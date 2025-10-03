MEXC 合约活动完整介绍，在合约交易的同时获得更多额外福利









您可以在 MEXC 官网首页【 活动 】-【合约活动】导航栏中查看到这些活动。

















新手专享和进阶任务两部分。新手专享任务门槛低，奖励更容易获得。进阶任务需要累计完成一定交易额度后领取奖励。 领 10,000 USDT 合约赠金活动分为两部分。新手专享任务门槛低，奖励更容易获得。进阶任务需要累计完成一定交易额度后领取奖励。

















零费率狂欢节 是 MEXC 平台推出的 0 费用交易百大热币活动，参与此活动无需报名，用户在交易符合条件的币对时，将享有 0% 的 Maker 和 Taker 费率。





注意：

1）活动期间，其他优惠活动的交易手续费折扣不适用于上述币对。

2）活动期间，上述合约币对的交易量将不计入其他合约相关活动，如领 $10,000、合约 M-Day、Super X-Game、合约风云榜、Futures Hotspot 等。













M-Day 是 MEXC 特色合约活动，交易 U 本位或币本位合约的用户可参与抽奖并有机会赢取合约赠金奖励。合约赠金可作为保证金，产生的盈利可提现。





满足 45000U 交易量即可获得 1 个宝箱，交易量越多宝箱越多，挖到钻石概率越高。关于 M-Day 的详细参与步骤，您可以阅读参考 如何参与 M-Day

































MEXC 合约风云榜 是用户在活动期间，根据每日盈利额排名，前 200 名用户参与瓜分奖池(当天合约交易额>200,000 USDT)，盈利额榜单前 200 名用户还可瓜分交易额奖池，每天发奖。合约风云榜分为日、周、月三个时间周期纬度，用户无需报名，交易任意合约即视为参与活动，入选前 200 便可获得奖励。





























特别提醒：上述活动规则可能会发生变化，请您以最新活动页面规则为准，活动解释权归 MEXC 所有。









MEXC 合约活动生态系统为交易者提供了贯穿整个交易旅程的价值叠加机会。从新手的第一次尝试，到高手的每一次博弈，总有相应的活动能为您带来额外的福利。在开始您的交易前，花些时间了解这些活动规则，将它们融入您的交易计划中，无疑能让您的收益最大化。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



