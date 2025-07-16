早在 2013 年和 2018 年，Winklevoss 兄弟前后两次递交了比特币现货 ETF 申请，均被 SEC 拒绝。截止 2023 年，越来越多的金融机构加入到申请比特币现货 ETF 队伍中来。 为什么申请比特币现货 ETF 的机构越来越多，为什么比特币现货 ETF 会引起这么多的关注，这篇内容将为您全面解析比特币现货 ETF 。 1. 什么是比特币现货 ETF ETF 即交易型开放式指数基早在 2013 年和 2018 年，Winklevoss 兄弟前后两次递交了比特币现货 ETF 申请，均被 SEC 拒绝。截止 2023 年，越来越多的金融机构加入到申请比特币现货 ETF 队伍中来。 为什么申请比特币现货 ETF 的机构越来越多，为什么比特币现货 ETF 会引起这么多的关注，这篇内容将为您全面解析比特币现货 ETF 。 1. 什么是比特币现货 ETF ETF 即交易型开放式指数基
什么是比特币现货 ETF

早在 2013 年和 2018 年，Winklevoss 兄弟前后两次递交了比特币现货 ETF 申请，均被 SEC 拒绝。截止 2023 年，越来越多的金融机构加入到申请比特币现货 ETF 队伍中来。

为什么申请比特币现货 ETF 的机构越来越多，为什么比特币现货 ETF 会引起这么多的关注，这篇内容将为您全面解析比特币现货 ETF 。

1. 什么是比特币现货 ETF


ETF 即交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds），又称交易所交易基金，是一种类似于股票的投资基金，可以在证券交易所进行交易。

ETF 通过实物担保的形式将特定资产证券化，投资者仅需购买该机构所发行的基金份额，即可间接持有相应投资标的的敞口。

比特币 ETF 指的是持有将比特币作为标的资产的交易所基金。当用户在购买比特币现货 ETF 时，本质上是在购买比特币，但是实际上用户并不持有比特币。截止目前还没有真正的比特币现货 ETF。

2. 比特币现货 ETF 优势


2.1 监管合规：比特币现货 ETF 是在传统证券交易所进行交易，受到相关机构监管运作。对于投资者来说受到监管的市场能够提供更多信心和保障。

2.2 降低投资门槛：不需要学习和掌握钱包使用等加密技能，熟悉的传统金融产品买卖方式，降低投资者参与进入门槛。

2.3 成本低：通常购买比特币现货 ETF 比直接购买 BTC 成本更低，这对注重成本的投资用户具有吸引力。

2.4 安全：用户购买比特币现货 ETF 并不是真实持有比特币，在赚取由于比特币价格波动产生的收益同时，免于数字钱包丢失被盗的风险。

3. 区别于比特币信托


投资信托是在证券交易所上市的封闭式投资基金。加密领域灰度的 GBTC 就属于比特币信托产品。

ETF 和信托产品最大区别在于，ETF 是开放式的，做市商随意创建和赎回，有充足的流动性；而投资信托是封闭式的，不容易创建也没有积极的赎回计划。

ETF 可以整个交易日进行买卖，投资信托只能在交易日结束时交易一次。ETF 的成本通常低于投资信托。

4. 比特币现货 ETF 申请史


2013 年 Winklevoss 兄弟向 SEC 提交 S-1 文件，正式表明他们打算推出与比特币挂钩的 ETF。2018 年再次提交申请，两次申请均被 SEC 拒绝。

2018 年 8 月 资产管理公司 VanEck 提交比特币现货 ETF 申请，9 月撤回申请。随后于 2021 年 3 月和 2022 年 6 月先后两次提交申请，均被 SEC 拒绝。

2021 年 4 月，资产管理公司 Valkyrie Investments 提交比特币现货 ETF 申请，12 月被 SEC 拒绝。

2021 年 5 月富达（Fidelity）提交比特币现货 ETF 申请，2022 年 2 月被 SEC 拒绝。

2021 年 6 月 ARK Invest 与瑞士 ETF 提供商 21Shares 合作提交 ARK 21Shares 比特币 ETF 申请，2022 年 4 月被 SEC 拒绝。同年 5 月再次提交，于 2023 年 1 月再次被拒。

2021 年 7 月纽约基金管理公司 Global X 递交申请，2022 年 3 月被拒绝。

2021 年 10 月 Bitwise 首次递交比特币现货 ETF 申请，于 2022 年 6 月被拒绝。

2021 年 10 月 19 日，美国批准第一个比特币期货 ETF。

灰度（Grayscale）同时提交将 GBTC 转换为比特币现货 ETF 的申请。2022 年 6 月 SEC 拒绝申请，理由为公司在防止可能的欺诈方面做得不够。灰度将 SEC 告上法庭，于 2023 年 8 月胜诉。

2021 年 12 月 WisdomTree 提交比特币现货 ETF 申请，于 2022 年 10 月被拒绝。

2023 年 4 月 ARK Invest 与 21Shares 第三次提交比特币现货 ETF 申请。

2023 年 6 月 贝莱德（BlackRock）、Valkyrie 提交了比特币现货 ETF 申请。

2023 年 7 月至 8 月期间，WisdomTree、VanEck、Fidelity/Wise Origin、Bitwise、Global X 再次向 SEC 提交申请。

2024 年美东时间 1 月 10 日，SEC 首次批准首批在美国上市的 11 支比特币 ETF。

5. 比特币现货 ETF 对市场影响


尽管加密货币近年来有了较大发展，越来越多人关注到这一领域，但是和传统金融相比规模依旧比较小。比特币现货 ETF 的通过代表着主流市场接受和认可，将会进一步推动比特币在投资者心中的接受度。

比特币现货 ETF 的通过，将会带来更大量级的资本入场，提高整个加密市场的流动性，同时也是对比特币一次巨大的曝光和普及，让更多用户认识、了解并参与进来。

更重要的是，比特币现货 ETF 通过代表着美国监管部门从法律上认可了比特币的金融产品地位，这是比特币发展史上的又一里程碑事件。

