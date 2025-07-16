1.什么是区块链浏览器 区块链浏览器是指提供用户浏览与查询区块链所有信息的工具。区块链浏览器是所有区块链项目必备的基础设施。 对于大多数的用户来说，区块链浏览器可以帮助自己查询交易动态、代币合约地址等信息，甚至可以去查看自己想要观察的一些钱包地址信息。对于开发者而言，还可以调用区块链浏览器的相关数据，为自己的产品拿到准确的数据信息。 2.区块链浏览器结构 区块链浏览器一般包括公链基本信息，交易信息1.什么是区块链浏览器 区块链浏览器是指提供用户浏览与查询区块链所有信息的工具。区块链浏览器是所有区块链项目必备的基础设施。 对于大多数的用户来说，区块链浏览器可以帮助自己查询交易动态、代币合约地址等信息，甚至可以去查看自己想要观察的一些钱包地址信息。对于开发者而言，还可以调用区块链浏览器的相关数据，为自己的产品拿到准确的数据信息。 2.区块链浏览器结构 区块链浏览器一般包括公链基本信息，交易信息
1.什么是区块链浏览器


区块链浏览器是指提供用户浏览与查询区块链所有信息的工具。区块链浏览器是所有区块链项目必备的基础设施。

对于大多数的用户来说，区块链浏览器可以帮助自己查询交易动态、代币合约地址等信息，甚至可以去查看自己想要观察的一些钱包地址信息。对于开发者而言，还可以调用区块链浏览器的相关数据，为自己的产品拿到准确的数据信息。

2.区块链浏览器结构


区块链浏览器一般包括公链基本信息，交易信息，智能合约信息，数据面板，开发者接口等。我们以 Etherscan 来举例说明。

2.1 公链基本信息


一般在区块链浏览器的首页，用户可以快速了解公链的基本信息。在 Etherscan 的首页，除了搜索框外，你还可以看到当前以太坊的币价、市值、交易量、gas、最新出块和交易等基本信息数据。


2.2 区块信息


你可以使用区块链浏览器，查看到每个区块的详细信息，包括区块高度、区块中包含的交易信息、哈希、难度、矿工信息、gas 等。


2.3 交易信息


在首页我们就能看到交易哈希，这些交易哈希数据按照时间顺序，从最新一笔交易依次往前排列。

任意点开一笔交易哈希，可以看到交易的详细信息。如这笔交易的状态、从哪个地址发出哪个地址接收，这笔交易转移的价值，所支付的gas等信息。

交易信息包括不仅包括常见的代币信息，也包括 NFT 交易信息。


2.4 智能合约信息


智能合约信息代表著智能合约的各类信息展示。如图中显示的 BNB，你可以看到代币总量、持有者地址数量和信息、市值、当前币价、合约代码、交易信息等。

同理，你也可以查找某个钱包的地址信息。在区块链浏览器首页的搜索框中，输入你想要查看的钱包地址，你就能过看到这个地址下，有哪些代币、数量多少、这个钱包地址的交易哈希等详细信息。


2.5 数据面板


Etherscan 将繁杂的数据提供了可视化面板，帮助用户更直观地查看一些关键数据。有很多更专业的第三方数据网站，图标展示看起来无论从色彩还是细分度上，都会比浏览器自带的数据面板更全面。


2.6 开发者接口


一般区块链浏览器都会有专门的 API 接口和文档，帮助开发者调用接入自己的浏览器数据。开发者使用这些 API 也可以降低自己获取和使用数据的门槛。

除了上面提到的一些结构外，Etherscan 区块链浏览器还会提供一些单位换算、节点追踪、域名查询等功能。 Etherscan 应该是当前市面上区块链浏览器功能最完善的浏览器之一。

3.如何使用区块链浏览器查询自己的提币


我们用从以太坊提现 USDT 到 MEXC 平台，来展示如何使用区块链浏览器查询自己的提币记录。

1.打开 MEXC App，选择右下角的【资产】，点击上方【现货】，点击右侧的笔记本图标，进入到充提记录界面。


2.在充提记录页面，找到从以太坊提现 USDT 到 MEXC 平台的这笔充值记录，点击【已完成】进入充值详情页面。


3.在充值详情页面中，可以查看到这笔充值的交易凭证（TxID），点击复制按钮。


4.打开以太坊的区块链浏览器 Etherscan ，将刚刚复制的哈希粘贴到浏览器搜索框中，注意去掉 TxID 最后的 :0，点击搜索。

或者你也可以直接点击 TxID 下方的【区块链浏览器】超链接，也可以直接跳转到区块链浏览器中的这笔交易。


5.你可以通过对比哈希、时间、金额、地址等信息是否一致，验证这笔交易是否是你要查找的提币交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


