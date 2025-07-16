



通行密钥是指一种全新的身份验证技术，用户在使用网站或者应用程序的时候无需手动输入密码即可登录在线账户。借助通行密钥，用户可以使用指纹、人脸扫描或设备屏锁设置（例如PIN 码）等方式登录账户，通行密钥提供强大有效的保护机制，可防范钓鱼式攻击等威胁。









1.1 无需密码，简化登录：使用指纹、人脸扫描等方式即可直接登录账号，简化登录方式，避免多次输入或输错密码等问题。





1.2 提高安全性：通行密钥基于 FIDO 联盟和 W3C 标准，采用加密密钥对来代替密码，从而显著提升了安全性。通行密钥与其所属的应用程序或网站密切相关，确保用户不会因被欺诈性应用程序或网站误导而使用通行密钥登录。





1.3 与密码并存使用：通过通行密钥登录，您可以使用自动填充、人脸识别或指纹识别等生物识别技术进行认证，从而实现密码向通行密钥的无缝过渡，这种设计使得用户能够同时使用密码和通行密钥。









目前通行密钥功能在 MEXC App 端率先上线，目前支持 iOS 16.0.0 或 Android 9.0 及以上版本的手机系统。我们以 iOS 版本 App 端提币为例，为您进行操作演示。





注：由于受到地区限制或手机自身原因如不支持谷歌服务等，可能有些设备无法使用通行密钥功能，请您理解。









1）打开 MEXC App 并登录，点击 App 首页左上角【个人头像】。

2）点击【安全中心】。

3）点击【通行密钥】。

4）在通行密钥页面，点击【立即添加】。

5）输入邮箱或手机验证码，输入谷歌验证码后，点击【确认】，完成生物认证后，通行密钥创建成功。













1）打开 MEXC App 并登录，点击 App 首页左上角【个人头像】。

2）点击【安全中心】。

3）点击【通行密钥】。

4）在通行密钥页面，可以看到您当前已经设置好的所有通行密钥。您可以点击下方【添加通行密钥】按钮继续添加新的通行密钥，您最多可添加 10 个通行密钥。





如果您有多个通行密钥，点击铅笔形状的修改按钮，您可以对通行密钥进行名称修改，方便您管理这些通行密钥。





如果您不打算继续使用或者想要删除多馀的通行密钥，点击最右侧的删除按钮，您将删除所选的通行密钥。













1）在通行密钥页面，点击右上角的设置【⚙️】按钮。

2）勾选您要选择的应用场景，点击【保存】。

3）进行 2FA 验证，填写对应的验证码，点击【确认】即可完成。

















我们依旧以 iOS 版本 App 端提币为例，为您进行操作演示。





1）打开 MEXC App 并登录账号，点击右下角的【资产】按钮。

2）在资产页面选择【提币】。

3）选择您要提取的加密货币如 USDT，在上方搜索框中输入 USDT 。

4）点击搜索出的结果 USDT 代币。

5）选择提币方式为【链上提币】。

6）输入【提币地址】和【提币数量】，【选择提币网络】。

7）确认无误后点击【确认】。

8）再次核对您的提币信息，确认后点击【确认提币】。









如果您之前已经完成了通行密钥的设置，在点击【确认提币】后，您只需要完成生物认证或输入密码即可完成提币。





如果您之前还未设置过通行密钥，在点击【确认提币】后，将弹出【添加通行密钥用于提币】的弹窗。





9）点击【立即添加】。

10）输入邮箱或手机验证码，输入谷歌验证码后，点击【确认】，完成生物认证后，通行密钥创建成功。





通行密钥创建成功后，您再进行提币操作时，不再需要输入 2FA 验证，只需要完成生物认证或输入密码即可完成提币。













1）输入您的 MEXC 绑定邮箱或手机号，点击【下一步】。

2）完成滑动验证。

3）完成生物认证登录 MEXC App。









使用通行密钥进行登录或提币，不仅简化流程提高效率，而且更加安全，有效防止网络攻击，保护您的资产安全。由于通行密钥是存储在您自己的设备中，请您务必保管好自己的设备，避免设备丢失造成资产损失。



