MX 代币的魅力

1. 什么是 MX 代币


MX 是 MEXC 发布的原生加密实用代币，为 MEXC 生态系统提供动力。MEXC 平台为加密爱好者提供了安全便捷的交易环境，同时对持有平台代币 MX Token 的用户来说，还提供了额外的权益。

2. 持有 MX 代币有哪些平台权益


2.1 免费参与空投活动


MX 代币持有者每月享受专属的空投活动。在 MEXC 官网首页导航栏【活动】下选择【阳光普照】，参与活动即可赢取奖励。


参与阳光普照活动可以免费领取新代币的空投奖励，参与活动的 MX 并不会被锁仓，您可以同时参与所有满足条件的 Launchpool 和阳光普照活动。

需要注意的是阳光普照活动有参与门槛，要求 MX 代币持有量达到一定门槛才可以参与。活动中邀请有效用户数量越多，对应投入系数则越高，瓜分的奖励越多。

关于阳光普照活动参与门槛细节，可以阅读内容《如何参与阳光普照》。

2.2 交易手续费折扣


MEXC 平台拥有超低的交易手费率。现货挂单（Maker）费率为 0%，吃单（Taker）费率为 0.05%。合约挂单（Maker）费率 0.01%，合约吃单（Taker）费率 0.04%。

您还可以使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约手续费，享受 20% 手续费折扣。如果您连续 1 天持仓 MX 500 枚以上，即可享受现货合约手续费50%优惠 。


注：不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。

2.3 邀请返佣


MEXC 平台提供了邀请返佣的机制，当您邀请好友来 MEXC 平台进行交易时，您会按照一定比例获得一笔返佣。返佣并不是一次性的结算，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。

您可以在 MEXC 平台首页右上角【个人头像】中选择【邀请好友】，在邀请页面点击【邀请好友】，复制【邀请码】或【邀请链接】发给好友，邀请好友来 MEXC 平台进行交易。

如果您想了解更多关于返佣的内容，您可以阅读《邀请好友注册 MEXC》。


3. 长期持有 MX 代币如何获得收益


3.1 空投收益


根据 MEXC 的平台数据统计，2023 年 1 月至 11 月期间，一共开展了 1113 场空投活动，平均每月开展 111.3 场。活动奖池总金额高达约 13000 万美元，每月平均奖池额度高达 1100 多万美元。

根据最新的 11.24-11.30 数据显示，如果满足参与 Launchpool 和阳光普照活动门槛，您一共可以参与瓜分 28 场活动的奖励，能够享受超过 68% 的年化收益率。

3.2 返佣收益


邀请好友成为 MEXC 平台用户，好友每产生一笔交易，您就会收到一定比例的手续费返佣奖励。普通用户的现货和合约佣金比例均为 40%，如果您想获得更高佣金，您可以申请成为 MEXC 代理。成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖励。

现货返佣奖励次日 00:00（UTC+8) 左右发放，合约返佣奖励次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。返佣奖励将发放至您的 MEXC 现货账户，同时您可通过 MEXC 推广界面查看您的返佣记录。

3.3 代币增值收益


代币最直接的价值来源于自身价格的波动，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增长率最高时达到 330%。截止目前，MX 代币在 2023 年的涨幅也已超过 265%。作为长期持有 MX 的用户，能够从 MX 的涨幅中赚取收益。您持有的数量越多，建仓成本越低，收益就越高。

同样 MX 代币还可以通过定期销毁机制稳定价值。MX代币的流通量受到 MEXC 定期销毁的控制。当加密货币被销毁后，流通量减少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常会导致价格上升，因此可以说 MX 代币相对于没有销毁机制的加密货币而言，更不容易贬值。

MEXC 平台将利润的 40% 用于购买和销毁 MX 代币。在 2023 年前三季度，MEXC 平台共计销毁 MX 代币约 532 万枚。目标是维持 MX 代币的流通供应量在 1 亿枚。您可以在官网首页顶部导航栏【现货交易】中选择【MX 专区】，在 MX 专区页面点击【查看销毁记录】进行数据查看。


持有 MX，不仅是一种价值投资方式，也是一种理财手段。除 MEXC 平台外，MX 代币目前已经在 Huobi、Bybit 等主流中心化交易所上市，为 MX 提供了更好的市场流动性和更广泛的潜在持有者群体。高度的市场价值认同也将最终反馈在 MX 代币的价格上。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


