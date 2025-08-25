







MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币，为 MEXC 生态系统提供动力。MEXC 平台为加密爱好者提供了安全便捷的交易环境，同时对持有平台代币 MX Token 的用户来说，还提供了额外的权益。













MX 代币持有者每月享受专属的空投活动。在 MEXC 官网首页导航栏【活动】下选择【阳光普照】，参与活动即可赢取奖励。









参与阳光普照活动可以免费领取新代币的空投奖励，参与活动的 MX 并不会被锁仓，您可以同时参与所有满足条件的 Launchpool 和阳光普照活动。





需要注意的是阳光普照活动有参与门槛，要求 MX 代币持有量达到一定门槛才可以参与。活动中邀请有效用户数量越多，对应投入系数则越高，瓜分的奖励越多。













MEXC 平台拥有超低的交易手费率。现货挂单（Maker）费率为 0%，吃单（Taker）费率为 0.05%。合约挂单（Maker）费率 0.01%，合约吃单（Taker）费率 0.04%。





您还可以使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约手续费，享受 20% 手续费折扣。如果您连续 1 天持仓 MX 500 枚以上，即可享受现货合约手续费50%优惠 。

















MEXC 平台提供了邀请返佣的机制，当您邀请好友来 MEXC 平台进行交易时，您会按照一定比例获得一笔返佣。返佣并不是一次性的结算，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。





您可以在 MEXC 平台首页右上角【个人头像】中选择【邀请好友】，在邀请页面点击【邀请好友】，复制【邀请码】或【邀请链接】发给好友，邀请好友来 MEXC 平台进行交易。





















根据 MEXC 的平台数据统计，2023 年 1 月至 11 月期间，一共开展了 1113 场空投活动，平均每月开展 111.3 场。活动奖池总金额高达约 13000 万美元，每月平均奖池额度高达 1100 多万美元。





根据最新的 11.24-11.30 数据显示，如果满足参与 Launchpool 和阳光普照活动门槛，您一共可以参与瓜分 28 场活动的奖励，能够享受超过 68% 的年化收益率。









邀请好友成为 MEXC 平台用户，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。普通用户的现货和合约佣金比例均为 40%，如果您想获得更高佣金，您可以申请成为 MEXC 代理。成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖励。





现货返佣奖励次日 00:00（UTC+8) 左右发放，合约返佣奖励次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。返佣奖励将发放至您的 MEXC 现货账户，同时您可通过 MEXC 推广界面查看您的返佣记录。









代币最直接的价值来源于自身价格的波动，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增长率最高时达到 330%。截止目前，MX 代币在 2023 年的涨幅也已超过 265%。作为长期持有 MX 的用户，能够从 MX 的涨幅中赚取收益。您持有的数量越多，建仓成本越低，收益就越高。





同样 MX 代币还可以通过定期销毁机制稳定价值。MX代币的流通量受到 MEXC 定期销毁的控制。当加密货币被销毁后，流通量减少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常会导致价格上升，因此可以说 MX 代币相对于没有销毁机制的加密货币而言，更不容易贬值。





MEXC 平台将利润的 40% 用于购买和销毁 MX 代币。在 2023 年前三季度，MEXC 平台共计销毁 MX 代币约 532 万枚。目标是维持 MX 代币的流通供应量在 1 亿枚。您可以在官网首页顶部导航栏【现货交易】中选择【MX 专区】，在 MX 专区页面点击【查看销毁记录】进行数据查看。









持有 MX，不仅是一种价值投资方式，也是一种理财手段。除 MEXC 平台外，MX 代币目前已经在 Huobi、Bybit 等主流中心化交易所上市，为 MX 提供了更好的市场流动性和更广泛的潜在持有者群体。高度的市场价值认同也将最终反馈在 MX 代币的价格上。



