MEXC Airdrop+ 活动常见问题汇总













请您参考以下情况逐一排查：





1）活动奖励会在活动结束后 10 个自然日内发放，在此时间前请耐心等待。

2）请您确认在活动页面对应任务下，是否已成功点击【报名参与】。

4）请您确保在活动中完成所有要求的任务（包括净充值门槛、交易量、邀请任务等条件），以获取奖励资格。

5）请您确认账户是否被暂时限制参与活动，此情况可能涉及账户安全或合规问题。如需进一步帮助，请联系客户支持了解详情。









针对不同类型的任务，奖励领取次数有所差异。具体如下：





每个完成高级身份认证的用户只能获得一次奖励。注意：

1）请您确认过往是否已参与过 Airdrop+ 新用户任务活动并获得奖励。

2）请您确认完成任务的时间是否较晚，新用户任务遵循先到先得机制。





不限制获奖次数，交易额越高，获得的奖励份额越大。

注意：不同活动中对于交易量的统计口径存在差异，具体请以对应活动的落地页规则为准。





不限制获奖次数，但同一阶段内只能领取 1 次奖励。

无论您符合多少个 Airdrop+ 活动的参与资格，在每个合约交易挑战赛期间，最多只能获得一次奖励。如果您在同一期间完成了多个活动的交易要求，仅可领取第一个符合条件活动的奖励。在获得首次奖励后，您的合约交易量仍会持续累积，并计入活动期间所有其他符合条件的 Airdrop+ 活动中。

只有交易手续费不为零的合约交易才会计入有效合约交易量。





活动获奖数量不设上限，但每位推荐官在每个活动中最多可邀请 20 位新用户，名额有限，先到先得。

受邀新用户需成功完成“新用户任务”中任一现货或合约交易任务，并通过高级身份认证认证，推荐官方有资格获得对应奖励。









1）新用户任务

2）现货挑战赛

3）合约挑战赛









P2P入金、OTC 入金和链上充值均视为有效充值，参与活动的充值金额均为净充值金额。净充值金额计算公式为：净充值金额 = 总充值金额 - 总提现金额。





活动结束时净充值金额低于最低门槛的参与者将不符合奖励资格。您可以通过活动页面的进度条查看充值任务完成进度。









以 USDT 等值表示的代币奖励（例如，50,000 美元的代币 X）是根据活动期间该代币的 USDT 日均价格计算的。日均价 = 日交易量（USDT）/ 日交易量。





活动期间的平均价为所有日均价的平均值，每日定义为 00:00 (UTC+8) 至次日 00:00 (UTC+8) 的 24 小时。







