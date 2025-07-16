MEXC Launchpad 是一个创新型的代币认购平台，用户只需完成指定任务并达成参与条件，即可使用 MX 或 USDT 等代币，以优惠价格参与优质项目的代币认购，公平获取潜力资产。MEXC Launchpad 提供了两种不同的参与方式，满足不同用户的需求： 抢先参与：可以优先以较低的价格获取有潜力的新项目代币。 折扣购买：有机会用大幅折扣的价格购买主流代币。 1. 参与 Launchpad 活MEXC Launchpad 是一个创新型的代币认购平台，用户只需完成指定任务并达成参与条件，即可使用 MX 或 USDT 等代币，以优惠价格参与优质项目的代币认购，公平获取潜力资产。MEXC Launchpad 提供了两种不同的参与方式，满足不同用户的需求： 抢先参与：可以优先以较低的价格获取有潜力的新项目代币。 折扣购买：有机会用大幅折扣的价格购买主流代币。 1. 参与 Launchpad 活
新手学院/新手指南/现货/什么是 Launchpad？

什么是 Launchpad？

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#现货#新手入门
MX Token
MX$2.1813+1.45%
RWAX
APP$0.0008631+8.44%
PoP Planet
P$0.03006-10.45%

MEXC Launchpad 是一个创新型的代币认购平台，用户只需完成指定任务并达成参与条件，即可使用 MX 或 USDT 等代币，以优惠价格参与优质项目的代币认购，公平获取潜力资产。MEXC Launchpad 提供了两种不同的参与方式，满足不同用户的需求：
  • 抢先参与：可以优先以较低的价格获取有潜力的新项目代币。
  • 折扣购买：有机会用大幅折扣的价格购买主流代币。

1. 参与 Launchpad 活动要求


在 MEXC 平台完成 KYC 认证的用户均可参与 Launchpad 活动，部分 Launchpad 认购池可能仅针对新用户开放，请您以活动页面显示为准。

参与活动用户需要在活动结束前完成高级 KYC 认证，否则无法获取代币奖励，代币奖励将在活动结束后将发放至您的现货账户内。

注意事项：
  • 做市商和机构账户以及受限制国家/地区的机构和用户不得参与此活动。
  • 参与 Launchpad 活动的投入的代币通常有一定最低金额要求。活动期间，投入的代币会被冻结。
  • 用于参与 Launchpad 活动的投入的 MX 代币不可以同时用于参与阳光普照活动。

2. 如何参与 Launchpad 活动


我们以 Web 端为例进行 Launchpad 活动操作演示。App 端操作类似 Web 端。

2.1 如何参与 Launchpad 活动


打开并登录 MEXC 官网，在顶部导航栏【活动】中选择【Launchpad】进入活动页面。


在活动页面向下滑动，可以看到当前所有正在进行中的 Launchpad 活动。

选择您想要参加的活动，点击【立即报名】。

注：如果您是第一次参加 Launchpad 活动，点击【立即报名】后会弹出安全提醒消息，您在阅读后如果选择继续参加活动，点击【确认报名】。


报名成功后，选择您要参与的池子，点击【立即认购】后进入详情页面。

注意有些池子仅限新用户专享，请您以活动页面显示为准。新用户指活动期间注册的用户，或活动开始前总充值少于 $100 的用户（包括链上充值、法币充值和 P2P 充值）。


在详情页面中，您可以看到不同池子的具体参与条件，如果您还未满足参与点击，请您先完成对应的交易、充值任务，满足参与条件后再参加活动。


如果您已经满足参与点击，点击【立即认购】，输入您本次认购的金额后，点击【确认】即可完成活动参与。

注意：每位用户认购有上限，具体上限标准请您以活动页面显示为准。


此外，您还可以通过邀请好友的方式，来获得对应的奖励。

Launchpad 邀请奖励不可与 Airdrop+ 邀请奖励合并。推荐人将根据好友参与并完成的活动获取奖励，并以好友参与的最先结束的活动为优先，无论其参加活动的顺序如何。此规则仅表明 Launchpad 邀请奖励与 Airdrop+ 奖励不可合并，且不影响 Launchpad 邀请奖励与其他奖励类型（如返佣）是否可合并。奖励发放将完全依据好友参与活动的结束时间。


2.2 如何赎回认购代币


如果您想赎回已认购的代币，您可以前往您参与活动的认购池子详情页面，点击【撤销认购】即可。撤销后，代币将立即转至您的现货账户。

需要注意的是，不同项目是否支持撤销认购，请您以具体活动页面显示为准。


2.3 如何查看活动奖励


在 MEXC 官网页面，将鼠标悬浮于【资产】，点击【活动奖励】。

在奖励记录页面，选择【现货活动】，再点击【Launchpad】即可查看到您的活动奖励记录。



3. 常见问题


3.1 我可以使用哪些代币参与MEXC Launchpad?

通常发行的项目分为使用 MX 进行认购，或使用 USDT 等其他代币进行认购。具体支持参与认购的代币，请活动页面显示详情为准。

3.2 代币价格如何确认?

USDT 和 MX 认购代币的价格会在认购期前展示在 Launchpad 活动页面。

3.3 认购资金会被划转吗?

认购参与成功后会进行划转。若认购成功，将扣除相应认购资金；若认购失败，您的认购资金将解锁并在 24 小时内全额返还到您的现货账户。

3.4 如何计算我能获得多少代币?

非超额认购(即认购总额≤出售总额)：按投入金额直接兑换(如 1 USDT = X 代币)
超额认购(即认购总额>出售总额)：按比例分配。用户获得代币=(用户投入金额/总投入金额)×代币总量

3.5 为什么实际获得的代币比预期少?

若总认购超额，代币按比例分配。
若分配数量低于 8 位小数，可能视为无效并退款。

3.6 认购失败会退款吗?

失败情况：未完成任务、分配数量过小、项目取消、账户行为异常。
退款处理：资金将在 24 小时内全额返还至现货账户。

3.7 代币何时发放?

奖励发放具体时间请您查看 Launchpad 活动页面详情。代币奖励发放后，您可在【资产】-【现货】-【现货账单】-【活动理财】-【Launchpad】中查看。


3.8 获得的代币有锁仓期吗?

通常可立即交易。具体是否含有锁仓期，请查看项目公告详情。

如果您想了解更多相关信息，请您前往 Launchpad 活动页面进行查看。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金