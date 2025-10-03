MEXC 合约活动完整介绍，在合约交易的同时获得更多额外福利

在竞争激烈的加密货币交易市场中，选择一个不仅提供稳定、高效交易体验，还能持续不断地为用户提供额外福利的平台至关重要。MEXC 交易所深谙此道，为广大新老合约交易用户设计了丰富多彩的活动矩阵。这些活动贯穿交易的始终，无论您是初次尝试合约的新手，还是经验丰富的高频交易者，都能在其中找到适合自己的福利。参与这些活动，意味着您的每一次交易不仅有机会带来盈利，还能累积额外的合约体验金、手续费减免和巨额奖池瓜在竞争激烈的加密货币交易市场中，选择一个不仅提供稳定、高效交易体验，还能持续不断地为用户提供额外福利的平台至关重要。MEXC 交易所深谙此道，为广大新老合约交易用户设计了丰富多彩的活动矩阵。这些活动贯穿交易的始终，无论您是初次尝试合约的新手，还是经验丰富的高频交易者，都能在其中找到适合自己的福利。参与这些活动，意味着您的每一次交易不仅有机会带来盈利，还能累积额外的合约体验金、手续费减免和巨额奖池瓜
在竞争激烈的加密货币交易市场中，选择一个不仅提供稳定、高效交易体验，还能持续不断地为用户提供额外福利的平台至关重要。MEXC 交易所深谙此道，为广大新老合约交易用户设计了丰富多彩的活动矩阵。这些活动贯穿交易的始终，无论您是初次尝试合约的新手，还是经验丰富的高频交易者，都能在其中找到适合自己的福利。参与这些活动，意味着您的每一次交易不仅有机会带来盈利，还能累积额外的合约体验金、手续费减免和巨额奖池瓜分资格。本文将为您全面介绍 MEXC 当前正在进行的各大合约活动，助您在交易的同时，轻松获取更多额外收益。

您可以在 MEXC 官网首页【活动】-【合约活动】导航栏中查看到这些活动。


*BTN-开启您的合约交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 领 $10,000 活动


领 10,000 USDT 合约赠金活动分为新手专享进阶任务两部分。新手专享任务门槛低，奖励更容易获得。进阶任务需要累计完成一定交易额度后领取奖励。


*BTN-点击参与 $10,000 活动 &BTNURL=https://www.mexc.co/futures-activity/bonus *

2. 零费率狂欢节


零费率狂欢节是 MEXC 平台推出的 0 费用交易百大热币活动，参与此活动无需报名，用户在交易符合条件的币对时，将享有 0% 的 Maker 和 Taker 费率。

注意：
1）活动期间，其他优惠活动的交易手续费折扣不适用于上述币对。
2）活动期间，上述合约币对的交易量将不计入其他合约相关活动，如领 $10,000、合约 M-Day、Super X-Game、合约风云榜、Futures Hotspot 等。


3. M-Day 合约专场


M-Day 是 MEXC 特色合约活动，交易 U 本位或币本位合约的用户可参与抽奖并有机会赢取合约赠金奖励。合约赠金可作为保证金，产生的盈利可提现。

满足 45000U 交易量即可获得 1 个宝箱，交易量越多宝箱越多，挖到钻石概率越高。关于 M-Day 的详细参与步骤，您可以阅读参考如何参与 M-Day


*BTN-点击参与M-Day &BTNURL=https://www.mexc.com/futures-mday *

4. Futures Hotspot


Futures Hotspot 是用户参与合约新币和热门币的活动。点击【一键报名】，在活动限定期间内容，参与对应代币合约交易即可有机会赢取丰厚奖励。


*BTN-点击参与Futures Hotspot &BTNURL=https://www.mexc.co/futures-activity/coin-events *

5. 合约风云榜


MEXC 合约风云榜是用户在活动期间，根据每日盈利额排名，前 200 名用户参与瓜分奖池(当天合约交易额>200,000 USDT)，盈利额榜单前 200 名用户还可瓜分交易额奖池，每天发奖。合约风云榜分为日、周、月三个时间周期纬度，用户无需报名，交易任意合约即视为参与活动，入选前 200 便可获得奖励。


*BTN-点击参与合约风云榜&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/mx-activity/contract-rank *

6. Super X-Game


Super X-Game 是 MEXC 推出的固定合约活动，完成 ≥ 21 倍杠杆合约交易即可自动报名。在全新升级的 Super X-Game 活动中，您完成不同交易额度，便可以获得不同的交易奖励。此外，Super X-Game 根据有效参与人数设定奖金池，有效人数越多奖金池越大，奖金池的瓜分根据交易额排名决定！具体活动规则，请参考详情页


*BTN-点击参与合约风云榜&BTNURL=https://www.mexc.com/futures-activity/x-game *

特别提醒：上述活动规则可能会发生变化，请您以最新活动页面规则为准，活动解释权归 MEXC 所有。

7.结语


MEXC 合约活动生态系统为交易者提供了贯穿整个交易旅程的价值叠加机会。从新手的第一次尝试，到高手的每一次博弈，总有相应的活动能为您带来额外的福利。在开始您的交易前，花些时间了解这些活动规则，将它们融入您的交易计划中，无疑能让您的收益最大化。

为什么选择MEXC合约交易？深入了解 MEXC 合约交易的优势与特色，助您在合约领域抢占先机。
合约交易操作指南（App端）详细了解 App 端合约交易的操作流程，让您轻松上手，玩转合约交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

