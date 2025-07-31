比特币三重警讯齐发，变盘只差一根导火索？

近期， 比特币 价格围绕 115,000 美元关键支撑位持续震荡，整体走势维持高位整理格局。据 MEXC 数据显示，截至撰稿时，BTC 交易价格为 118,384.5 USDT，24 小时涨幅为 0.77%。





















根据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr. 的报告 ，截至 7 月 25 日，比特币期货净未平仓合约（OI）再次跌破 1 亿美元，回落至历史关键压制区间。这一位置曾多次出现在市场剧烈波动前，如 2023 年 10 月与 2024 年 3 月，均伴随着趋势级别的变盘。当前空头杠杆率显著上升，挤压多头操作空间的同时，也为未来可能的轧空行情积聚动能。若价格上破 116,000 至 118,000 美元区间，空头止损将被集中触发，市场有望进入短线放量反弹阶段。





来源：CryptoQuant









CryptoQuant 链上指标进一步表明 （见下图）， 比特币市场 进入高压释放期。截至 7 月 24 日，7 日平均净已实现利润（Net Realized Profit）达到 19 亿美元，创下年内次高，仅次于 3 月高点。此前的几次高位兑现（包括 2023 年 11 月、2024 年 3 月、2025 年 1 月）都出现在阶段性顶部附近。更值得关注的是，此轮兑现行为中包含大量持币一年以上的老地址，显示中长期投资者的信心正在动摇。若后续价格不能继续上扬而是维持震荡，抛压将进一步集中释放，可能促成一轮由内部获利盘主导的结构性回调。历史数据显示，当该指标快速上升并逼近极值区间时，市场通常处于阶段性顶部构建过程中。更值得关注的是，本轮获利兑现包含大量持仓超过一年的长期地址，反映中长期持有者的风险偏好正在下降。









来自 Cointelegraph 的研究指出 ，市场短期流动性密集分布于 122,000 至 123,200 美元区间，潜藏超过 20 亿美元的空头强平盘，成为多头争夺的焦点。然而，多个结构性因素对短期突破构成压制：其一，日均成交量已回落至 86 亿美元以下，RSI 自 7 月初高位下滑至 51.7，动能持续减弱；其二， ETF 资金流入从25 亿美元骤降至不足 5 亿，机构边际买盘显著收缩；其三，目前约 95% 的流通 BTC 处于浮盈状态，市场面临较大兑现压力。





现货BTC ETF净流量（每周）。来源：Glassnode





此外，季节性因素构成额外扰动。历史数据显示，超过 60% 的 8 月交易期录得负收益，为比特币年度表现最弱的月份之一。在成交热度降温和链上活跃度走弱的背景下，如活跃地址和转账量同步下滑，市场潜在回调风险正在积聚。





BTC每月历史平均回报。来源：Axel Adler Jr.

















当前市场正处于典型的“三重临界”高压结构中：期货空头杠杆堆积至极值、链上浮盈筹码加速兑现、巨鲸抛压迹象初现但尚未释放。在这一脆弱平衡中，任何单一变量的剧烈波动都可能打破结构，引发方向性行情。





从技术面来看，市场正徘徊于关键支撑与阻力带之间，进入多空双方强压博弈的临界区间。下方支撑位于 112,000 至 114,500 美元区间，一旦有效跌破，可能引发结构性回调确认；而上方阻力依次集中在 118,000、120,000 与 122,000 美元区域，若价格突破上述阻力密集带并触及 123,000 美元高位区域，则可能触发流动性扫盘与空头止损，进一步打开上行空间。然而，若上涨未能持续并在高位确认“双顶”形态，趋势反转的速度与幅度亦不可小觑。





尽管短期内市场结构偏弱，但政策与宏观层面的潜在利好或将成为打破盘整的关键变量。市场普遍预期，美国白宫将在近期发布 针对比特币的监管或政策框架 ，其中可能包括 “比特币储备框架（Bitcoin Reserve Framework）” 或 “delta 中性累积策略”，如得以落地，将对 ETF 资金流与机构配资配置构成实质利好。此外，本周美联储 FOMC 会议亦是潜在催化点。若会议声明偏鸽，特别是主席 Jerome Powell 暗示 9 月降息的可能性，有望推动风险资产估值重估，并成为比特币冲击新高的宏观触发器。

















为有效控制风险，投资者可充分利用 MEXC 平台提供的 止盈止损 功能。通过合理设定止盈价格，锁定已有盈利，避免行情回调导致收益流失；同时，科学设置止损点，有助于及时止损，防止亏损进一步扩大。MEXC 支持灵活的止盈止损策略，用户可根据自身风险偏好及市场状况自由调整触发价和执行价，确保在震荡行情或趋势反转时，有效保护资金安全。掌握并善用这些工具，是实现稳健投资、提升交易效率的关键。





当前的比特币市场，既非牛市高峰，也非熊市谷底，而是处于一种临界前的高压震荡阶段。所有变量都已逼近极值，而市场只需一根火柴，便可能引发极端行情。保持冷静、关注信号、控制风险，或许是穿越这一波动窗口的最好方式。





阅读推荐：







