他 Cosmos 链高度互操作。





















受原生 USDC 与 CCTP V2 上线利好刺激， SEI 代币在消息公布后一周内强势上涨，最高触及 0.39 美元，创下近五个月以来新高，体现出市场对 Sei 生态潜力的高度认可。

















Sei 的生态活跃度持续走高。数据显示，其 TVL（总锁仓价值）自 2023 年 10 月的不足 1,000 万美元，已增长至 2025 年 7 月的 7 亿美元，年内增幅达 188%。生态 DApp 总数突破 200 个，涵盖借贷、交易、支付、NFT、游戏等多个细分领域，形成了广泛而活跃的开发者社区。









特别是在 DeFi 领域，Sei 涌现出了一批明星项目。例如， Takara Lend 的 TVL 已突破 1 亿美元大关，为 DeFi 构建了“信用层”，让加密资产不仅可用于投资，更能支持现实支付。而 Yei Finance 作为 Sei 链上最大的借贷项目，TVL 已经 3.8 亿美元，稳居生态内榜首。这些项目的成功，不仅丰富了 Sei 的生态玩法，也进一步提升了其市场影响力。









Circle 将原生 USDC 与 CCTP V2 引入 Sei 主网，标志着 Sei 从“高性能 Layer 1”跃升为“跨链稳定币结算层”。原生 USDC 的上线，大幅提升了 Sei 的流动性质量与资本效率；CCTP V2 则进一步打通跨链生态，为 Sei 构建稳定币枢纽地位奠定基础。中期来看，随着 TVL 持续增长、应用生态不断壮大、EVM 执行能力进一步升级，Sei 具备迈向下一阶段主流 Layer 1 公链竞争的坚实基础。





对于希望参与下一轮公链基础设施爆发的开发者与投资者而言，Sei 无疑已成为不可忽视的新兴力量。在稳定币、跨链互操作性、机构对接和高频交易场景需求日益增长的背景下，Sei 未来可期。









阅读推荐：







