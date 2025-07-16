什么是 Launchpool？

MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。质押代币可随时赎回，用户可根据质押占比瓜分代币奖励。Launchpool 支持各种质押代币，如 MX、USDT、项目代币等，质押池详情会根据特定项目而设。该活动旨在帮助用户了解优质项目，同时为用户带来更多免费空投福利。 1. 参与 Launchpool 活动要求 在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。质押代币可随时赎回，用户可根据质押占比瓜分代币奖励。Launchpool 支持各种质押代币，如 MX、USDT、项目代币等，质押池详情会根据特定项目而设。该活动旨在帮助用户了解优质项目，同时为用户带来更多免费空投福利。 1. 参与 Launchpool 活动要求 在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户
MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。质押代币可随时赎回，用户可根据质押占比瓜分代币奖励。Launchpool 支持各种质押代币，如 MX、USDT、项目代币等，质押池详情会根据特定项目而设。该活动旨在帮助用户了解优质项目，同时为用户带来更多免费空投福利。

1. 参与 Launchpool 活动要求


在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户均可参与 Launchpool 活动，部分 Launchpool 质押活动可能仅针对新用户开放，请您以活动页面显示为准。

参与活动用户需要在活动结束前完成 KYC 认证，否则无法领取代币奖励，空投代币奖励将在活动结束后按照参与占比发放至您的现货账户内。

注意事项：
  • 做市商和机构账户以及受限制国家/地区的机构和用户不得参与此活动。
  • 参与 Launchpool 活动的质押代币通常有一定最低金额要求。活动期间，质押代币会被冻结。
  • 用于参与 Launchpool 活动的质押 MX 代币可同时用于参与阳光普照活动。

2. 如何参与 Launchpool 活动


我们以 Web 端为例进行 Launchpool 活动操作演示。App 端操作类似 Web 端。

2.1 如何质押


在 MEXC 官网首页，将鼠标悬浮于【现货交易】，点击【Launchpool】进入活动页面。


从正在进行中的 Launchpool 活动中，选择您想要参与的项目，点击【立即质押】。


活动结束后，奖励将自动发放。不同活动的最低质押金额有所不同，请您以活动页面显示为准。

2.2 如何赎回


质押结束后，您的质押金额将自动赎回，无需任何手动操作。

假如您想要在质押结束前赎回已经质押的代币，前往参与中的活动质押池页面，点击【赎回】即可。赎回后，代币将立即转至您的现货账户。


2.3 如何查看质押奖励


在 MEXC 官网页面，将鼠标悬浮于【资产】，点击【活动奖励】。

在奖励记录页面，选择【现货活动】，再点击【Launchpool】即可查看到您的活动奖励记录。


您也可以在 Launchpool 活动页面，选择【我的记录】，并点击【收益明细】查看到您的质押奖励。


3. 常见问题


3.1 质押代币是否可以随时赎回？

您可以随时赎回已质押的代币。赎回后，代币将立即转至您的现货账户。

3.2 质押期结束后，我能否赎回所质押的代币？

质押期结束后，您的质押金额将自动赎回（无需手动操作）。请注意，质押代币返还可能会有轻微延迟。

3.3 质押 MX 是否可以同时参与其他活动？

可以，质押的 MX 代币可同时用于参与阳光普照空投活动，享有双重奖励。

3.4 每日收益如何计算？

每日奖励计算方式如下：
每日代币奖励 =（用户日均质押金额 ÷ 所有用户日均质押金额）× 每日奖池
假设您质押了 100 USDT，当日奖池为 10,000 USDT，而您在总质押中占比为 1%，则您可获得 100 USDT 奖励。
请注意，奖励发放可能会略有延迟，且只有当收益大于或等于 $0.01 等值金额时，您才会获得奖励。
收益按实际质押时间计算，不足 1 小时的质押将无法产生收益。

3.5 计息和奖励发放时间

目前所有活動均按每小時計算收益。獎勵發放形式包括以下三種：
  • 按小時發放：鎖倉資產的收益將在 T+1 小時內完成計算，並每小時發放一次獎勵。
  • 每日收益：T+1 日結算后，獎勵直接發放至現貨賬戶。
  • 活動結束后一次性發放：活動結束后 1 小時內完成所有獎勵的發放。
*具體獎勵發放形式請以實際活動落地頁規則為準。當前收益計算仍統一按每小時進行。

欲知更多相关信息，请前往 Launchpool 活动页面进行查看。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

