一直以来，流动性质押赛道一直是备受瞩目的关键领域。近期，该赛道的龙头 Lido（LDO）更是展现出强劲的上升势头，成为市场焦点。 MEXC 行情显示，截至8 月 12 日（UTC+8），LDO 价格在过去一周呈现出持续上行的强劲涨势：价格从 8 月 6 日附近的 0.92 USDT 区间一路攀升，最高触及 1.5913 USDT，累计涨幅接近 73%。尽管涨势中伴随多次短期回调，但整体走势保持高低一直以来，流动性质押赛道一直是备受瞩目的关键领域。近期，该赛道的龙头 Lido（LDO）更是展现出强劲的上升势头，成为市场焦点。 MEXC 行情显示，截至8 月 12 日（UTC+8），LDO 价格在过去一周呈现出持续上行的强劲涨势：价格从 8 月 6 日附近的 0.92 USDT 区间一路攀升，最高触及 1.5913 USDT，累计涨幅接近 73%。尽管涨势中伴随多次短期回调，但整体走势保持高低
新手学院/市场洞察/热点分析/一周暴涨73%...续写辉煌传奇？

一周暴涨73%！流动性质押龙头LDO能否续写辉煌传奇？

2025年9月2日MEXC
0m
#行业热门
Lido DAO
LDO$0.8574+5.73%
Solayer
LAYER$0.2528+1.89%
DeFi
DEFI$0.000866+9.89%
DAO Maker
DAO$0.07962+1.93%
Lido Staked ETH
STETH$3,604.39+4.59%

一直以来，流动性质押赛道一直是备受瞩目的关键领域。近期，该赛道的龙头 Lido（LDO）更是展现出强劲的上升势头，成为市场焦点。

MEXC 行情显示，截至8 月 12 日（UTC+8），LDO 价格在过去一周呈现出持续上行的强劲涨势：价格从 8 月 6 日附近的 0.92 USDT 区间一路攀升，最高触及 1.5913 USDT，累计涨幅接近 73%。尽管涨势中伴随多次短期回调，但整体走势保持高低点不断抬升的多头结构。目前，LDO 价格稍有回落，近两日价格在 1.50 美元附近高位震荡，暂报 1.4919 USDT。


*BTN-点击购买LDO&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/LDO_USDT *

1.什么是 LDO？


Lido （LDO）是一种安全的流动质押解决方案，用于权益证明(PoS)加密货币，支持以太坊 2.0（整合）质押，以及其他 Layer 1 PoS 区块链不断壮大的生态系统。用户可将 PoS 代币质押至 Lido，并以 1:1 的比率获得质押资产的代币化版本。他们可使用质押资产的代币化版本，从其他 DeFi 协议中获得额外收益，同时从存入 Lido 的代币中获得质押奖励。

LDO 是 Lido 的治理代币，用于奖励网络用户。 它还授予持有者在 Lido DAO 内的治理权，允许其通过对某些决策进行投票，以此参与治理流程。 持有的 LDO 代币越多，投票权就越大。

2.LDO 的特点与特色


LDO 与 Lido 协议具备以下突出优势：

流动质押机制：通过自动生成 stETH，实现“质押 + 流动性”，解决传统质押模式中资产无法动用的问题。
市场份额领先：Lido 在去中心化 ETH 质押市场占比超过 88%，是机构与散户参与质押的重要入口。
多链扩展能力：不仅支持以太坊，还不断扩展至 Solana 等其他生态，为用户提供更多选择与灵活性。
安全与治理透明：合约经过多轮审计，开源治理结构让社区投票决定发展方向，增强安全性与信任基础。


3.市场表现追踪：易量变化与资金流向


TVL 与交易量双升：数据显示，Lido 的 Total Value Locked（TVL）已突破 38 亿美元（接近 38.17–38.4 亿美元），24 小时交易量同比大幅上升。


资金流方面：未平仓合约（Open Interest）上涨至数亿美元级别，衍生品市场资金成本（Funding Rate）保持正值，意味着市场更多投向多头方向。同时，大额资金从交易所流出至私钱包，暗示长期囤积需求增强


总体来看，LDO 在短时间内形成强劲上行，从锁仓到资金流向均体现出市场关注度与信心双高的格局。

4.价值逻辑拆解：技术迭代、生态合作与叙事驱动


4.1 宏观叙事与政策利好不断发酵


1）监管松绑形成催化剂：美国 SEC 于 8 月初发表关于流动性质押活动声明《Statement on Certain Liquid Staking Activities》，指出流动性质押活动不构成证券发行，除非特定情况存在，大幅缓解了此前的监管不确定性。

2）回购提案引起市场热点：8 月 7 日，Lido 社区成员 Kuzmich 于治理论坛提交了一份关于「LDO 回购计划」的草案。草案建议，Lido 应基于财库余额动态执行 LDO 回购，从而改善协议资金利用模式，提振 LDO 价格，进而恢复市场对 LDO 价值的信心。


3）质押型以太坊 ETF 在望：近期，贝莱德已向 SEC 提交在其现货以太坊 ETF 中引入质押机制的申请。虽然此申请仍在审议之中，但结合 SEC 的态度来看，预期获批并不会太困难。市场已普遍预期随着质押 ETF 的通过，当前在以太坊质押份额中占比近 25% 的 Lido 有望获得一定的业务提振及资金追逐。这一潜在利好消息进一步增强了市场对 LDO 的乐观预期。

4.2 技术迭代带来的核心驱动力


Lido 的技术优势技术突破在于实现了流动性质押代币（例如 stETH）的自动生成机制，让用户质押的资产在享受权益收益的同时，还能继续参与 DeFi 活动，这种 “收益获取 + 资产流动” 的双重特性，显著提高了资金的周转效率。

此外，Lido 还积极打造多链质押网络，不再局限于以太坊单一生态，而是支持多条公链的质押服务。这种多链拓展能力为用户提供了更广泛的选择和更灵活的投资策略。用户可以根据不同公链的特点和优势，选择适合自己的质押方式，进一步提升了用户体验和资产的使用效率。

4.3 生态合作加持


在以太坊完成 PoS 转型后，流动性质押（Liquid Staking）已成为 DeFi 生态的核心赛道。其中 Lido（LDO）作为行业龙头，占据了去中心化 ETH 质押市场 88% 以上的份额，成为机构与散户参与质押经济的首选入口。

5.结尾总结：新周期下的 LDO 能否续写辉煌？


在监管松绑（SEC 表态）、宏观 ETF 预期与微观回购提案三重加持下，LDO 当前显现出价值发现初见曙光的趋势。其技术优势、市场份额、生态拓展能力均为其后市奠定坚实基础。然而，我们也不能忽视市场的不确定性。高位快涨也意味着短期调整可能性增加，技术指标配合资金、情绪数据评估尤为重要。投资者应保持耐心与判断力，结合链上与技术指标谨慎研判，在参与热潮中亦预留策略应对可能的震荡。

总体而言，LDO 作为流动性质押赛道的龙头，具有巨大的发展潜力。在未来的加密货币市场中，LDO 有望继续引领流动性质押赛道的发展。

*BTN-点击购买LDO&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/LDO_USDT *

阅读推荐：

为什么选择MEXC合约交易？深入了解 MEXC 合约交易的优势与特色，助您在合约领域抢占先机。
如何参与M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 8 万 USDT 的合约体验金空投
合约交易操作指南（App端）详细了解 App 端合约交易的操作流程，让您轻松上手，玩转合约交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金