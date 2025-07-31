近期，比特币价格围绕 115,000 美元关键支撑位持续震荡，整体走势维持高位整理格局。据 MEXC 数据显示，截至撰稿时，BTC 交易价格为 118,384.5 USDT，24 小时涨幅为 0.77%。 然而，链上数据与衍生品市场同步释放出多重预警信号，显示当前市场结构已高度压缩，风险与机会共存于临界点之上。根据 MEXC 合约数据， 7 月 26 日以后，多头主导但动能趋缓，空头杠杆压力逐步显近期，比特币价格围绕 115,000 美元关键支撑位持续震荡，整体走势维持高位整理格局。据 MEXC 数据显示，截至撰稿时，BTC 交易价格为 118,384.5 USDT，24 小时涨幅为 0.77%。 然而，链上数据与衍生品市场同步释放出多重预警信号，显示当前市场结构已高度压缩，风险与机会共存于临界点之上。根据 MEXC 合约数据， 7 月 26 日以后，多头主导但动能趋缓，空头杠杆压力逐步显
比特币三重警讯齐发，变盘只差一根导火索？

2025年7月31日
近期，比特币价格围绕 115,000 美元关键支撑位持续震荡，整体走势维持高位整理格局。据 MEXC 数据显示，截至撰稿时，BTC 交易价格为 118,384.5 USDT，24 小时涨幅为 0.77%。


然而，链上数据与衍生品市场同步释放出多重预警信号，显示当前市场结构已高度压缩，风险与机会共存于临界点之上。根据 MEXC 合约数据， 7 月 26 日以后，多头主导但动能趋缓，空头杠杆压力逐步显现，链上持续出现获利兑现与鲸鱼资产释放迹象，叠加季节性资金疲软与宏观政策不确定性，市场正步入高度敏感的变盘窗口。多空分水岭临近，任何外部催化因素都可能成为引发趋势反转的触发器。

1.衍生品市场信号强化，空头杠杆主导短期结构


根据 CryptoQuant 分析师 Axel Adler Jr. 的报告，截至 7 月 25 日，比特币期货净未平仓合约（OI）再次跌破 1 亿美元，回落至历史关键压制区间。这一位置曾多次出现在市场剧烈波动前，如 2023 年 10 月与 2024 年 3 月，均伴随着趋势级别的变盘。当前空头杠杆率显著上升，挤压多头操作空间的同时，也为未来可能的轧空行情积聚动能。若价格上破 116,000 至 118,000 美元区间，空头止损将被集中触发，市场有望进入短线放量反弹阶段。

来源：CryptoQuant

2.链上获利兑现与季节性结构性风险共振


CryptoQuant 链上指标进一步表明 （见下图），比特币市场进入高压释放期。截至 7 月 24 日，7 日平均净已实现利润（Net Realized Profit）达到 19 亿美元，创下年内次高，仅次于 3 月高点。此前的几次高位兑现（包括 2023 年 11 月、2024 年 3 月、2025 年 1 月）都出现在阶段性顶部附近。更值得关注的是，此轮兑现行为中包含大量持币一年以上的老地址，显示中长期投资者的信心正在动摇。若后续价格不能继续上扬而是维持震荡，抛压将进一步集中释放，可能促成一轮由内部获利盘主导的结构性回调。历史数据显示，当该指标快速上升并逼近极值区间时，市场通常处于阶段性顶部构建过程中。更值得关注的是，本轮获利兑现包含大量持仓超过一年的长期地址，反映中长期持有者的风险偏好正在下降。


来自 Cointelegraph 的研究指出，市场短期流动性密集分布于 122,000 至 123,200 美元区间，潜藏超过 20 亿美元的空头强平盘，成为多头争夺的焦点。然而，多个结构性因素对短期突破构成压制：其一，日均成交量已回落至 86 亿美元以下，RSI 自 7 月初高位下滑至 51.7，动能持续减弱；其二，ETF 资金流入从25 亿美元骤降至不足 5 亿，机构边际买盘显著收缩；其三，目前约 95% 的流通 BTC 处于浮盈状态，市场面临较大兑现压力。

现货BTC ETF净流量（每周）。来源：Glassnode

此外，季节性因素构成额外扰动。历史数据显示，超过 60% 的 8 月交易期录得负收益，为比特币年度表现最弱的月份之一。在成交热度降温和链上活跃度走弱的背景下，如活跃地址和转账量同步下滑，市场潜在回调风险正在积聚。

BTC每月历史平均回报。来源：Axel Adler Jr.

