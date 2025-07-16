什么是 Launchpool？













在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户均可参与 Launchpool 活动，部分 Launchpool 质押活动可能仅针对新用户开放，请您以活动页面显示为准。





参与活动用户需要在活动结束前完成 KYC 认证，否则无法领取代币奖励，空投代币奖励将在活动结束后按照参与占比发放至您的现货账户内。





注意事项：

做市商和机构账户以及受限制国家/地区的机构和用户不得参与此活动。

参与 Launchpool 活动的质押代币通常有一定最低金额要求。活动期间，质押代币会被冻结。

用于参与 Launchpool 活动的质押 MX 代币可同时用于参与阳光普照活动。









我们以 Web 端为例进行 Launchpool 活动操作演示。App 端操作类似 Web 端。









在 MEXC 官网首页，将鼠标悬浮于【现货交易】，点击【Launchpool】进入活动页面。









从正在进行中的 Launchpool 活动中，选择您想要参与的项目，点击【立即质押】。









活动结束后，奖励将自动发放。不同活动的最低质押金额有所不同，请您以活动页面显示为准。









质押结束后，您的质押金额将自动赎回，无需任何手动操作。





假如您想要在质押结束前赎回已经质押的代币，前往参与中的活动质押池页面，点击【赎回】即可。赎回后，代币将立即转至您的现货账户。













在 MEXC 官网页面，将鼠标悬浮于【资产】，点击【活动奖励】。





在奖励记录页面，选择【现货活动】，再点击【Launchpool】即可查看到您的活动奖励记录。









您也可以在 Launchpool 活动页面，选择【我的记录】，并点击【收益明细】查看到您的质押奖励。













您可以随时赎回已质押的代币。赎回后，代币将立即转至您的现货账户。





质押期结束后，您的质押金额将自动赎回（无需手动操作）。请注意，质押代币返还可能会有轻微延迟。





可以，质押的 MX 代币可同时用于参与阳光普照空投活动，享有双重奖励。





每日奖励计算方式如下：

每日代币奖励 =（用户日均质押金额 ÷ 所有用户日均质押金额）× 每日奖池。

假设您质押了 100 USDT，当日奖池为 10,000 USDT，而您在总质押中占比为 1%，则您可获得 100 USDT 奖励。

请注意，奖励发放可能会略有延迟，且只有当收益大于或等于 $0.01 等值金额时，您才会获得奖励。

收益按实际质押时间计算，不足 1 小时的质押将无法产生收益。





目前所有活動均按每小時計算收益。獎勵發放形式包括以下三種：

按小時發放：鎖倉資產的收益將在 T+1 小時內完成計算，並每小時發放一次獎勵。

每日收益：T+1 日結算后，獎勵直接發放至現貨賬戶。

活動結束后一次性發放：活動結束后 1 小時內完成所有獎勵的發放。

*具體獎勵發放形式請以實際活動落地頁規則為準。當前收益計算仍統一按每小時進行。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。