MEXC Airdrop+ 活动常见问题汇总

MEXC Airdrop+ 活动为用户提供轻松赚取免费代币和合约体验金的机会，用户只需参与完成与新上线项目相关的简单任务即可。无论您是资深交易者还是加密新手，都能通过该活动多元获利，同时增加您在平台上的参与度。本文将为您解析 MEXC Airdrop+ 活动中的常见问题。

1. 为什么没有收到活动奖励？


请您参考以下情况逐一排查：

1）活动奖励会在活动结束后 10 个自然日内发放，在此时间前请耐心等待。
2）请您确认在活动页面对应任务下，是否已成功点击【报名参与】。
3）请您确认是否已在活动规定时间内完成各项任务要求的身份认证认证。
4）请您确保在活动中完成所有要求的任务（包括净充值门槛、交易量、邀请任务等条件），以获取奖励资格。
5）请您确认账户是否被暂时限制参与活动，此情况可能涉及账户安全或合规问题。如需进一步帮助，请联系客户支持了解详情。
6）关于活动奖励发放详情，您可以在【奖励记录】页面进行查看。
7）该 Airdrop+ 活动未获奖原因，可在该活动页面查看任务完成详情：https://www.mexc.com/token-airdrop

2. 每位用户最多可以领取几个 Airdrop+ 活动奖励？


针对不同类型的任务，奖励领取次数有所差异。具体如下：

新用户任务：

每个完成高级身份认证的用户只能获得一次奖励。注意：
1）请您确认过往是否已参与过 Airdrop+ 新用户任务活动并获得奖励。
2）请您确认完成任务的时间是否较晚，新用户任务遵循先到先得机制。

现货挑战赛：

不限制获奖次数，交易额越高，获得的奖励份额越大。
注意：不同活动中对于交易量的统计口径存在差异，具体请以对应活动的落地页规则为准。

合约挑战赛：

不限制获奖次数，但同一阶段内只能领取 1 次奖励。
无论您符合多少个 Airdrop+ 活动的参与资格，在每个合约交易挑战赛期间，最多只能获得一次奖励。如果您在同一期间完成了多个活动的交易要求，仅可领取第一个符合条件活动的奖励。在获得首次奖励后，您的合约交易量仍会持续累积，并计入活动期间所有其他符合条件的 Airdrop+ 活动中。
只有交易手续费不为零的合约交易才会计入有效合约交易量。

邀请奖励：

活动获奖数量不设上限，但每位推荐官在每个活动中最多可邀请 20 位新用户，名额有限，先到先得。
受邀新用户需成功完成“新用户任务”中任一现货或合约交易任务，并通过高级身份认证认证，推荐官方有资格获得对应奖励。

3. Airdrop+ 活动中哪些子任务需要手动报名？


1）新用户任务
2）现货挑战赛
3）合约挑战赛

4. 什么是净充值？


P2P入金、OTC 入金和链上充值均视为有效充值，参与活动的充值金额均为净充值金额。净充值金额计算公式为：净充值金额 = 总充值金额 - 总提现金额。

活动结束时净充值金额低于最低门槛的参与者将不符合奖励资格。您可以通过活动页面的进度条查看充值任务完成进度。

5. 什么是 U 等值代币？


以 USDT 等值表示的代币奖励（例如，50,000 美元的代币 X）是根据活动期间该代币的 USDT 日均价格计算的。日均价 = 日交易量（USDT）/ 日交易量。

活动期间的平均价为所有日均价的平均值，每日定义为 00:00 (UTC+8) 至次日 00:00 (UTC+8) 的 24 小时。

如果您想了解更多关于 MEXC Airdrop+ 的内容，您可以阅读《MEXC Airdrop+ 活动指南》。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

