如何在 MEXC 上了解一个代币的基本信息





一般购买代币时，通常会选择购买自己熟悉项目的代币，或者是朋友推荐的代币。即便是推荐的代币，在购买后也会或多或少了解下，这个代币的一些基本信息。





MEXC 平台上上架的代币，会有相应的一些介绍，可以方便您去了解这个代币。我们以 MX Token 为例来说明。









登录 MEXC 官网进入交易界面，选择 K 线图上方的【币种资料】，您可以看到关于 MX Token 的简介、名称、发行价、发行时间、总量以及相关链接等信息。如下图所示，通过简介您可以快速了解 MX 代币的基本信息。













在 App 上，K 线图下方选择【币种资料】，您也可以看到相关币种的基本信息，包括发行时间、发行总量、流通总量、发行价格、简介以及官方链接等信息。这些信息和 Web 端信息一致。









选择【交易数据】，您还可以查看到当前币种交易数据图表分析，包括【资金流向分析】、【近 5 日大单净流入】和【24 小时资金净流入】分析。





在【资金流向分析】图表中，买方为吃单方的成交单作为买入单，买方为挂单方的成交单作为卖出单。大中小单的阈值根据交易对一段时间的平均成交单额而定。您可以选择不同的时间维度，来观察资金流向变化。





【资金流向分析】、【近 5 日大单净流入】和【24 小时资金净流入】这三张图表，主要展示了不同的时间段内，资金的流向变化。您可以根据图表对市场的走势做出自己的判断。同时图表均支持分享功能。









MEXC 为上架的代币，提供了最基础的代币信息和数据指标，帮助您快速了解和掌握您要交易代币的基本信息。





如果您想要更全面的了解代币信息，您可以通过代币的项目官网、第三方专业数据网站，了解到这个代币的信息，帮您做出最终的购买决策。



