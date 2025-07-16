通行密钥是指一种全新的身份验证技术，用户在使用网站或者应用程序的时候无需手动输入密码即可登录在线账户。借助通行密钥，用户可以使用指纹、人脸扫描或设备屏锁设置（例如PIN 码）等方式登录账户，通行密钥提供强大有效的保护机制，可防范钓鱼式攻击等威胁。 1. 通行密钥的优点 1.1 无需密码，简化登录：使用指纹、人脸扫描等方式即可直接登录账号，简化登录方式，避免多次输入或输错密码等问题。 1.2 提高安通行密钥是指一种全新的身份验证技术，用户在使用网站或者应用程序的时候无需手动输入密码即可登录在线账户。借助通行密钥，用户可以使用指纹、人脸扫描或设备屏锁设置（例如PIN 码）等方式登录账户，通行密钥提供强大有效的保护机制，可防范钓鱼式攻击等威胁。 1. 通行密钥的优点 1.1 无需密码，简化登录：使用指纹、人脸扫描等方式即可直接登录账号，简化登录方式，避免多次输入或输错密码等问题。 1.2 提高安
什么是通行密钥？

通行密钥是指一种全新的身份验证技术，用户在使用网站或者应用程序的时候无需手动输入密码即可登录在线账户。借助通行密钥，用户可以使用指纹、人脸扫描或设备屏锁设置（例如PIN 码）等方式登录账户，通行密钥提供强大有效的保护机制，可防范钓鱼式攻击等威胁。

1. 通行密钥的优点


1.1 无需密码，简化登录：使用指纹、人脸扫描等方式即可直接登录账号，简化登录方式，避免多次输入或输错密码等问题。

1.2 提高安全性：通行密钥基于 FIDO 联盟和 W3C 标准，采用加密密钥对来代替密码，从而显著提升了安全性。通行密钥与其所属的应用程序或网站密切相关，确保用户不会因被欺诈性应用程序或网站误导而使用通行密钥登录。

1.3 与密码并存使用：通过通行密钥登录，您可以使用自动填充、人脸识别或指纹识别等生物识别技术进行认证，从而实现密码向通行密钥的无缝过渡，这种设计使得用户能够同时使用密码和通行密钥。

2. 如何设置和删除通行密钥


目前通行密钥功能在 MEXC App 端率先上线，目前支持 iOS 16.0.0 或 Android 9.0 及以上版本的手机系统。我们以 iOS 版本 App 端提币为例，为您进行操作演示。

注：由于受到地区限制或手机自身原因如不支持谷歌服务等，可能有些设备无法使用通行密钥功能，请您理解。

2.1 如何设置通行密钥


1）打开 MEXC App 并登录，点击 App 首页左上角【个人头像】。
2）点击【安全中心】。
3）点击【通行密钥】。
4）在通行密钥页面，点击【立即添加】。
5）输入邮箱或手机验证码，输入谷歌验证码后，点击【确认】，完成生物认证后，通行密钥创建成功。


2.2 如何查看修改和删除通行密钥


1）打开 MEXC App 并登录，点击 App 首页左上角【个人头像】。
2）点击【安全中心】。
3）点击【通行密钥】。
4）在通行密钥页面，可以看到您当前已经设置好的所有通行密钥。您可以点击下方【添加通行密钥】按钮继续添加新的通行密钥，您最多可添加 10 个通行密钥。

如果您有多个通行密钥，点击铅笔形状的修改按钮，您可以对通行密钥进行名称修改，方便您管理这些通行密钥。

如果您不打算继续使用或者想要删除多馀的通行密钥，点击最右侧的删除按钮，您将删除所选的通行密钥。


2.3 如何设置通行密钥应用场景


1）在通行密钥页面，点击右上角的设置【⚙️】按钮。
2）勾选您要选择的应用场景，点击【保存】。
3）进行 2FA 验证，填写对应的验证码，点击【确认】即可完成。


3. 如何使用通行密钥


3.1 使用通行密钥进行提币


我们依旧以 iOS 版本 App 端提币为例，为您进行操作演示。

1）打开 MEXC App 并登录账号，点击右下角的【资产】按钮。
2）在资产页面选择【提币】。
3）选择您要提取的加密货币如 USDT，在上方搜索框中输入 USDT 。
4）点击搜索出的结果 USDT 代币。
5）选择提币方式为【链上提币】。
6）输入【提币地址】和【提币数量】，【选择提币网络】。
7）确认无误后点击【确认】。
8）再次核对您的提币信息，确认后点击【确认提币】。


如果您之前已经完成了通行密钥的设置，在点击【确认提币】后，您只需要完成生物认证或输入密码即可完成提币。

如果您之前还未设置过通行密钥，在点击【确认提币】后，将弹出【添加通行密钥用于提币】的弹窗。

9）点击【立即添加】。
10）输入邮箱或手机验证码，输入谷歌验证码后，点击【确认】，完成生物认证后，通行密钥创建成功。

通行密钥创建成功后，您再进行提币操作时，不再需要输入 2FA 验证，只需要完成生物认证或输入密码即可完成提币。


3.2 使用通行密钥登录账号


1）输入您的 MEXC 绑定邮箱或手机号，点击【下一步】。
2）完成滑动验证。
3）完成生物认证登录 MEXC App。


使用通行密钥进行登录或提币，不仅简化流程提高效率，而且更加安全，有效防止网络攻击，保护您的资产安全。由于通行密钥是存储在您自己的设备中，请您务必保管好自己的设备，避免设备丢失造成资产损失。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

