NFT 热潮渐起：Pudgy Penguins 为什么能滑出圈层？

NFT 又重新回到了人们的视野里。

在经历了 2022 年和 2023 年的市场低谷之后，NFT 板块于 2025 年迎来了强劲复苏。据 Coingecko 数据显示，当前 NFT 总市值已在 24 小时内突破 68 亿美元，交易活跃度显著提升，市场情绪回暖迹象明显。而在这场回温浪潮中，蓝筹 NFT 项目 Pudgy Penguins（胖企鹅）成为当之无愧的焦点。


不仅 NFT 本体市值超越老牌项目 BAYC，仅次于 CryptoPunks，胖企鹅生态的原生代币 PENGU 更是在短时间内取得超过 200% 的涨幅。无论从社区热度、生态扩张、品牌渗透还是资本动作来看，Pudgy Penguins 正在以 Web3 IP 的身份，重塑加密资产市场的叙事核心。

1. 什么是 Pudgy Penguins


Pudgy Penguins 是一个起源于 2021 年 7 月，以太坊链为基础发行的 NFT 项目，由 8,888 个独特企鹅头像组成，每个 NFT 都具有随机生成的特征，如配饰、服装、表情等，这些企鹅以“可爱、亲和”的艺术风格迅速形成辨识度并引起全球关注。项目售罄迅速，短短不到 20 分钟就完成全部铸造，吸引诸多名人收藏者，如 NBA 球星斯蒂芬·库里、说唱歌手 Snoop Dogg 等。


2022 年初，社区推动更换团队，新 CEO Luca Netz 以 750ETH 的价格接手项目，并带领团队逐步转型为 Web3 多维 IP 品牌。持有者组成社区“The Huddle”，参与治理机制，同时可获得 IP 商业授权收益，推动 Pudgy Penguins 成为全球性数字文化符号。

此后 Pudgy Penguins 走上了品牌化、多元化与实体化融合发展的路线，逐渐从一款 NFT 头像项目演化为拥有 IP、游戏、链、代币、玩具、子系列的多维度生态系统。

如今，项目生态已经涵盖了：

  • 实体玩具品牌 Pudgy Toys
  • Web3 互动平台 Pudgy World
  • 原生代币 PENGU
  • 专属 Layer-2 公链 Abstract Network
  • Lil Pudgys 子系列、AR 互动、游戏开发等

2. Pudgy Penguins 的 4 大优势


2.1 社群文化强，品牌粘性极强


Pudgy Penguins 的最大底层资产并非仅是 NFT 本身，而是其所孕育出的社区文化。自诞生之初就聚集了一批高度参与的粉丝，这些粉丝通过 DiscordX（Twitter）Instagram 等平台共同塑造社区氛围。从 Meme 表情到二创头像，粉丝们高度参与，推动 Pudgy 企鹅角色成为 Meme 热点。

2.2 技术生态完善，多链扩展战略


Pudgy Penguins 围绕 NFT 生态设计了多个产品线，包括由 Cube Labs 推出、专为消费者定位构建的 Layer‑2 公链 Abstract Network，支持 Pudgy World、Soulbound NFT、游戏应用、社区参与等功能 。其原生代币 PENGU 最初在 Solana 链上发行，并已规划向多个网络拓展，以实现更广泛的跨链互通和生态兼容。

2.3 实体零售与 IP 商业化路径明确


不同于大多数仅停留在链上与社媒层面的 NFT 项目，Pudgy Penguins 已成功实现“出圈”。其推出的 Pudgy Toys 系列玩具 已进入全球超过 5,000 家零售终端，包括 Walmart、Target、Walgreens 等主流渠道。截至 2025 年，相关产品销售额已突破千万美元，极大地提升了 IP 渗透力与商业估值。

更值得关注的是，NFT 持有者可申请授权参与 IP 营收，获得联名商品、玩具收益分成，实现数字资产与实体世界的真正价值链接。

2.4 投资与品牌支持稳固


2024 年以来，Pudgy Penguins 团队获得 Founders Fund 领投的 1,100 万美元融资，与 Fenbushi Capital、1kx 等顶级投资机构合作，支持 Cube Labs 与 Abstract 链生态建设，强调品牌商业价值及长期发展潜力。

3. Pudgy Penguins（胖企鹅）为何近期暴涨？


3.1 推特头像潮掀起品牌热度


从 2025 年 6 月起，Pudgy Penguins 头像在加密圈内掀起一阵“换头风潮”。包括 VanEckOpenSea 在内的多个行业巨头纷纷将官方头像更换为 Pudgy 的二创形象。尤其传统金融机构 VanEck，不仅早在 2024 年就采用胖企鹅头像，还在 2025 年 6 月将 Pudgy 玩偶带上纳斯达克敲钟仪式，引发 Web3 社区强烈共鸣。

这场从金融界蔓延至社群文化的跨界互动，极大提升了 Pudgy 的市场关注度。根据 NFTGo 数据，Pudgy Penguins 的 NFT 交易额在 7 月中旬突破 1372 万美元，月增幅超过 110%，生态代币 PENGU 亦在 30 天内上涨超 216%。

3.2 PENGU ETF 提案引发主流金融关注


2025 年 6 月，Canary Capital 向美国 SEC 提交了一项创新型 ETF 提案，拟将 PENGU 代币（占比 80-95%）与 Pudgy Penguins NFT（占比 5-15%）组合构建首个“混合型加密资产 ETF”。该消息一经发布，便在传统金融圈和 Web3 社区之间引发连锁反应。

市场普遍认为，这是 NFT 资产“金融化”的重要一步，标志着传统市场对 NFT 价值的再评估。投资者情绪快速升温，推动 PENGU 与 NFT 地板价双双上扬，为 Pudgy 增添了主流金融叙事的光环。

3.3 OpenSea 收购谣言间接催热行情


7 月下旬，社交平台传出 Pudgy Penguins 收购 OpenSea 的传闻。官方安全负责人 Beau 于 7 月 26 日公开回应：“Pudgy Penguins didn’t buy OpenSea… chill”，强调项目将聚焦于合作而非并购，社群及时平息谣言，反而推动市场情绪上扬 。
即便为假消息，但因其传播速度快、引发舆论关注，使 NFT floor 价与代币价格形成正反馈效应。

7 月下旬，社交平台一度流传 Pudgy Penguins 将收购 NFT 市场 OpenSea 的消息。尽管很快被官方否认，Pudgy 安全负责人 Beau 甚至在 X 上发文澄清，但这则传闻的迅速传播依旧在短时间内提升了项目热度与讨论度。


从资本视角来看，即便是虚假信息，其本质反映出社区对 Pudgy 拓展能力的信心，也强化了其在 NFT 市场中的领军角色。

4. 结语：胖企鹅能否成为 NFT 世界的现象级？


Pudgy Penguins 不仅是一个 NFT 项目，它正在成为一个文化现象。

在万物皆可 IP 的时代，Pudgy 通过可爱而温暖的企鹅形象、扎实的社区建设、现实世界的商业落地与明确的技术架构，为 NFT 市场注入了久违的确定性。而在当前 NFT 复苏趋势日益明确的背景下，胖企鹅所承载的故事，或许才刚刚开始。

未来的 Pudgy，不仅是头像，也可能是品牌、游戏、世界、甚至将代表一个全新的 Web3 时代。我们拭目以待。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

