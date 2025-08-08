2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣布其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨链传输协议 CCTP V2 在 Sei 主网上线。这一动作为 Sei 带来数字美元的官方发行支持，同时与 Circle Mint 融合，赋能机构级资金直接进入 Sei 生态。7 月 24 日，原生 USDC 与 CCTP V2 已在 Sei 网络正式上线。Sei 也因此成为第 13 条获得 CCTP2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣布其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨链传输协议 CCTP V2 在 Sei 主网上线。这一动作为 Sei 带来数字美元的官方发行支持，同时与 Circle Mint 融合，赋能机构级资金直接进入 Sei 生态。7 月 24 日，原生 USDC 与 CCTP V2 已在 Sei 网络正式上线。Sei 也因此成为第 13 条获得 CCTP
Sei 接入原生 USDC 与 CCTP V2 ，加速进入主流稳定币生态

2025 年 7 月 10 日，Circle 正式宣布其原生 USD Coin（USDC）以及新版跨链传输协议 CCTP V2 在 Sei 主网上线。这一动作为 Sei 带来数字美元的官方发行支持，同时与 Circle Mint 融合，赋能机构级资金直接进入 Sei 生态。7 月 24 日，原生 USDC 与 CCTP V2 已在 Sei 网络正式上线。Sei 也因此成为第 13 条获得 CCTP V2 支持的区块链，支持跨 13 个公链间通过 156 条传输路径实现 USDC 转移，无需第三方桥接，具备 1:1 资本效率、高安全、低延迟的特性。

1. 什么是 Sei？


Sei Network 是一条基于 Cosmos SDK 的新一代 Layer 1 公链，由 Sei Labs 团队于 2021 年启动研发，并于 2023 年正式上线主网。Sei 从创立之初即吸引了包括 Jump Crypto、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等顶级机构的战略投资，风头强劲。

Sei 的核心定位非常明确：专注于构建高频交易、低延迟的 DeFi 基础设施，尤其适配于去中心化交易所（DEX）、链上订单簿（CLOB）、NFT 市集、GameFi 等应用场景，是为“高频交易透明化与资本高效使用”量身打造的链条。

2. Sei 的技术核心与特色优势


2.1 Twin‑Turbo 共识机制：实现亚秒级确认


Sei 最大技术亮点是称为 Twin‑Turbo 共识的优化方案。该机制在 Cosmos Tendermint 的基础上引入两大创新：智能区块传播与乐观并行执行。以上优化使得最终确认时间可缩短至约 380–400 毫秒，远超 Ethereum（需分钟级别）和传统 Tendermint（秒级）。

2.2 并行化执行与 EVM 兼容


自 Sei V2 升级以来，引入了 并行化 EVM，不仅让 Sei 与 Ethereum 生态工具（Solidity、Remix、Hardhat 等）兼容，也可并行执行多个交易，提高 TPS 与吞吐效率。在内网测试中，Sei Giga 项目单测吞吐能力突破每秒数十万 TPS，最终确认延迟依然低于 400 ms，体现极致性能潜力。

2.3 原生订单簿及撮合引擎（CLOB）


与大多数依赖 AMM 的链不同，Sei 在协议层级原生支持订单簿系统与撮合引擎，使 DEX 可实现链上 CLOB（Central Limit Order Book）功能。这提供了更精准定价、高资本效率和更低交易滑点，同时可通过频繁批量竞价（frequent batch auction）机制降低欺诈与抢跑风险。

2.4 Cosmos & IBC 生态兼容性


作为 Cosmos 生态的一员，Sei 支持 IBC 跨链通信 和 CosmWasm 智能合约，鼓励 Rust 生态开发者在 Sei 上构建可跨链迁移的应用，使其与其他 Cosmos 链高度互操作。

2.5 节能低费与生态支持


Sei 的高效率和并行处理能力，使其交易手续费远低于 EthereumSolana 等主链，同时团队强调碳中和目标，更吸引环保敏感型和机构方的关注。

3. 市场反应：SEI 代币价格飙升，生态迎爆发式成长


3.1 SEI 价格大涨


受原生 USDC 与 CCTP V2 上线利好刺激，SEI 代币在消息公布后一周内强势上涨，最高触及 0.39 美元，创下近五个月以来新高，体现出市场对 Sei 生态潜力的高度认可。


3.2 TVL 逼近 7 亿美元，多元生态全面开花


Sei 的生态活跃度持续走高。数据显示，其 TVL（总锁仓价值）自 2023 年 10 月的不足 1,000 万美元，已增长至 2025 年 7 月的 7 亿美元，年内增幅达 188%。生态 DApp 总数突破 200 个，涵盖借贷、交易、支付、NFT、游戏等多个细分领域，形成了广泛而活跃的开发者社区。


特别是在 DeFi 领域，Sei 涌现出了一批明星项目。例如，Takara Lend 的 TVL 已突破 1 亿美元大关，为 DeFi 构建了“信用层”，让加密资产不仅可用于投资，更能支持现实支付。而 Yei Finance 作为 Sei 链上最大的借贷项目，TVL 已经 3.8 亿美元，稳居生态内榜首。这些项目的成功，不仅丰富了 Sei 的生态玩法，也进一步提升了其市场影响力。

4. 结尾：稳定币“引擎”启动，Sei 全速进入爆发期


Circle 将原生 USDC 与 CCTP V2 引入 Sei 主网，标志着 Sei 从“高性能 Layer 1”跃升为“跨链稳定币结算层”。原生 USDC 的上线，大幅提升了 Sei 的流动性质量与资本效率；CCTP V2 则进一步打通跨链生态，为 Sei 构建稳定币枢纽地位奠定基础。中期来看，随着 TVL 持续增长、应用生态不断壮大、EVM 执行能力进一步升级，Sei 具备迈向下一阶段主流 Layer 1 公链竞争的坚实基础。

对于希望参与下一轮公链基础设施爆发的开发者与投资者而言，Sei 无疑已成为不可忽视的新兴力量。在稳定币、跨链互操作性、机构对接和高频交易场景需求日益增长的背景下，Sei 未来可期。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

