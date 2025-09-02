一周暴涨73%！流动性质押龙头LDO能否续写辉煌传奇？

一直以来，流动性质押赛道一直是备受瞩目的关键领域。近期，该赛道的龙头 Lido（LDO）更是展现出强劲的上升势头，成为市场焦点。





MEXC 行情显示，截至8 月 12 日（UTC+8）， LDO 价格 在过去一周呈现出持续上行的强劲涨势：价格从 8 月 6 日附近的 0.92 USDT 区间一路攀升，最高触及 1.5913 USDT，累计涨幅接近 73%。尽管涨势中伴随多次短期回调，但整体走势保持高低点不断抬升的多头结构。目前，LDO 价格稍有回落，近两日价格在 1.50 美元附近高位震荡，暂报 1.4919 USDT。

















Lido （LDO）是一种安全的流动质押解决方案，用于权益证明(PoS)加密货币，支持 以太坊 2.0（整合）质押，以及其他 Layer 1 PoS 区块链不断壮大的生态系统。用户可将 PoS 代币质押至 Lido，并以 1:1 的比率获得质押资产的代币化版本。他们可使用质押资产的代币化版本，从其他 DeFi 协议中获得额外收益，同时从存入 Lido 的代币中获得质押奖励。





LDO 是 Lido 的治理代币，用于奖励网络用户。 它还授予持有者在 Lido DAO 内的治理权，允许其通过对某些决策进行投票，以此参与治理流程。 持有的 LDO 代币越多，投票权就越大。









LDO 与 Lido 协议具备以下突出优势：





流动质押机制：通过自动生成 stETH，实现“质押 + 流动性”，解决传统质押模式中资产无法动用的问题。

市场份额领先：Lido 在去中心化 ETH 质押市场占比超过 88%，是机构与散户参与质押的重要入口。

安全与治理透明：合约经过多轮审计，开源治理结构让社区投票决定发展方向，增强安全性与信任基础。













TVL 与交易量双升：数据显示，Lido 的 Total Value Locked（TVL）已突破 38 亿美元（接近 38.17–38.4 亿美元），24 小时交易量同比大幅上升。









资金流方面：未平仓合约（Open Interest）上涨至数亿美元级别，衍生品市场资金成本（Funding Rate）保持正值，意味着市场更多投向多头方向。同时，大额资金从交易所流出至私钱包，暗示长期囤积需求增强









总体来看，LDO 在短时间内形成强劲上行，从锁仓到资金流向均体现出市场关注度与信心双高的格局。

















2）回购提案引起市场热点：8 月 7 日，Lido 社区成员 Kuzmich 于治理论坛提交了一份关于「LDO 回购计划」的草案。草案建议，Lido 应基于财库余额动态执行 LDO 回购，从而改善协议资金利用模式，提振 LDO 价格，进而恢复市场对 LDO 价值的信心。









3）质押型以太坊 ETF 在望：近期，贝莱德已向 SEC 提交在其 ：近期，贝莱德已向 SEC 提交在其 现货以太坊 ETF 中引入质押机制的申请。虽然此申请仍在审议之中，但结合 SEC 的态度来看，预期获批并不会太困难。市场已普遍预期随着质押 ETF 的通过，当前在以太坊质押份额中占比近 25% 的 Lido 有望获得一定的业务提振及资金追逐。这一潜在利好消息进一步增强了市场对 LDO 的乐观预期。









Lido 的技术优势技术突破在于实现了流动性质押代币（例如 stETH）的自动生成机制，让用户质押的资产在享受权益收益的同时，还能继续参与 DeFi 活动，这种 “收益获取 + 资产流动” 的双重特性，显著提高了资金的周转效率。





此外，Lido 还积极打造多链质押网络，不再局限于以太坊单一生态，而是支持多条公链的质押服务。这种多链拓展能力为用户提供了更广泛的选择和更灵活的投资策略。用户可以根据不同公链的特点和优势，选择适合自己的质押方式，进一步提升了用户体验和资产的使用效率。









在以太坊完成 PoS 转型后，流动性质押（Liquid Staking）已成为 DeFi 生态的核心赛道。其中 Lido（LDO）作为行业龙头，占据了去中心化 ETH 质押市场 88% 以上的份额，成为机构与散户参与质押经济的首选入口。









在监管松绑（SEC 表态）、宏观 ETF 预期与微观回购提案三重加持下，LDO 当前显现出价值发现初见曙光的趋势。其技术优势、市场份额、生态拓展能力均为其后市奠定坚实基础。然而，我们也不能忽视市场的不确定性。高位快涨也意味着短期调整可能性增加，技术指标配合资金、情绪数据评估尤为重要。投资者应保持耐心与判断力，结合链上与技术指标谨慎研判，在参与热潮中亦预留策略应对可能的震荡。





总体而言，LDO 作为流动性质押赛道的龙头，具有巨大的发展潜力。在未来的加密货币市场中，LDO 有望继续引领流动性质押赛道的发展。









阅读推荐：





如何参与M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 8 万 USDT 的合约体验金空投