3.巨鲸抛售，链上释放强压


据 Coin World 报道，自 7 月 15 日以来，一个由 Galaxy Digital 托管的超大钱包地址开始密集转出比特币，这一批资产可追溯至早期矿工所得。截至 7 月 24 日，该地址已将超过 68,000 枚 BTC 分批转入多个交易所与疑似 OTC 地址。而根据 Crypto Briefing 7 月 29 日最新报道， Galaxy Digital 将 3,782 枚比特币（价值约 4.47 亿美元）转移至交易所，引发市场对潜在抛售压力的猜测。尽管 Galaxy 的处理方式较为温和，采取了逐步释放的策略，有效缓解了短期踩踏风险，但该策略可能延长市场压制期，推迟整体转强的时机。

4.关键区间与政策催化点：方向选择临界在即


当前市场正处于典型的“三重临界”高压结构中：期货空头杠杆堆积至极值、链上浮盈筹码加速兑现、巨鲸抛压迹象初现但尚未释放。在这一脆弱平衡中，任何单一变量的剧烈波动都可能打破结构，引发方向性行情。

从技术面来看，市场正徘徊于关键支撑与阻力带之间，进入多空双方强压博弈的临界区间。下方支撑位于 112,000 至 114,500 美元区间，一旦有效跌破，可能引发结构性回调确认；而上方阻力依次集中在 118,000、120,000 与 122,000 美元区域，若价格突破上述阻力密集带并触及 123,000 美元高位区域，则可能触发流动性扫盘与空头止损，进一步打开上行空间。然而，若上涨未能持续并在高位确认“双顶”形态，趋势反转的速度与幅度亦不可小觑。

尽管短期内市场结构偏弱，但政策与宏观层面的潜在利好或将成为打破盘整的关键变量。市场普遍预期，美国白宫将在近期发布针对比特币的监管或政策框架，其中可能包括 “比特币储备框架（Bitcoin Reserve Framework）” 或 “delta 中性累积策略”，如得以落地，将对 ETF 资金流与机构配资配置构成实质利好。此外，本周美联储 FOMC 会议亦是潜在催化点。若会议声明偏鸽，特别是主席 Jerome Powell 暗示 9 月降息的可能性，有望推动风险资产估值重估，并成为比特币冲击新高的宏观触发器。

5.结语：风险偏好应降温，策略以静制动


在当前尚未形成明确趋势的背景下，追涨杀跌风险极高。对于投资者而言，合理控制杠杆、规避高频交易、等待方向确认才是更稳健的策略。比起强行押注多空，不如将注意力放在链上资金流动、主力持仓变动以及价格关键区间的突破与失守上。市场尚处于震荡收敛阶段，情绪高度敏感，一旦突破临界点，行情将加速演化。此时，仓位控制与灵活应变的重要性远超方向选择本身。

为有效控制风险，投资者可充分利用 MEXC 平台提供的止盈止损功能。通过合理设定止盈价格，锁定已有盈利，避免行情回调导致收益流失；同时，科学设置止损点，有助于及时止损，防止亏损进一步扩大。MEXC 支持灵活的止盈止损策略，用户可根据自身风险偏好及市场状况自由调整触发价和执行价，确保在震荡行情或趋势反转时，有效保护资金安全。掌握并善用这些工具，是实现稳健投资、提升交易效率的关键。

当前的比特币市场，既非牛市高峰，也非熊市谷底，而是处于一种临界前的高压震荡阶段。所有变量都已逼近极值，而市场只需一根火柴，便可能引发极端行情。保持冷静、关注信号、控制风险，或许是穿越这一波动窗口的最好方式。

阅读推荐：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

