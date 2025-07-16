1. 什么是流动性质押（Liquid Staking） 在传统的质押模型中，当持有者质押其加密货币时，其加密资产被锁定在网络中，用来支持网络的安全性和运行。这意味著持有者无法立即访问或使用这些资产，直到他们解除质押。 流动性质押（Liquid Stake）是一种将质押资产代币化的行为。流动性质押通过引入新的协议，允许质押资产持有者同时参与质押和流动性市场。这种流动性可以帮助质押者获得额外收益，同时1. 什么是流动性质押（Liquid Staking） 在传统的质押模型中，当持有者质押其加密货币时，其加密资产被锁定在网络中，用来支持网络的安全性和运行。这意味著持有者无法立即访问或使用这些资产，直到他们解除质押。 流动性质押（Liquid Stake）是一种将质押资产代币化的行为。流动性质押通过引入新的协议，允许质押资产持有者同时参与质押和流动性市场。这种流动性可以帮助质押者获得额外收益，同时
什么是流动性质押

1. 什么是流动性质押（Liquid Staking）


在传统的质押模型中，当持有者质押其加密货币时，其加密资产被锁定在网络中，用来支持网络的安全性和运行。这意味著持有者无法立即访问或使用这些资产，直到他们解除质押。

流动性质押（Liquid Stake）是一种将质押资产代币化的行为。流动性质押通过引入新的协议，允许质押资产持有者同时参与质押和流动性市场。这种流动性可以帮助质押者获得额外收益，同时保持其在原始质押网络中的权益。

2. 什么是流动性质押衍生品（LSD）


流动性质押衍生品（Liquid Staking Derivatives，LSD）是指用户在参与流动性质押时，收到的等值股权代币。它代表著参与用户的质押资产，用户可以使用这些 LSD 进行交易、转账等操作。LSD 帮助参与用户在享受质押代币奖励同时获得额外的收益。

LSD 和其他的 ERC20 代币一样，是同质化可交易类型代币。通常，流动性质押衍生品也会被称为流动性质押代币（Liquid Staking Token，LST），两者代表的含义一致。

3. 流动性质押与再质押的区别


以 Lido 项目为主的流动性质押协议快速发展，Lido 最高时市场份额超过 75%，被认为带来了潜在的中心化风险。为了确保区块链网络的去中心化和安全性，市场上出现了两种主流解决方案，其中一种解决方案就是再质押（Re-staking）。

再质押是指在初次质押之后再次质押的资产。再质押为质押者增加了新的赚取收益的途径，同时加强了网络的安全和稳定性。为了解决再质押中流动性的问题，引入了流动性再质押代币（Liquid Restaked Token，LRT）。如果您想了解更多关于再质押的内容，您可以阅读《什么是流动性再质押》进行了解。

4. 流动性质押是如何运作的


4.1 选择资产和平台：参与者选择准备进行流动性质押的平台和质押的资产。

4.2 提供流动性：参与者将其资产质押到对应资产的流动性池，通常提供流动性的资产需要成对存入，形成交易对。

4.3 赚取奖励：参与者获得质押奖励。奖励通常来源于交易费用、挖矿奖励或其他协议中设计的激励，奖励的分配通常基于质押者提供的流动性份额和质押时间。

4.4 风险管理：参与者需要管理其质押资产的市场风险，如价格波动对其质押资产的影响，以及智能合约的潜在风险。

4.5 撤回质押：参与者在其需要时可选择撤回其提供的流动性资产。

5. 流动性质押优缺点


5.1 优点


增强流动性：流动性质押提供了更加灵活高效的流动性，允许参与者将 LSD 用于各种 DeFi 协议中进行投资，提高了资本的利用效率。

收入多样化：用户可将 LSD 再次部署在 DeFi 协议上产生除质押外额外收入，使个人收入多样化和最大化。

灵活性：流动性质押通常具有更高的灵活性，质押者可以随时撤回资产或调整质押策略，适应市场的变化和个人需求。

5.2 缺点


门槛较高：需要质押者具备一定的经验和操作技能，对于新手用户有一定的学习成本。

合约风险：智能合约可能存在漏洞或受到攻击，导致质押者资产面临风险。

价格脱钩：LST 的价格不与其所代表的标的资产挂钩，可能由于意外的市场波动而跌至资产价格以下。

6. 代表项目


目前流动性质押市场份额主要集中在以太坊网络和 Solana 网络。根据最新 DeFiLlama 数据显示，TVL 前十分别来自是 Lido、Rocket Pool、Binance、Jito、Mantle、Marinade、Coinbase、Sanctum、Frax Finance 和 StakeStone。


6.1 Lido（LDO）



Lido 是一种支持多条 PoS 网络的流动性质押协议。Lido 允许用户在不锁定资产且不用自行维护硬件或者软件等基础设施的情况下质押他们的代币，同时参与链上活动（例如借贷，收益挖矿等）。Lido 让用户质押任意数量的代币并获得每天的质押奖励。

截止目前位置，Lido 仍然是 TVL 最高的 DeFi 协议。

6.2 Jito（JTO）



Jito 是由 Jito Lab 在 Solana 网络上推出的流动性质押协议，目前是 Solana 网络上 TVL 最高的质押协议。与其他现有的流动性质押协议不同，Jito 提供给质押者的奖励除了质押收益外还有额外的 MEV 奖励。

6.3 Babylon



Babylon 协议是一个比特币质押协议，允许用户在比特币网络锁定 BTC 来为其他 POS 链提供安全性，同时可获得质押收益。Babylon 使得比特币能利用自身独特的安全性和去中心化特性，为其他 POS 链提供经济上的安全性，来实现其他项目的快速起动。

Babylon 项目目前还处于测试阶段，主网尚未上线，尚未发币。

7. 如何參與流動性質押


流动性质押由于允许随时取消质押和获得多重收益吸引用户前来参与。在项目网站参与流动性质押时，用户需注意识别网络钓鱼网站，以免发生资产被盗等情况。随著参与流动性质押的用户激增，其收益也呈现下降趋势，这对于后来的参与者来说无疑是不利的。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


