什么是 Launchpad？





MEXC Launchpad 是一个创新型的代币认购平台，用户只需完成指定任务并达成参与条件，即可使用 MX 或 USDT 等代币，以优惠价格参与优质项目的代币认购，公平获取潜力资产。MEXC Launchpad 提供了两种不同的参与方式，满足不同用户的需求：

抢先参与 ：可以优先以较低的价格获取有潜力的新项目代币。

折扣购买：有机会用大幅折扣的价格购买主流代币。









在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户均可参与 Launchpad 活动，部分 Launchpad 认购池可能仅针对新用户开放，请您以活动页面显示为准。





参与活动用户需要在活动结束前完成高级 KYC 认证，否则无法获取代币奖励，代币奖励将在活动结束后将发放至您的现货账户内。





注意事项：

做市商和机构账户以及受限制国家/地区的机构和用户不得参与此活动。

参与 Launchpad 活动的投入的代币通常有一定最低金额要求。活动期间，投入的代币会被冻结。

用于参与 Launchpad 活动的投入的 MX 代币不可以同时用于参与阳光普照活动。









我们以 Web 端为例进行 Launchpad 活动操作演示。App 端操作类似 Web 端。









打开并登录 MEXC 官网，在顶部导航栏【活动】中选择【Launchpad】进入活动页面。









在活动页面向下滑动，可以看到当前所有正在进行中的 Launchpad 活动。





选择您想要参加的活动，点击【立即报名】。





注：如果您是第一次参加 Launchpad 活动，点击【立即报名】后会弹出安全提醒消息，您在阅读后如果选择继续参加活动，点击【确认报名】。









报名成功后，选择您要参与的池子，点击【立即认购】后进入详情页面。





注意有些池子仅限新用户专享，请您以活动页面显示为准。新用户指活动期间注册的用户，或活动开始前总充值少于 $100 的用户（包括链上充值、法币充值和 P2P 充值）。









在详情页面中，您可以看到不同池子的具体参与条件，如果您还未满足参与点击，请您先完成对应的交易、充值任务，满足参与条件后再参加活动。









如果您已经满足参与点击，点击【立即认购】，输入您本次认购的金额后，点击【确认】即可完成活动参与。





注意：每位用户认购有上限，具体上限标准请您以活动页面显示为准。









此外，您还可以通过邀请好友的方式，来获得对应的奖励。





Launchpad 邀请奖励不可与 Airdrop+ 邀请奖励合并。推荐人将根据好友参与并完成的活动获取奖励，并以好友参与的最先结束的活动为优先，无论其参加活动的顺序如何。此规则仅表明 Launchpad 邀请奖励与 Airdrop+ 奖励不可合并，且不影响 Launchpad 邀请奖励与其他奖励类型（如返佣）是否可合并。奖励发放将完全依据好友参与活动的结束时间。













如果您想赎回已认购的代币，您可以前往您参与活动的认购池子详情页面，点击【撤销认购】即可。撤销后，代币将立即转至您的现货账户。





需要注意的是，不同项目是否支持撤销认购，请您以具体活动页面显示为准。













在 MEXC 官网页面，将鼠标悬浮于【资产】，点击【活动奖励】。





在奖励记录页面，选择【现货活动】，再点击【Launchpad】即可查看到您的活动奖励记录。

















通常发行的项目分为使用 MX 进行认购，或使用 USDT 等其他代币进行认购。具体支持参与认购的代币，请活动页面显示详情为准。





USDT 和 MX 认购代币的价格会在认购期前展示在 Launchpad 活动页面。





认购参与成功后会进行划转。若认购成功，将扣除相应认购资金；若认购失败，您的认购资金将解锁并在 24 小时内全额返还到您的现货账户。





非超额认购(即认购总额≤出售总额)：按投入金额直接兑换(如 1 USDT = X 代币)

超额认购(即认购总额>出售总额)：按比例分配。用户获得代币=(用户投入金额/总投入金额)×代币总量





若总认购超额，代币按比例分配。

若分配数量低于 8 位小数，可能视为无效并退款。





失败情况：未完成任务、分配数量过小、项目取消、账户行为异常。

退款处理：资金将在 24 小时内全额返还至现货账户。





奖励发放具体时间请您查看 Launchpad 活动页面详情。代币奖励发放后，您可在【资产】-【现货】-【现货账单】-【活动理财】-【Launchpad】中查看。









通常可立即交易。具体是否含有锁仓期，请查看项目公告详情。





如果您想了解更多相关信息，请您前往 Launchpad 活动页面进行查看。



